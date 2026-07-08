Un historiador recupera 42 páginas perdidas de la Biblia ocultas en pergamino medieval

Un equipo de la Universidad de Glasgow recupera fragmentos del Códice H, uno de los textos más antiguos de la Biblia, mediante tecnología de imagen multiespectral que revela escritura invisible desde hace 800 años.

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LO ESENCIAL 42 páginas perdidas del Codex H fueron recuperadas tras permanecer ocultas durante casi 800 años. El manuscrito de la Biblia del siglo VI fue desmontado en el siglo XIII en el monasterio de la Gran Laura del Monte Athos en Grecia. Garrick Allen, profesor de la Universidad de Glasgow, lideró el equipo usando imágenes multiespectrales para revelar texto invisible. Las páginas contienen las listas de capítulos más antiguas conocidas de las Cartas de San Pablo, diferentes a las divisiones modernas.

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Un equipo internacional de historiadores liderado por Garrick Allen, profesor de la Universidad de Glasgow, ha recuperado 42 páginas perdidas de la Biblia del Códice H, uno de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento. El descubrimiento, realizado mediante tecnología de imagen multiespectral, revela fragmentos de texto que habían permanecido ocultos e invisibles durante ocho siglos, después de que monjes medievales reutilizaran el pergamino como material de encuadernación.

El Códice H es una copia del siglo VI de la Biblia que contiene las Cartas de San Pablo, redactadas en griego. Su historia es una paradoja: pese a su enorme valor histórico y religioso, fue El manuscrito fue reutilizado en 1218 (siglo XIII), no desmantelado intencionalmente. Fue desencuadernado previamente por otros monjes que consideraron que no merecía la pena conservarlo, y luego sus fragmentos fueron pegados a la cubierta de otro libro por el monje Markarios en el Monasterio de la Gran Lavra, ubicado en el Monte Athos, Grecia. Durante siglos, los especialistas dieron por perdido el contenido de la Biblia fragmentada.

Lo que parecía una desaparición irreversible se convirtió en un enigma que la tecnología moderna ha resuelto. Cuando los monjes del XIII retintaron el manuscrito original para reutilizarlo, los productos químicos de la nueva tinta dejaron marcas fantasma en las páginas adyacentes. Estas huellas, apenas perceptibles al ojo humano, constituían imágenes especulares del texto original. Allen y su equipo colaboraron con la Biblioteca Electrónica de Manuscritos Antiguos (EMEL) para aplicar técnicas de imagen multiespectral que revelaran estas sombras de escritura oculta en fragmentos de la Biblia Los fragmentos viajaron hasta París, Turín, Kiev, Moscú y San Petersburgo (no se menciona Italia explícitamente, y Kiev y Moscú son ciudades, no países como Ucrania y Rusia).

Cómo la tecnología rescató páginas invisibles de la Biblia

El proceso fue meticuloso y sorprendente. Los investigadores procesaron imágenes digitales de cada página conservada utilizando filtros espectrales que el ojo humano no puede percibir. La técnica permitió aislar y amplificar los rastros de tinta prácticamente imperceptibles, convirtiéndolos en texto legible. Allen explicó en un comunicado universitario: «Sabíamos que, en algún momento, el manuscrito fue reentintado. Los productos químicos de la nueva tinta causaron daños por desplazamiento en las páginas enfrentadas, creando esencialmente una imagen especular del texto en la hoja opuesta, dejando a veces rastros de varias páginas de profundidad, apenas visibles a simple vista, pero muy claros con las últimas técnicas de imagen».

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El equipo también realizó datación por radiocarbono de muestras de pergamino, confirmando que el material pertenece efectivamente al siglo VI. Este dato verificó que los fragmentos recuperados de la Biblia son auténticos testimonios de cómo circulaban y se interpretaban los textos paulinos en la Antigüedad tardía.

Qué revelan estas páginas sobre el Nuevo Testamento y la Biblia

Aunque los pasajes recuperados contienen fragmentos de las Cartas de Pablo ya conocidos, el descubrimiento es revolucionario por lo que enseña sobre la transmisión y el estudio de la Biblia en el cristianismo primitivo. Estas divisiones primitivas ofrecen una ventana directa a cómo los escribas del siglo VI estructuraban y comprendían el contenido de la Biblia.

Los fragmentos también revelan correcciones y anotaciones manuscritas de los escribas antiguos, mostrando cómo interactuaban activamente con los textos sagrados, marcaban dudas, realizaban enmiendas y añadían comentarios marginales. Además, el descubrimiento proporciona evidencia sobre cómo se reutilizaban y reciclaban los libros dañados en la Edad Media, una práctica que, aunque parecería destructiva, paradójicamente preservó fragmentos valiosos de la Biblia que de otro modo se habrían perdido completamente.

El profesor Allen resumió la importancia del hallazgo con estas palabras: «Dado que el Códice H es un testimonio tan importante para nuestra comprensión de las escrituras cristianas, haber descubierto cualquier nueva evidencia, y mucho menos esta cantidad, de cómo era originalmente es sencillamente monumental». El proyecto fue financiado por Templeton Religion Trust y el Arts and Humanities Research Council del Reino Unido, con colaboración del Monasterio de la Gran Lavra. Una edición impresa del Códice H se publicará próximamente, consolidando este hallazgo como un hito en el estudio de los manuscritos antiguos de la Biblia.