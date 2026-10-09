Lluvia en las siete islas de Canarias: la AEMET avisa dónde caerá más fuerte

Llueve en las siete islas de Canarias y solo una tiene aviso: la AEMET señala a Lanzarote

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LO ESENCIAL Llueve en las siete islas, pero no en todas igual. Lanzarote es la única con aviso amarillo activo. El aviso arranca a las tres de la tarde. No se descarta alguna tormenta al final del día. En La Palma las lluvias pueden ser persistentes.

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Este viernes va a llover en las siete islas de Canarias, pero solo una tiene aviso. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé precipitaciones débiles en todo el archipiélago, localmente moderadas en el sur de Lanzarote y Fuerteventura, y mantiene activo el aviso amarillo en la isla conejera desde las 15.00 horas por chubascos que pueden dejar quince litros en una sola hora.

Es un giro respecto a lo que llevamos de semana. Durante días, los avisos se concentraron en las islas occidentales y Lanzarote se mantuvo al margen con intervalos nubosos. Hoy es al revés: las lluvias más intensas se esperan en el sureste de las orientales, y en Lanzarote la agencia no descarta alguna tormenta.

La previsión de la AEMET isla por isla

Lanzarote. Intervalos nubosos con lluvias débiles y ocasionales, localmente moderadas en la mitad sur por la tarde. Baja probabilidad de alguna tormenta en las inmediaciones del nordeste, especialmente al final de la tarde. Arrecife, entre 21 y 27 grados.

Intervalos nubosos con lluvias débiles y ocasionales, localmente moderadas en la mitad sur por la tarde. Baja probabilidad de alguna en las inmediaciones del nordeste, especialmente al final de la tarde. Arrecife, entre 21 y 27 grados. Fuerteventura. Mismo patrón, con las precipitaciones localmente moderadas concentradas en el sureste por la tarde. Puerto del Rosario, entre 21 y 26.

Mismo patrón, con las precipitaciones localmente moderadas concentradas en el sureste por la tarde. Puerto del Rosario, entre 21 y 26. La Palma. Cielos nubosos en el norte y el este con lluvias débiles a moderadas que pueden ser persistentes en medianías. En el oeste, chubascos ocasionales por la tarde en zonas de interior. Santa Cruz de La Palma, entre 21 y 26.

Cielos nubosos en el norte y el este con lluvias débiles a moderadas que pueden ser persistentes en medianías. En el oeste, chubascos ocasionales por la tarde en zonas de interior. Santa Cruz de La Palma, entre 21 y 26. Tenerife. En el norte, lluvias débiles a moderadas más frecuentes a primeras y últimas horas. En el resto, nubosidad de evolución desde la mañana y algún chubasco en interior y vertiente sur. Santa Cruz, entre 23 y 27.

En el norte, lluvias débiles a moderadas más frecuentes a primeras y últimas horas. En el resto, nubosidad de evolución desde la mañana y algún chubasco en interior y vertiente sur. Santa Cruz, entre 23 y 27. Gran Canaria. Esquema calcado al tinerfeño: lluvias en el norte a primera y última hora, y chubascos ocasionales por la tarde en interior y sur. Las Palmas, entre 23 y 26.

Esquema calcado al tinerfeño: lluvias en el norte a primera y última hora, y chubascos ocasionales por la tarde en interior y sur. Las Palmas, entre 23 y 26. La Gomera. Lluvias débiles en el norte, localmente moderadas en medianías a primeras y últimas horas. San Sebastián, entre 23 y 26.

Lluvias débiles en el norte, localmente moderadas en medianías a primeras y últimas horas. San Sebastián, entre 23 y 26. El Hierro. Intervalos que tienden a nuboso durante la tarde, con lluvias débiles en el norte que pueden ser moderadas en medianías a partir del mediodía.

El aviso amarillo de Lanzarote estará vigente desde las 15.00 hasta las 23.59 horas y contempla una precipitación acumulada en una hora de 15 milímetros, con una probabilidad estimada entre el 40% y el 70%.

El mar, el otro aviso de la AEMET

Hay un segundo frente que conviene mirar si tienes planes en la costa. La AEMET prevé viento del nordeste de fuerza 4 o 5, ocasionalmente 6 en el sureste y el noroeste mar adentro, con marejada o fuerte marejada. En el nordeste la intensidad baja a 2 o 3 con marejadilla, y en la costa oeste el viento será variable de 1 a 3 con mar rizada.

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El mar de fondo del norte será de un metro y aumentará hasta uno o dos metros en el litoral septentrional. Es el dato que más conviene tener presente en las zonas de charcos y piscinas naturales del norte de las islas.

En cuanto a las temperaturas, se mantienen estables en todo el archipiélago, con algún ligero descenso en las zonas de interior del sur y el oeste de varias islas. Las capitales se mueven en una horquilla muy estrecha, entre los 26 y los 27 grados de máxima, con mínimas en torno a los 21 y 23.

Este episodio encaja en una semana especialmente movida. El pasado 1 de octubre, el entorno del Cubo de la Galga, en el este-nordeste de La Palma, superó los 350 litros por metro cuadrado en 48 horas según los registros de Apalmet. El martes, la AEMET mantuvo avisos en Tenerife, Gran Canaria y El Hierro por acumulados de más de veinte litros en una hora.

Las recomendaciones de la AEMET habituales siguen vigentes: precaución al volante en carreteras de medianías, donde la calzada permanece mojada durante horas, y atención a los cauces de barrancos. Los avisos de la AEMET se actualizan varias veces al día, así que conviene consultar el mapa oficial antes de cualquier desplazamiento.