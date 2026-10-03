Descenso térmico, lluvias y viento: lo que la AEMET prevé para Canarias hasta el domingo

Descenso térmico en Canarias: la AEMET marca el día de la semana en que más va a llover

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LO ESENCIAL El descenso térmico será progresivo durante toda la semana. El modelo europeo sitúa el pico de lluvias el miércoles 7. Tenerife y La Palma serán las más afectadas. Lanzarote y Fuerteventura quedan al margen de lo peor. El alisio del nordeste traerá los frentes nubosos.

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Octubre ha llegado de verdad. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un descenso térmico progresivo en Canarias durante toda la semana, acompañado de frentes nubosos que irán entrando por el nordeste y dejando lluvias, sobre todo en las islas occidentales. Y hay una fecha marcada: según el modelo europeo, el miércoles 7 será la jornada con mayores acumulados de precipitación.

Es el cambio de patrón que el archipiélago llevaba esperando desde hace semanas. Apenas diez días atrás, los avisos amarillos por calor llegaron a cubrir las ocho islas a la vez y una estación registró 40,9 grados, la temperatura más alta de toda España aquella jornada. El contraste no puede ser mayor.

La previsión de la AEMET isla por isla

La Palma. La más castigada de todo el archipiélago. Predominio de cielos nubosos con lluvias probables y, en algunos momentos, persistentes en las vertientes norte y este. Es además la isla donde el descenso de las máximas se nota antes.

La más castigada de todo el archipiélago. Predominio de cielos nubosos con lluvias probables y, en algunos momentos, persistentes en las vertientes norte y este. Es además la isla donde el descenso de las máximas se nota antes. Tenerife. La segunda con más probabilidad de precipitaciones, sin descartar que sean persistentes de forma local. Intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas, con tendencia a nuboso en zonas de interior durante las horas centrales.

La segunda con más probabilidad de precipitaciones, sin descartar que sean persistentes de forma local. Intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas, con tendencia a nuboso en zonas de interior durante las horas centrales. La Gomera. Mismo esquema que Tenerife: nubes en el norte y lluvias ocasionales en medianías, con apertura de claros en la vertiente sur.

Mismo esquema que Tenerife: nubes en el norte y lluvias ocasionales en medianías, con apertura de claros en la vertiente sur. El Hierro. Dentro del grupo occidental, con nubosidad en el norte y posibilidad de lluvia débil, especialmente en medianías.

Dentro del grupo occidental, con nubosidad en el norte y posibilidad de lluvia débil, especialmente en medianías. Gran Canaria. Entra en la previsión de lluvias, aunque con menor probabilidad que las occidentales. Nubosidad en el norte y ambiente más despejado hacia el sur y el sureste.

Entra en la previsión de lluvias, aunque con menor probabilidad que las occidentales. Nubosidad en el norte y ambiente más despejado hacia el sur y el sureste. Lanzarote y Fuerteventura. Las dos excepciones. Intervalos nubosos sin precipitaciones significativas y cielos que tenderán a abrirse. Son también las que mantendrán las máximas más altas del archipiélago.

El viento es la clave de todo. El alisio del nordeste no se va, pero cambia de carácter: en lugar de traer aire seco y cálido, va a canalizar frentes nubosos uno detrás de otro hacia el archipiélago.

Cómo evoluciona el descenso térmico según la AEMET

La bajada no llega de golpe. Arranca con pocos cambios y algún ligero descenso de las máximas, se acentúa a mitad de semana y resulta más apreciable en las medianías y zonas de interior, que es donde el calor se había mantenido con más fuerza durante septiembre. En las costas el cambio se percibe menos, amortiguado por la temperatura del mar.

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Las mínimas son las que mejor explican el alivio real. Después de un septiembre con noches que en algunos puntos no bajaron de los 26 grados, la vuelta a valores normales de madrugada es lo que más va a notarse dentro de las casas, aunque las máximas diurnas no se desplomen.

La AEMET no contempla por ahora fenómenos adversos significativos más allá de los avisos puntuales por lluvia que puedan activarse en las islas occidentales. Conviene recordar que el fin de semana pasado La Palma llegó a superar los 120 litros acumulados y que la agencia mantuvo activo un aviso amarillo durante más de veinticuatro horas.

Hay además una incógnita abierta según la AEMET. Varios especialistas consultados por medios del archipiélago han advertido de que la situación atmosférica que se está configurando podría derivar en la primera dana seria del otoño. La AEMET no ha emitido ninguna previsión oficial que lo confirme, así que por ahora es un escenario posible y no un pronóstico.

Con todo, no conviene dar el verano por enterrado. La predicción estacional de la AEMET sigue otorgando entre un 60% y un 70% de probabilidad a que el trimestre de septiembre a noviembre sea más cálido de lo normal en Canarias, con un 40% de opciones de que además resulte más seco. Este descenso térmico es el primero de verdad, pero probablemente no sea el patrón dominante de todo el otoño.