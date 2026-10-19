Los municipios de Canarias sin plan de emergencia ante catástrofes actualizado

Hay 17 municipios de Canarias que ni siquiera han terminado de redactar su plan de emergencias

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LO ESENCIAL Son 61 municipios de 88 con el plan actualizado. Diecisiete no han culminado ni la redacción. Fuerteventura llegó a tener cero planes homologados. Lanzarote fue la primera isla con todos al día. Sin plan es imposible responder, advierte el Gobierno.

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En Canarias hay 88 municipios. De ellos, 61 tienen actualizado su plan de emergencias y 17 no han culminado siquiera su redacción. Es el documento que define qué hace un ayuntamiento cuando llega una emergencia: quién coordina, qué recursos hay, por dónde se evacúa y dónde se aloja a la gente.

El dato lo facilitó la Comisión Autonómica de Protección Civil y Atención de Emergencias al aprobar cinco nuevos planes municipales, los de Arafo, Tegueste, Gáldar, Valsequillo y Puerto del Rosario, adaptados a los nuevos riesgos derivados del cambio climático. En la misma sesión se homologó también el de El Rosario, en Tenerife, tras su actualización.

Qué es exactamente lo que falta en esos municipios de Canarias

Se llama PEMU, Plan de Emergencia Municipal. Lo elaboran los ayuntamientos siguiendo el Plan Territorial de Emergencias de Canarias, lo aprueban los órganos de la corporación local y después tienen que ser homologados por la Comisión autonómica. Sin esa homologación, el plan no cuenta.

Esos documentos comprenden todos los recursos de emergencias disponibles, los planes de evacuación y los escenarios de riesgo de cada término municipal. Y desde el Pevolca existe una obligación añadida: los municipios que ya tuvieran plan homologado deben adecuarlo para incluir la actuación por riesgo volcánico.

Hay además un matiz que conviene entender: un plan caduca. No basta con redactarlo una vez. De ahí que el propio consejero animara a los ayuntamientos pendientes a afrontar la tarea cuanto antes, y que la homologación de El Rosario se destacara por producirse meses antes de que expirara el plan vigente.

De dónde viene y cuánto ha mejorado en Canarias

La situación ha cambiado mucho en pocos años, aunque siga siendo incompleta. Hubo un momento en que el reparto por islas era muy desigual: Tenerife contaba con 26 planes homologados de 31, Gran Canaria con 12 de 21, La Gomera con cinco de seis, La Palma con siete de 14 y El Hierro con uno de tres. Lanzarote era la única isla con todos sus ayuntamientos al día.

Y había un caso extremo: Fuerteventura tenía cero planes homologados de sus seis municipios. La Oliva fue el primero de la isla en conseguirlo, redactado ya siguiendo las directrices de la norma básica de protección civil de 2023 e incluyendo los riesgos de inundación de sus dos cuencas endorreicas.

Que esto no es un trámite burocrático en Canarias lo demostró la tormenta tropical Hermine. Aquel episodio activó por primera vez en la historia del archipiélago los siete planes insulares y 56 planes municipales a la vez. Los municipios que no lo tenían, simplemente, no activaron nada.

El asunto en Canarias gana relevancia justo ahora. La nueva Directriz Básica de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico, publicada este mes en el BOE, mantiene a Canarias como el único territorio de España donde su aplicación es obligatoria, con una probabilidad de erupción del 77,69% a cincuenta años. Y exige que la planificación se adapte a las características de cada isla y de cada municipio.

Dicho de otro modo: la norma estatal pide a los ayuntamientos canarios que afinen sus planes al detalle, mientras una parte de ellos todavía no ha terminado de escribir el primero.