La AEMET avisa de un «potaje meteorológico» en Canarias: calor, calima, lluvias y tormentas

Un "potaje meteorológico" en Canarias: esto es lo que anuncia la Aemet para hoy

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LO ESENCIAL La Aemet no espera fenómenos significativos pese a la mezcla. Las tormentas serían de madrugada y aisladas. La calima en altura irá perdiendo presencia. Se superarán los 30 grados en medianías y zonas bajas. Santa Cruz de Tenerife, entre 24 y 30 grados.

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Calor, calima, lluvias y tormentas. Todo a la vez y en la misma jornada. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) dibuja para este lunes 28 de septiembre en Canarias lo que algunos han descrito ya como un auténtico «potaje meteorológico»: intervalos nubosos, posibilidad de precipitaciones ocasionales, alguna tormenta aislada de madrugada por la borrasca Gonzalo en Canarias, la calima remitiendo poco a poco y termómetros que todavía superarán los 30 grados en varios puntos del archipiélago.

Pese a la mezcla, la AEMET no espera fenómenos significativos durante la jornada. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero descenso, más apreciable en las costas de las islas montañosas y especialmente en las orientadas al sur y al oeste.

Así reparte la AEMET la jornada: mañana nubosa, tarde despejada

El día se parte en dos escenarios bien distintos. Durante la primera mitad predominarán los intervalos nubosos, con una baja probabilidad de precipitaciones ocasionales, sobre todo en las islas de mayor relieve. Y la agencia no descarta que esas lluvias puedan llegar acompañadas de alguna tormenta durante la madrugada.

A partir de la tarde la situación tiende a estabilizarse. El cielo quedará poco nuboso o despejado en buena parte del archipiélago, aunque las nubes persistirán en el interior de las islas montañosas. Precisamente en esas zonas interiores, la AEMET mantiene la posibilidad de alguna precipitación ocasional durante la segunda mitad del día.

El viento soplará flojo de componente este, acompañado de brisas en las costas, mientras que en las cumbres predominará el flojo del oeste. En el mar se esperan vientos variables de fuerza 1 a 3 o 2 a 4, marejadilla a marejada y mar de fondo del noroeste de uno a dos metros, con áreas de fuerte marejada en las costas abiertas al norte.

Más de 30 grados en Canarias según la AEMET

Pese al ligero descenso previsto en algunos puntos, el calor no se va. Los termómetros podrán alcanzar o superar localmente los 30 grados en medianías y zonas bajas de las islas, con especial incidencia en el sur y el este de Gran Canaria y en distintos puntos de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.

En las dos capitales, la previsión de la AEMET sitúa a Santa Cruz de Tenerife entre los 24 y los 30 grados, mientras que Las Palmas de Gran Canaria oscilará entre los 24 y los 28. Las mínimas experimentarán un descenso de ligero a moderado, lo que debería traducirse en noches algo más llevaderas que las de la semana pasada.

El cambio llega tras varios días de temperaturas anormalmente altas para finales de septiembre, un episodio que llevó al Gobierno de Canarias a activar la prealerta por temperaturas máximas en todo el archipiélago y que dio por finalizada el sábado. Antes de eso, la agencia había llegado a mantener avisos amarillos por calor en las ocho islas de forma simultánea.

De fondo quedan además los restos de la tormenta tropical Gonzalo, que perdió sus características de ciclón tropical al norte de Cabo Verde y cuya humedad subtropical contribuyó a la inestabilidad de los últimos días sin que su centro llegara a acercarse al archipiélago.

Conviene, eso sí, no confundir la tregua con el final del verano. La predicción estacional de la AEMET mantiene entre un 60% y un 70% de probabilidad de que el trimestre de septiembre a noviembre sea más cálido de lo normal en Canarias, con un 40% de opciones de que además resulte más seco. Octubre empieza el jueves y, por ahora, los termómetros no parecen haberse enterado.