Giro del tiempo en Canarias: la AEMET avisa de tormentas y un «descenso térmico» radical

La AEMET pone fecha a las tormentas en Canarias y antes llegan los 34 grados

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LO ESENCIAL Se pueden alcanzar 34 grados en zonas de interior. La calima afecta sobre todo a medianías y cumbres. En Lanzarote y Fuerteventura puede bajar a zonas bajas. Las tormentas aisladas se esperan el martes. Hay rachas de viento ocasionalmente muy fuertes.

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Canarias según la AEMET, afronta este domingo una jornada de contrastes: calima en buena parte del archipiélago, hasta 34 grados en zonas de interior y, a la vez, probabilidad de lluvia débil y tormentas en el norte de las islas montañosas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sitúa además en la jornada del martes la llegada de chubascos dispersos acompañados de tormentas aisladas.

El patrón del día es el de cielos poco nubosos o despejados en general en Canarias, con intervalos en las vertientes norte que irán abriendo claros durante las horas centrales. La calima estará presente sobre todo en medianías y cumbres, con un matiz importante: en Lanzarote y Fuerteventura no se descartan concentraciones significativas incluso en zonas bajas.

La previsión de la AEMET isla por isla

Gran Canaria. Intervalos nubosos en el norte que abren amplios claros al mediodía. En las vertientes sur y oeste y en la cuenca de Tejeda se alcanzarán entre 30 y 32 grados, sin descartar 34 de forma local. Viento del nordeste moderado con rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas bajas del sudeste y el oeste. Las Palmas, entre 24 y 27.

Intervalos nubosos en el norte que abren amplios claros al mediodía. En las vertientes sur y oeste y en la cuenca de Tejeda se alcanzarán entre 30 y 32 grados, sin descartar de forma local. Viento del nordeste moderado con rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas bajas del sudeste y el oeste. Las Palmas, entre 24 y 27. Fuerteventura. Poco nuboso con calima en altura. Entre 30 y 32 grados en interior y vertientes sur y oeste, sin descartar 34 localmente en el interior sur. Puerto del Rosario, entre 22 y 28.

Poco nuboso con calima en altura. Entre 30 y 32 grados en interior y vertientes sur y oeste, sin descartar localmente en el interior sur. Puerto del Rosario, entre 22 y 28. Lanzarote. Despejado con calima que puede ser significativa en zonas altas. Probable que el sureste alcance entre 30 y 32 grados. Arrecife, entre 22 y 28.

Despejado con calima que puede ser significativa en zonas altas. Probable que el sureste alcance entre 30 y 32 grados. Arrecife, entre 22 y 28. Tenerife. Intervalos nubosos en el norte con baja probabilidad de lluvia débil de madrugada en medianías. No se descarta nubosidad de evolución por la tarde en cumbres centrales y hacia el nordeste, con algún chubasco aislado. Probable que se alcancen los 30 grados en zonas bajas del sur. Santa Cruz, entre 23 y 28.

Intervalos nubosos en el norte con baja probabilidad de lluvia débil de madrugada en medianías. No se descarta nubosidad de evolución por la tarde en cumbres centrales y hacia el nordeste, con algún chubasco aislado. Probable que se alcancen los 30 grados en zonas bajas del sur. Santa Cruz, entre 23 y 28. La Gomera. Mismo esquema, con posibilidad de alcanzar localmente los 30 grados en zonas bajas del sur. San Sebastián, entre 24 y 28.

Mismo esquema, con posibilidad de alcanzar localmente los 30 grados en zonas bajas del sur. San Sebastián, entre 24 y 28. La Palma. Nuboso en el nordeste con baja probabilidad de lluvias débiles de madrugada y a últimas horas en medianías. Santa Cruz de La Palma, entre 22 y 26.

Nuboso en el nordeste con baja probabilidad de lluvias débiles de madrugada y a últimas horas en medianías. Santa Cruz de La Palma, entre 22 y 26. El Hierro. Intervalos nubosos en el norte que abren claros al mediodía. Valverde registra las temperaturas más bajas del archipiélago, entre 18 y 22 grados.

En las cotas altas del Teide y en la Caldera de Taburiente el viento sopla moderado del suroeste con intervalos de fuerte, sin descartar rachas localmente muy fuertes. Conviene tenerlo en cuenta si hay senderismo de por medio según la AEMET.

Cuándo llegan las tormentas, según la AEMET

El lunes mantiene la tónica, con intervalos nubosos, apertura de claros en el norte durante las horas centrales y aumento de la nubosidad en el interior de las islas montañosas, donde podría caer alguna lluvia ocasional. La calima en altura seguirá presente, especialmente en las islas orientales, y las temperaturas apenas variarán.

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El cambio llega el martes. En Lanzarote y Fuerteventura se esperan intervalos de nubes altas y medias con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales que podrían venir acompañadas de tormentas aisladas. En las islas montañosas habrá nubosidad de evolución en zonas de interior del norte de Tenerife y en las cumbres de Gran Canaria durante la tarde, y en La Palma serán probables chubascos dispersos, también sin descartar tormentas.

En Tenerife, la AEMET considera baja la probabilidad de que esos chubascos lleguen a ser localmente fuertes. Ese día sí se espera un descenso moderado de las máximas en las islas más orientales y en las zonas altas de las centrales, el primero apreciable de la semana.

Conviene recordar que esta inestabilidad llega después de un arranque de octubre movido. El 1 de octubre, la zona de El Mulato, en San Andrés y Sauces, superó los 120 litros por metro cuadrado y la AEMET mantuvo activo un aviso amarillo en La Palma durante más de veinticuatro horas. El archipiélago pasó de 40,9 grados a mediados de septiembre a esos acumulados en cuestión de dos semanas.

Con todo, la predicción estacional de la AEMET sigue otorgando entre un 60% y un 70% de probabilidad a que el trimestre de septiembre a noviembre sea más cálido de lo normal en Canarias, con un 40% de opciones de que además resulte más seco. Los 34 grados de este domingo encajan en ese pronóstico mucho mejor que los paraguas.