Descubren páginas perdidas del Nuevo Testamento con «tinta fantasma» que revelan secretos del apóstol San Pablo

Un equipo internacional de investigadores ha conseguido del Nuevo Testamento recuperar 42 páginas perdidas de las cartas de San Pablo, un hallazgo que está siendo celebrado como uno de los avances más importantes de los últimos años en estudios bíblicos. Los académicos, liderados por el profesor Garrick Allen de la Universidad de Glasgow, han logrado rescatar el texto a partir del Códice H, un manuscrito del siglo VI que fue desmontado en el Monasterio de la Gran Lavra del Monte Athos, en Grecia, en el siglo XIII, y cuyos fragmentos llevaban ocho siglos dispersos por bibliotecas de toda Europa.

El Códice H del Nuevo Testamento, conocido también con la designación técnica GA 015, contiene una de las copias más antiguas conocidas de las epístolas paulinas. Tras su desmontaje medieval, sus páginas de pergamino fueron reutilizadas como material de encuadernación y guardas en otros manuscritos, una práctica común en la Edad Media cuando el pergamino era un material extremadamente costoso. Los fragmentos supervivientes se encuentran hoy repartidos entre bibliotecas de Italia, Grecia, Rusia, Ucrania y Francia.

La clave del descubrimiento del Nuevo Testamento estuvo en una característica física casi imperceptible. El propio Códice H había sido reescrito con tinta nueva en algún momento de su historia, en un intento de mantener el manuscrito utilizable para una nueva generación de lectores. Esa reescritura dejó una huella inesperada: los componentes químicos de la nueva tinta provocaron un fenómeno conocido como «daño por desplazamiento» u offset sobre las páginas enfrentadas, creando una imagen especular del texto original en la hoja opuesta.

«Los rastros llegaban a veces varias páginas de profundidad, apenas visibles a simple vista, pero muy claros con las últimas técnicas de imagen», ha explicado el profesor Garrick Allen.

Para detectar y descodificar esa «tinta fantasma», el equipo ha trabajado en colaboración con la Early Manuscripts Electronic Library (EMEL) y ha aplicado dos herramientas combinadas: la imagen multiespectral, capaz de captar longitudes de onda invisibles al ojo humano, y la datación por radiocarbono, que ha permitido confirmar la antigüedad del manuscrito en el siglo VI. La combinación con métodos paleográficos tradicionales (análisis del estilo de escritura) ha cerrado el círculo.

Por qué este descubrimiento es tan importante del Nuevo Testamento

El valor del Códice H del Nuevo Testamento va mucho más allá del símbolo religioso. Los expertos coinciden en que es una pieza fundamental por dos motivos clave. El primero: contiene una de las primeras colecciones organizadas de las cartas paulinas, lo que lo convierte en un testimonio decisivo de cómo circulaban los textos cristianos en los primeros siglos del cristianismo, una época con muy pocos manuscritos conservados.

El segundo: incluye el llamado «Aparato Eutaliano», un conjunto de ayudas para el lector (listas de capítulos, comentarios, notas marginales) que facilitaba la comprensión de los Hechos de los Apóstoles y las epístolas. Las páginas recuperadas contienen, entre otros elementos, las listas de capítulos más antiguas conocidas para las cartas de San Pablo, una división que difiere notablemente de la que se utiliza hoy en las biblias modernas.

Tres años de trabajo en silencio

El equipo internacional ha dedicado tres años a este proyecto del Nuevo Testamento, en el marco de un esfuerzo académico más amplio centrado en el estudio de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento. Los hallazgos no se limitan al texto: también arrojan luz sobre cómo los escribas del siglo VI corregían, anotaban y conversaban con los textos sagrados, y sobre cómo los monjes medievales del Monte Athos los reutilizaron cuando empezaron a deteriorarse.

Una biblia «en estado de flujo»

La conclusión del profesor Allen sobre el Nuevo Testamento va más allá del propio Códice H. Según el responsable del proyecto, el hallazgo muestra que el Nuevo Testamento, y la Biblia en su conjunto, han estado siempre en evolución, como un texto que las comunidades religiosas han ido reescribiendo y reinterpretando generación tras generación. Lejos de la imagen de un libro inmutable, los manuscritos antiguos demuestran que la tradición ha sido viva y dinámica desde el primer momento.

Paradójicamente, la práctica medieval que parecía haber destruido el manuscrito (la reutilización de las páginas como material de encuadernación) fue precisamente lo que las preservó hasta hoy. Si los monjes del Monte Athos no hubieran reciclado el pergamino para usarlo en otros libros, los fragmentos del Códice H se habrían perdido para siempre. La tecnología del siglo XXI ha permitido devolver a la luz un texto que llevaba ochocientos años oculto, escondido literalmente entre las páginas de otros libros, esperando paciente a que alguien supiera cómo leerlo.