La AEMET vuelve a activar los avisos: lluvias y una DANA «fuerte» que podría llegar a Canarias

La AEMET avisa de lluvias persistentes en medianías: las islas más afectadas de Canarias

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Las lluvias llegan a las siete islas. En medianías de Tenerife y La Palma pueden ser persistentes. Los chubascos se intensifican a partir del mediodía. Valverde se queda en 20 grados de máxima. Septiembre fue el mes más cálido desde 1961 en Canarias.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Canarias según la AEMET afronta este jueves una jornada de cielos nubosos, lluvias y un descenso de las temperaturas en medianías y cumbres. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé precipitaciones en buena parte del archipiélago, con especial incidencia en el norte y el este de las islas, y mayor probabilidad de chubascos a partir del mediodía en zonas de interior y en las vertientes orientadas al sur.

El tiempo será más inestable en Tenerife y La Palma, donde las lluvias podrán ser de débiles a moderadas y, en algunos puntos de medianías, llegar a ser persistentes. Es el matiz que marca la diferencia: no es una llovizna puntual, es agua cayendo durante horas en las mismas zonas.

La previsión de la AEMET isla por isla

Tenerife. Predominio de cielos nubosos salvo en la vertiente este. Lluvias débiles a moderadas en el norte, más probables en la segunda mitad del día, y chubascos ocasionales desde el mediodía en interior y vertiente sur, sobre todo en medianías. Santa Cruz, entre 23 y 27 grados.

Predominio de cielos nubosos salvo en la vertiente este. Lluvias débiles a moderadas en el norte, más probables en la segunda mitad del día, y chubascos ocasionales desde el mediodía en interior y vertiente sur, sobre todo en medianías. Santa Cruz, entre 23 y 27 grados. La Palma. Cielos nubosos en el norte y el este con lluvias débiles a moderadas que pueden ser persistentes en medianías. En el oeste, intervalos que tienden a nuboso durante la mañana. Santa Cruz de La Palma, entre 21 y 26.

Cielos nubosos en el norte y el este con lluvias débiles a moderadas que pueden ser persistentes en medianías. En el oeste, intervalos que tienden a nuboso durante la mañana. Santa Cruz de La Palma, entre 21 y 26. Gran Canaria. Nuboso en el norte con lluvias débiles y ocasionales. En el sur, intervalos que tienden a nuboso desde el mediodía, con probabilidad de algún chubasco. Las Palmas, entre 23 y 26.

Nuboso en el norte con lluvias débiles y ocasionales. En el sur, intervalos que tienden a nuboso desde el mediodía, con probabilidad de algún chubasco. Las Palmas, entre 23 y 26. La Gomera. Nuboso en el norte con lluvias que pueden ser localmente moderadas en medianías. San Sebastián, entre 23 y 26.

Nuboso en el norte con lluvias que pueden ser localmente moderadas en medianías. San Sebastián, entre 23 y 26. El Hierro. Intervalos que tienden a nuboso durante la mañana, con lluvias débiles en el norte. Valverde registra las temperaturas más bajas del archipiélago: entre 17 y 20 grados .

Intervalos que tienden a nuboso durante la mañana, con lluvias débiles en el norte. Valverde registra las temperaturas más bajas del archipiélago: entre 17 y . Lanzarote. Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles en las horas centrales, principalmente en la mitad sur. Arrecife, entre 21 y 27.

Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles en las horas centrales, principalmente en la mitad sur. Arrecife, entre 21 y 27. Fuerteventura. Intervalos nubosos con lluvias débiles y ocasionales en zonas de interior, especialmente del sureste. Puerto del Rosario, entre 21 y 26.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios en las costas, pero tenderán a bajar en las zonas altas. El viento soplará del nordeste, flojo a moderado, con brisas en las costas occidentales.

Por qué este descenso importa más de lo que parece

Hay un dato que explica por qué una previsión de lluvia débil se convierte en noticia este octubre. Septiembre fue el mes de mayor temperatura media registrada en Canarias desde 1961, es decir, desde que existe la serie oficial. El archipiélago venía de encadenar avisos amarillos por calor en las ocho islas a la vez y de ver cómo una estación marcaba 40,9 grados, la temperatura más alta de toda España aquella jornada.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Frente a eso, los 20 grados de máxima previstos en Valverde o los 26 de Las Palmas son casi una anomalía. El contraste entre islas también llama la atención: siete grados de diferencia entre la capital herreña y Arrecife en el mismo día.

El episodio encaja además en una semana movida. El pasado 1 de octubre, el entorno del Cubo de la Galga, en el este-nordeste de La Palma, superó los 350 litros por metro cuadrado en 48 horas, según los registros de Apalmet, un dato que pasó prácticamente desapercibido fuera del archipiélago. Y este martes la AEMET mantuvo activos avisos amarillos en Tenerife, Gran Canaria y El Hierro por acumulados de más de 20 litros en una hora.

De cara a los próximos días según la AEMET, los modelos apuntan a que la inestabilidad continuará, con la incógnita de una dana que podría acercarse al archipiélago y cuya trayectoria sigue siendo incierta. Si finalmente se aproxima, las precipitaciones podrían reactivarse en todas las islas.

La recomendación para mañana de la AEMET es la habitual en episodios de lluvia persistente en medianías: precaución al volante en las carreteras de interior, donde la calzada se mantiene mojada durante horas, y atención a las zonas de barrancos. La evolución la irá marcando cada actualización de la AEMET.