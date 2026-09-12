Cuarenta terremotos bajo Agaete en Canarias y varios se han sentido: lo que sabe el IGN

Gran Canaria lleva más de una semana temblando con una serie de terremotos y el IGN aún no ha dicho por qué

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LO ESENCIAL La serie arrancó el 3 de septiembre y sigue activa. El IGN identificó 36 terremotos en la primera comunicación. El mayor alcanzó magnitud 2,3 el lunes por la tarde. Se localizan a solo tres kilómetros de profundidad. Varios han sido percibidos por los vecinos.

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El suelo de Agaete lleva más de una semana moviéndose con varios terremotos. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) mantiene bajo seguimiento una serie sísmica en el entorno de este municipio del noroeste de Gran Canaria que arrancó el 3 de septiembre y que ha seguido registrando eventos durante los días posteriores. El episodio acumula decenas de terremotos y varios de ellos han llegado a ser percibidos por los vecinos.

Conviene situar de inmediato lo que dicen los técnicos, porque es la parte que suele perderse al compartir. El IGN describe lo ocurrido como una pequeña serie sísmica de baja magnitud, no la ha vinculado a ningún escenario de mayor peligrosidad y tampoco ha atribuido públicamente una causa concreta al episodio. Es decir, no hay alerta de ningún tipo. Lo que hay es una anomalía que un organismo público está midiendo y sobre la que, por ahora, no se pronuncia.

Qué ha registrado el IGN en Gran Canaria

En su primera comunicación, el organismo informó de 36 terremotos identificados automáticamente, de los cuales solo doce habían podido localizarse hasta ese momento. La diferencia entre detectar y localizar es habitual en episodios de magnitudes muy bajas: el sistema capta la señal, pero necesita el registro de varias estaciones para calcular con precisión dónde se originó. La actividad no terminó el 6 de septiembre y ha continuado sumando eventos nuevos.

El movimiento más destacado hasta el momento se produjo el lunes 7 de septiembre a las 18:59, hora de Canarias, al sur de Agaete, con una magnitud de 2,3 mbLg y una profundidad aproximada de tres kilómetros. Días antes, el 4 de septiembre, otro de magnitud 2,1 había sido percibido débilmente en el casco y en el Valle de Agaete. Aquella primera tanda comenzó al mediodía del jueves y se prolongó hasta la madrugada del viernes.

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Por qué no es el Teide en esta serie de terremotos

La asociación automática entre los terremotor y Teide se ha vuelto casi un reflejo en Canarias, y los datos la respaldan: en el informe mensual de julio, el IGN localizó 724 terremotos en el entorno del archipiélago, de los cuales 611 se concentraron en el complejo de Las Cañadas. Más del ochenta por ciento de toda la sismicidad canaria de un mes salió de un único punto de Tenerife.

Pero esta serie es otra cosa y está en otra isla. Gran Canaria registra actividad sísmica propia y también la registra el mar que la rodea, como demostró el terremoto de magnitud 4,8 del pasado 22 de mayo, con epicentro a sesenta kilómetros al norte de la isla y sentido en tres islas. El IGN señaló entonces que aquel episodio entraba dentro de la actividad sísmica esperable del archipiélago y descartó expresamente que guardara relación con lo que ocurre bajo Tenerife.

La red desplegada en Canarias supera el centenar de estaciones que detectan terremotos y funciona las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año. Es esa densidad de sensores la que permite detectar y contar una serie de magnitud 2 que hace veinte años habría pasado casi inadvertida, salvo por los vecinos que la notaron. Y es también la que permitirá saber cuándo se apaga.

Mientras tanto, la recomendación para quien viva en la zona es la de siempre y sigue siendo válida: consultar el catálogo del IGN, que publica los terremotos de los últimos diez días en el archipiélago, y desconfiar de cualquier interpretación que no venga de ahí. En Canarias no hay tema que genere más bulos que este, y una serie de baja magnitud sin causa atribuida es precisamente el terreno donde mejor crecen.