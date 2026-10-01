Si esta misteriosa corriente se para, Canarias dejaría de ser lo que es

El mar de Canarias está más frío que el Mediterráneo aunque esté mucho más al sur

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LO ESENCIAL El agua de Canarias se mueve entre 18 y 24 grados todo el año. En julio iguala la temperatura del mar en las Azores. El afloramiento sube agua fría desde el fondo. Las islas orientales son más frías que las occidentales. Sin esa corriente, Canarias sería un desierto.

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Mira un mapa. Canarias está a poco más de cuatro grados del Trópico de Cáncer, a la misma latitud que algunos de los desiertos más cálidos del planeta y a un paso de la costa africana. El Mediterráneo queda mucho más al norte. Y sin embargo, el agua del archipiélago es más fría que la mediterránea casi todo el año. No es una impresión de bañista: es un hecho oceanográfico con una explicación concreta.

El mar en Canarias se mueve entre los 18 grados del invierno y los 24 del verano, con pequeñas variaciones según la isla y el mes. El Mediterráneo, en cambio, supera con facilidad los 26 o 27 grados en agosto. La diferencia es llamativa y tiene un responsable principal.

La corriente que enfría Canarias

Se llama Corriente de Canarias y es una rama descendente del sistema del Atlántico Norte que transporta agua fresca desde latitudes más septentrionales hacia el suroeste. Las islas están situadas transversalmente a su trayectoria, con un frente marítimo de aproximadamente 500 kilómetros y una dirección constante de nordeste a suroeste, hasta Cabo Verde.

Pero la corriente no lo explica todo por sí sola. El segundo factor, y probablemente el más determinante, es el afloramiento, lo que los oceanógrafos llaman upwelling. Frente a la costa africana, los vientos empujan el agua superficial mar adentro y provocan que ascienda agua profunda, mucho más fría y cargada de nutrientes. El mayor afloramiento se produce entre los 23 y los 25 grados de latitud norte, justo en el entorno del archipiélago.

Hay un dato que resume la anomalía mejor que ninguna explicación. En julio, la temperatura de la superficie del mar en Canarias es prácticamente igual que en aguas de las Azores, que están casi diez grados de latitud más al norte. Y en julio y agosto la temperatura del aire sobre el mar canario llega a ser un grado más baja que sobre las Azores.

Por qué no todas las islas de Canarias tienen el mar igual

Dentro del propio archipiélago hay diferencias apreciables, y van al revés de lo que mucha gente supone. Las islas occidentales tienen una temperatura media más alta que las orientales. El motivo es que el afloramiento es más intenso cerca de la costa africana, de modo que hasta Lanzarote y Fuerteventura llegan plumas térmicas de aguas frías y ricas en nutrientes que no alcanzan con la misma fuerza a La Palma o El Hierro.

Existe además un efecto local que explica por qué en algunos puntos el agua sí está notablemente más cálida. Los alisios, combinados con la barrera que el propio relieve insular opone al flujo de la corriente, generan zonas de calma a sotavento de las islas de mayor altura. Allí el agua se mezcla menos con la corriente general y se forman bolsas más cálidas y estables, con valores que pueden alcanzar los 26 grados en los litorales suroeste protegidos del viento.

Lo que convierte todo esto en algo más que una curiosidad es su consecuencia. Por su posición geográfica, Canarias debería tener un clima desértico, extremadamente cálido y seco. Si el archipiélago disfruta de uno de los climas más suaves del mundo es, en buena medida, gracias a esa corriente de agua fría. Y ese mismo afloramiento es el que sostiene la enorme riqueza del banco pesquero canario-sahariano.

De ahí la preocupación que generan las olas de calor marinas, episodios en los que la temperatura del agua se dispara por encima de lo habitual durante al menos cinco días. Observaciones del Instituto Oceanográfico de Tenerife sitúan ya una subida cercana a un grado en la temperatura media del mar del archipiélago, un valor considerable tratándose de masas de agua que apenas fluctúan. Si la corriente fría se calienta, lo que cambia no es solo la sensación al bañarse: es el clima y la pesca de Canarias.