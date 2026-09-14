Así es el kit de emergencias que el Gobierno de Canarias pide tener preparado ante una evacuación

Si suena la orden de evacuación en Canarias, esto es exactamente lo que tienes que coger

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LO ESENCIAL El kit debe garantizar entre 24 y 72 horas de autonomía. Efectivo en billetes pequeños por si fallan los cajeros. Una radio a pilas resuelve lo que el móvil no. Los contactos, anotados en papel. Alimentos listos para comer, sin necesidad de cocinarlos.

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Un archipiélago volcánico como Canarias con temporada de incendios, riesgo de inundación en barrancos y una red eléctrica insular no es el peor lugar del mundo para vivir, pero sí uno donde conviene tener algunas cosas preparadas de antemano. Protección Civil recomienda a los hogares de Canarias mantener siempre accesible un kit de emergencias capaz de garantizar la autonomía de la familia durante un mínimo de 24 a 72 horas sin ningún apoyo externo.

La recomendación no es nueva, pero cobra sentido cada vez que el archipiélago encadena semanas de alertas como las de este septiembre. El kit debe guardarse en una mochila o caja resistente, fácil de transportar y siempre a mano, de manera que pueda cogerse en segundos si las autoridades ordenan abandonar la vivienda. Esperar al último momento para prepararlo es exactamente lo que no funciona.

Todo lo que debe llevar el kit

Documentación. DNI, pasaporte o NIE, en copias físicas y digitales, tarjetas sanitarias, pólizas del seguro del hogar, escrituras y certificados médicos, todo guardado en una carpeta impermeable.

DNI, pasaporte o NIE, en copias físicas y digitales, tarjetas sanitarias, pólizas del seguro del hogar, escrituras y certificados médicos, todo guardado en una carpeta impermeable. Agua y comida. Agua potable suficiente y alimentos listos para consumir sin necesidad de cocinarlos. Es la indicación que más se incumple: las conservas que exigen fuego no sirven de nada en una evacuación.

Agua potable suficiente y alimentos listos para consumir sin necesidad de cocinarlos. Es la indicación que más se incumple: las conservas que exigen fuego no sirven de nada en una evacuación. Linterna y radio a pilas. La radio es el elemento que más se olvida y el que puede resultar decisivo, porque funciona cuando el móvil se queda sin batería o sin cobertura.

La radio es el elemento que más se olvida y el que puede resultar decisivo, porque funciona cuando el móvil se queda sin batería o sin cobertura. Dinero en efectivo. En billetes pequeños y monedas, ante la posibilidad de que los cajeros o los sistemas de pago electrónico dejen de funcionar.

En billetes pequeños y monedas, ante la posibilidad de que los cajeros o los sistemas de pago electrónico dejen de funcionar. Llaves de repuesto de la vivienda y del vehículo.

de la vivienda y del vehículo. Botiquín y medicación habitual , con especial atención a los tratamientos crónicos.

, con especial atención a los tratamientos crónicos. Mascarilla , especialmente recomendable en evacuaciones por incendio forestal, donde el humo es el principal riesgo para la salud.

, especialmente recomendable en evacuaciones por incendio forestal, donde el humo es el principal riesgo para la salud. Higiene básica. Toallitas húmedas, papel higiénico y gel desinfectante.

Toallitas húmedas, papel higiénico y gel desinfectante. Contactos y punto de encuentro familiar, anotados en papel. Sin móvil, una lista memorizada a medias no sirve.

Para las mascotas hay que preparar comida, agua, su cartilla veterinaria y el transportín o la correa. Y el Gobierno de Canarias añade una recomendación que casi nadie conoce: dejar un cartel o una nota en la puerta indicando que los animales han sido evacuados junto a sus responsables. Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Qué hacer si llega la orden

Esa nota en la puerta tiene una función muy concreta en caso de una emergencia en Canarias y que tiene un sentido muy concreto. Los equipos de emergencia que recorren una zona evacuada necesitan saber si queda algún animal dentro de una vivienda, y una puerta cerrada sin información obliga a destinar tiempo y personal a comprobarlo. Un papel pegado con cinta resuelve en un segundo lo que de otro modo puede costar una intervención entera.

Si las autoridades de Canarias ordenan evacuar una zona de Canarias, la indicación principal es mantener la calma y seguir únicamente las instrucciones oficiales del Gobierno de Canarias, de Protección Civil y del 1-1-2. En episodios de incendio forestal, los bulos y los audios reenviados circulan más rápido que la información verificada, y actuar por cuenta propia o desplazarse hacia la zona afectada entorpece el trabajo de los equipos.

Desde el Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias insisten además en mantener el kit actualizado. Los alimentos caducan, las pilas se descargan, los medicamentos cambian y los niños crecen. Revisarlo una o dos veces al año, coincidiendo por ejemplo con el inicio y el final de la temporada de incendios, es lo que marca la diferencia entre tener un kit y tener una mochila con cosas viejas dentro.