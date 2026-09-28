«Estaba claro que había algo más grande debajo»: el tesoro romano descubierto que no se esperaban

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LO ESENCIAL El tesoro romano suma 934 denarios de plata. Pesa casi 3,1 kilos. Las monedas abarcan más de tres siglos. La más antigua se acuñó en el año 148 antes de Cristo. Un legionario habría tardado seis años en reunirlo.

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Oliver Riedl llevaba quince monedas desenterradas cuando decidió parar. Su detector de metales seguía señalando algo mucho mayor bajo tierra y, en lugar de seguir cavando, llamó a las autoridades. Aquella decisión permitió recuperar intacto uno de los mayores tesoros romanos de monedas de plata hallados nunca en Alemania: 934 denarios que llevaban enterrados más de mil ochocientos años.

«Estaba claro para mí que había algo más grande aquí abajo», explicó Riedl. «Por eso informé inmediatamente a la oficina». El hallazgo publicado en varios medios se produjo en un campo cercano a la pequeña ciudad de Wesseling, a pocos kilómetros al sur de Colonia, y las piezas se exponen ya en el Museo Regional de Renania, en Bonn.

Qué contiene el tesoro romano

El conjunto pesa casi 3,1 kilos y está formado íntegramente por denarios, la moneda estándar del Imperio Romano temprano. Pero lo llamativo no es solo la cantidad: es el recorrido temporal que abarcan. La más antigua se acuñó en el año 148 antes de Cristo, en plena República, y la más reciente en el 124 o 125 después de Cristo, ya bajo el emperador Adriano. Son más de tres siglos de historia en una misma bolsa.

La mayor parte de las piezas corresponde a la época de los emperadores flavios, es decir, Vespasiano y sus hijos Tito y Domiciano, que gobernaron entre los años 69 y 96. Según Erich Claßen, responsable de arqueología del gobierno regional de Renania, todo apunta a que el propietario original reunió el grueso de las monedas hacia el año 100, pero no las enterró hasta el reinado de Adriano.

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«Solo podemos especular sobre los motivos, pero es muy probable que alguien quisiera mantener este dinero a salvo», explica Claßen. «En aquella época no existían los bancos».

Cuánto valía el tesoro y por qué nadie volvió a buscarlo

Para entender la magnitud del tesoro romano conviene traducirlo a lo que valía entonces. La arqueóloga Rahel Otte, que dirigió la excavación, aporta la comparación más elocuente: 300 denarios era la paga anual de un legionario en tiempos de Adriano, y de esa cantidad se le descontaba alrededor de la mitad para comida y equipo. Eso significa que un soldado romano habría tenido que ahorrar todo su dinero disponible durante unos seis años para reunir lo que había en ese campo.

Y ahí está la parte inquietante: quien lo enterró nunca volvió a por él. «Es posible que el propietario muriera antes sin poder transmitir el conocimiento de las monedas», apunta Claßen. Otte añade que no está claro quién las escondió, aunque podría tratarse de alguien que viviera en una de las villas romanas de la zona.

La ubicación de este tesoro tiene además un significado que los especialistas consideran relevante. El numismático Marjanko Pilekić, del Museo Histórico Alemán de Berlín, que no participó en el hallazgo, destaca que el tesoro apareció justo dentro de la frontera norte del Imperio Romano, el limes que discurría a lo largo del Rin. Eso permite afinar la datación: dentro del imperio, los tesoros solían enterrarse poco después de acuñarse la moneda más reciente, mientras que en el Barbaricum, las regiones que los romanos consideraban bárbaras, podían enterrarse mucho más tarde.

Hay un detalle final del tesoro que explica por qué este hallazgo ha podido estudiarse tan bien. Riedl está autorizado por el Estado para usar el detector de metales y ha recibido formación de las autoridades arqueológicas regionales. Gracias a que se detuvo, los arqueólogos pudieron extraer el bloque de tierra completo que contenía las monedas, radiografiarlo antes de abrirlo y documentar todo el conjunto en su contexto original. En Alemania también operan detectoristas ilegales que, al no seguir ese procedimiento, destruyen buena parte del valor arqueológico de lo que encuentran.