La AEMET anuncia un domingo de lluvias en estas zonas de Canarias con este pronóstico

La AEMET cambia la predicción para el domingo con lluvias débiles en las medianías del norte y un descenso notable de temperaturas que permitirá el alivio tras días de calor intenso.

Predicción de la AEMET para el domingo en Canarias: lluvias débiles en medianías del norte y descenso de temperaturas.

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL La AEMET prevé lluvias débiles y ocasionales principalmente en las medianías del norte el domingo 16 de agosto. Las temperaturas bajarán de forma generalizada, especialmente en zonas de interior de las islas de mayor relieve. En Santa Cruz de Tenerife se esperan máximas de 29 grados, mientras que en Las Palmas no superarán los 27 grados. El viento del alisio soplará con intensidad, dejando rachas ocasionalmente fuertes en vertientes noroeste y sureste.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para el domingo 16 de agosto un cambio significativo en las condiciones meteorológicas de Canarias. Se esperan cielos cubiertos, precipitaciones débiles en las medianías del norte del Archipiélago de Canarias y un descenso notable de temperaturas en zonas altas. Los vientos alisios dominarán la jornada con especial intensidad, generando un estado del mar agitado que afectará principalmente a las costas orientales.

El fenómeno meteorológico más relevante será la acción del alisio en toda la región, según indica la AEMET en Canarias. Los vientos del nordeste soplarán con fuerza 4 a 5, alcanzando puntualmente fuerza 6 en las vertientes más expuestas. Esta intensidad provocará marejada a fuerte marejada, con un mar de fondo del norte o noreste que generará olas de entre uno y dos metros de altura. Los litorales sureste y noroeste de las islas de mayor relieve Tenerife, Gran Canaria y La Palma serán los más afectados por estas condiciones adversas.

Previsión por islas según AEMET

En Tenerife, el domingo traerá cielos nubosos en el norte con precipitaciones débiles concentradas en las medianías, principalmente durante la primera mitad del día, según la previsión de AEMET. No se descartan lluvias también en las medianías del sur por la tarde, aunque serán de baja intensidad. Las temperaturas experimentarán un descenso en zonas altas, con mínimas de 23 °C y máximas de 29 °C en la capital tinerfeña.

En Gran Canaria, la AEMET espera intervalos nubosos con predominio de cielos cubiertos en el norte. Las lloviznas débiles se concentrarán en medianías durante la madrugada. Las máximas alcanzarán 27 °C en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que las mínimas se situarán en 23 °C. El resto de las islas La Palma, La Gomera y El Hierro experimentarán condiciones similares sin precipitaciones significativas.

Respecto al estado del mar, la AEMET recomienda especial precaución en actividades acuáticas. Las olas de uno a dos metros de altura y la marejada fuerte implican condiciones no recomendadas para el baño en playas expuestas al norte y nordeste. Se aconseja a los ciudadanos consultar regularmente los boletines meteorológicos de la AEMET y estar atentos a sus avisos, especialmente quienes realicen actividades al aire libre en zonas de montaña o en el litoral.

El tiempo por islas:

El Hierro: Nubosidad variable, no es descartable algún chubasco disperso ocasional, también ratos de sol y temperaturas agradables.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

La Palma: Cielo despejado en las cumbres a más de 1800 m de altitud. Nubes bajas y de evolución en el resto, se alternarán con claros y con algo de lluvia débil o lloviznas.

La Gomera: Más sol que nubes en el sur y temperatura máxima de unos 30ºC. En las medianías del norte podría lloviznar o llover de forma débil.

Tenerife: Intervalos nubosos, con probables lloviznas o lluvias débiles ocasionales en las medianías del norte y quizá por la tarde en puntos de las del sur.

Gran Canaria: Abundante nubosidad en la mitad norte y quizá precipitaciones débiles ocasionales. Sol y temperatura veraniega en el sur.

Fuerteventura: Ambiente soleado en las horas de mediodía, antes y después predominarán las nubes. Viento alisio moderado.

Lanzarote: Cielo nuboso, que dará paso al sol en el este y sureste en las horas de mediodía. No descartables unas gotas

La Graciosa: Más nubes que sol, temperatura veraniega y viento del nordeste flojo a moderado