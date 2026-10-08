La AEMET señala las zonas de Canarias donde más va a llover estos días

La AEMET avisa: las lluvias de este jueves en Canarias llegan a partir del mediodía

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LO ESENCIAL Las lluvias serán más probables en la segunda mitad del día. En el norte podrán ser localmente moderadas. Las temperaturas bajan en medianías y cumbres. Tenerife llega a 27 grados y El Hierro baja a 17. Lanzarote y Fuerteventura también esperan alguna lluvia.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un jueves marcado por las nubes y las lluvias en Canarias, con un detalle que conviene retener si tienes planes: las precipitaciones serán más probables durante la segunda mitad del día. Por la mañana el agua se concentrará en el norte de las islas de mayor relieve; a partir del mediodía podrá extenderse al interior y a las medianías del sur.

La agencia señala además un descenso de las temperaturas en Canarias en medianías y cumbres, mientras que en las costas los valores apenas variarán. La horquilla del día es llamativa: desde los 27 grados de máxima en Tenerife hasta los 17 de mínima en El Hierro.

La previsión de la AEMET isla por isla

Tenerife. Predominio de cielos nubosos salvo en las vertientes orientales, donde habrá intervalos. Lluvias débiles, localmente moderadas, sobre todo en el norte. Por la tarde, chubascos ocasionales en interior y vertientes sur, especialmente en medianías. Máximas de hasta 27 grados.

Predominio de cielos nubosos salvo en las vertientes orientales, donde habrá intervalos. Lluvias débiles, localmente moderadas, sobre todo en el norte. Por la tarde, chubascos ocasionales en interior y vertientes sur, especialmente en medianías. Máximas de hasta 27 grados. Gran Canaria. Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles y ocasionales. En el sur, intervalos que tienden a cubrirse a partir del mediodía, cuando aumenta la posibilidad de algún chubasco en interior y vertiente sur. Las Palmas, entre 22 y 26 grados.

Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles y ocasionales. En el sur, intervalos que tienden a cubrirse a partir del mediodía, cuando aumenta la posibilidad de algún chubasco en interior y vertiente sur. Las Palmas, entre 22 y 26 grados. La Palma, La Gomera y El Hierro. Mismo patrón que Tenerife: nubosidad y lluvias más probables en el norte, con chubascos vespertinos en interior y sur. El Hierro registra la mínima más baja del archipiélago, con 17 grados.

Mismo patrón que Tenerife: nubosidad y lluvias más probables en el norte, con chubascos vespertinos en interior y sur. El Hierro registra la mínima más baja del archipiélago, con 17 grados. Lanzarote y Fuerteventura. Intervalos nubosos y posibilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente durante las horas centrales y en zonas del interior de ambas islas. Las máximas pueden subir ligeramente en el nordeste.

El viento soplará flojo a moderado del nordeste, con algo más de intensidad durante la tarde en las vertientes sureste y en los extremos noroeste. En las costas occidentales predominarán las brisas. Y en las cumbres centrales de Tenerife será moderado del oeste, girando después a noroeste.

El matiz que marca la jornada es el horario. Una lluvia que empieza por el norte a primera hora y se traslada al interior y al sur por la tarde cambia por completo la planificación de cualquier desplazamiento por medianías según la AEMET.

Por qué este descenso llega tras un récord histórico

Hay un dato que convierte una previsión rutinaria en algo más interesante. Septiembre fue el mes de mayor temperatura media registrada en Canarias desde 1961, es decir, desde que existe la serie oficial. El archipiélago venía de encadenar avisos amarillos por calor en las ocho islas a la vez y de ver cómo una estación marcaba 40,9 grados, la temperatura más alta de toda España aquella jornada.

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08/10 10:30 AVISOS PASADO MAÑANA | Canarias: lluvias. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/mtfTh5gIwW https://t.co/tQExE3yrIF — AEMET Canarias (@AEMET_Canarias) October 8, 2026

Frente a aquello, los 17 grados de El Hierro o los 26 de Las Palmas son casi una anomalía según la AEMET. Y la semana no ha sido tranquila: el pasado 1 de octubre, el entorno del Cubo de la Galga, en el este-nordeste de La Palma, superó los 350 litros por metro cuadrado en 48 horas según los registros de Apalmet. El martes, la AEMET mantuvo avisos amarillos en Tenerife, Gran Canaria y El Hierro por acumulados de más de 20 litros en una sola hora.

De cara a los próximos días según la AEMET, los modelos apuntan a que la inestabilidad continuará. La incógnita sigue siendo una dana que podría acercarse al archipiélago y cuya trayectoria no está definida. Si finalmente se aproxima, las precipitaciones podrían reactivarse en todas las islas con chubascos ocasionalmente intensos. Si se desvía, lo que queda es este goteo de lluvias irregulares.

Conviene no dar el verano por enterrado del todo. La predicción estacional de la AEMET mantiene entre un 60% y un 70% de probabilidad de que el trimestre de septiembre a noviembre sea más cálido de lo normal en Canarias, con un 40% de opciones de que además resulte más seco. Lo de esta semana es una tregua, no un cambio de estación.