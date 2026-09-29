La AEMET ya sabe qué día vuelve a llover en Canarias: llega una borrasca

Adiós a septiembre con 30 grados: la Aemet marca el día del cambio en Canarias

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LO ESENCIAL Arrecife roza los 30 grados para despedir septiembre. La calima ligera en altura irá remitiendo. Las máximas caen a 24 grados a partir del jueves. La lluvia no aparece hasta el martes 6 de octubre. La Aemet no prevé fenómenos significativos esta semana.

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Canarias según la AEMET despide septiembre sin sobresaltos y con el termómetro todavía en 30 grados, pero la Agencia Estatal de Meteoroología de España (AEMET) ya tiene marcada la próxima cita con el paraguas. De los ocho días que abarca la previsión, solo uno aparece con lluvia: el martes 6 de octubre. Hasta entonces, tiempo estable, calima en retirada y temperaturas a la baja de forma progresiva.

La jornada de este miércoles, último día de septiembre, arrancará con cielos poco nubosos, aunque el tiempo cambiará durante las horas centrales y la tarde en las islas montañosas, donde aumentará la nubosidad y no se descartan precipitaciones débiles. La calima ligera en altura irá remitiendo a lo largo del día, el viento soplará moderado del nordeste y la AEMET no prevé fenómenos meteorológicos significativos.

La previsión de la AEMET isla por isla

Lanzarote. Jornada poco nubosa y la más cálida del archipiélago. Se podrán alcanzar los 30 grados en el sureste y en Arrecife los termómetros oscilarán entre los 22 y los 30.

Jornada poco nubosa y la más cálida del archipiélago. Se podrán alcanzar los 30 grados en el sureste y en Arrecife los termómetros oscilarán entre los 22 y los 30. Fuerteventura. Predominio de cielos poco nubosos. El sureste podría llegar a los 30 grados, aunque en Puerto del Rosario la previsión es de 22 de mínima y 29 de máxima.

Predominio de cielos poco nubosos. El sureste podría llegar a los 30 grados, aunque en Puerto del Rosario la previsión es de 22 de mínima y 29 de máxima. Gran Canaria. Poco nuboso al inicio, con aumento de la nubosidad en las horas centrales y la tarde y alguna precipitación débil no descartada. Se pueden alcanzar los 30 grados en las medianías del sur y las zonas bajas del sureste. Las Palmas, entre 23 y 27.

Poco nuboso al inicio, con aumento de la nubosidad en las horas centrales y la tarde y alguna precipitación débil no descartada. Se pueden alcanzar los 30 grados en las medianías del sur y las zonas bajas del sureste. Las Palmas, entre 23 y 27. Tenerife. Comienza poco nuboso y la nubosidad gana terreno por la tarde, con posibles precipitaciones débiles. Santa Cruz, entre 19 y 26 grados.

Comienza poco nuboso y la nubosidad gana terreno por la tarde, con posibles precipitaciones débiles. Santa Cruz, entre 19 y 26 grados. La Gomera. Cielos poco nubosos al principio y nubosos a partir del mediodía, con opción de alguna lluvia débil. San Sebastián, entre 20 y 26.

Cielos poco nubosos al principio y nubosos a partir del mediodía, con opción de alguna lluvia débil. San Sebastián, entre 20 y 26. La Palma. Las nubes ganan terreno en las horas centrales y la tarde. Santa Cruz de La Palma, entre 20 y 26.

Las nubes ganan terreno en las horas centrales y la tarde. Santa Cruz de La Palma, entre 20 y 26. El Hierro. Empieza poco nuboso y tiende a nuboso conforme avanza el día, con posibilidad de lluvia débil. Valverde, entre 19 y 26.

La posibilidad de lluvia de este miércoles se limita a las islas montañosas y se concentra en la segunda parte del día. En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos poco nubosos.

Lo que viene después, según la AEMET

La previsión extendida dibuja una semana tranquila y en descenso suave. El jueves 1 de octubre las máximas bajan a los 24 grados y ahí se quedan durante el viernes, el sábado, el domingo y el lunes, con mínimas estables en torno a los 21. Cinco días prácticamente calcados, con cielos entre poco nubosos e intervalos y sin precipitaciones en el horizonte.

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El cambio llega el martes 6 de octubre, la única jornada de toda la previsión que aparece con lluvia. Ese día las máximas caen a 23 grados, el registro más bajo de los ocho, con mínimas de 21. Es el primer indicio de un cambio de patrón tras semanas de calor persistente.

Conviene tomarlo con la cautela que merece una previsión a ocho días vista. La AEMET publica estos pronósticos con márgenes de incertidumbre crecientes cuanto más lejos está la fecha, y un día de lluvia señalado a una semana puede adelantarse, retrasarse o desaparecer según evolucionen los modelos. Lo que sí es consistente es la tendencia: temperaturas en descenso progresivo y aumento de la inestabilidad a medida que avanza octubre.

El contexto de fondo no ha cambiado. La predicción estacional de la AEMET mantiene entre un 60% y un 70% de probabilidad de que el trimestre de septiembre a noviembre sea más cálido de lo normal en el archipiélago, con un 40% de opciones de que además resulte más seco, frente a solo un 25% de que llueva por encima de la media. Justo lo contrario que en el norte peninsular, donde la probabilidad de un otoño lluvioso llega al 70%.

Dicho de otro modo: ese martes de lluvia puede ser bienvenido, pero no arregla el año hidrológico. Y mientras tanto, Canarias entra en octubre con las islas orientales rozando los 30 grados.