Canarias estrena un puente de tres días en noviembre y un cambio que afecta a los alquileres

Canarias estrena noviembre con un puente de tres días que no tiene el resto de España

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LO ESENCIAL El lunes 2 de noviembre es festivo en Canarias. Figura en el BOE como Día siguiente a Todos los Santos. El puente es de tres días en todo el archipiélago. El 15 de noviembre cambian las reglas del alquiler. Los cambios del IVA llegan el 1 de diciembre.

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Noviembre llega a Canarias con un regalo que no tienen todas las comunidades: un puente de tres días al arrancar el mes. El Boletín Oficial del Estado confirma que el lunes 2 de noviembre será festivo laboral en todo el archipiélago, de modo que el descanso va del sábado al lunes.

El motivo está en el calendario. Todos los Santos es una festividad nacional que se celebra cada 1 de noviembre, y este año cae en domingo. En Canarias, el descanso se traslada al día siguiente, algo que no ocurre en todos los territorios. Así figura en la relación oficial de fiestas laborales publicada por la Dirección General de Trabajo, donde el 2 de noviembre aparece para el archipiélago como «Día siguiente a Todos los Santos».

El otro cambio que llega a Canarias en noviembre

Hay una fecha a mitad de mes que conviene marcar si vives de alquiler o tienes una vivienda arrendada: el 15 de noviembre. Ese día entra en vigor el Real Decreto-ley 28/2026, uno de los dos decretos sobre vivienda aprobados por el Gobierno a principios de octubre.

Los dos textos modifican aspectos relacionados con la duración de los contratos, las actualizaciones de renta, los gastos que pueden repercutirse al arrendatario y las compensaciones por determinadas no renovaciones. Pero no entran en vigor a la vez, y esa es la confusión más extendida.

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7 de octubre. Publicación de ambos decretos.

Publicación de ambos decretos. 8 de octubre. Entrada en vigor general del Real Decreto-ley 29/2026.

Entrada en vigor general del Real Decreto-ley 29/2026. 15 de noviembre. Entrada prevista del Real Decreto-ley 28/2026, con nuevas prórrogas e indemnización por determinadas no renovaciones.

Entrada prevista del Real Decreto-ley 28/2026, con nuevas prórrogas e indemnización por determinadas no renovaciones. 1 de diciembre. Fecha prevista para los cambios específicos en el IVA, incluidos los relativos a determinadas obras en viviendas destinadas al alquiler habitual, con requisitos.

En un archipiélago donde el 45,4% de quienes viven de alquiler a precio de mercado está en riesgo de pobreza o exclusión social, cualquier cambio en las reglas del arrendamiento tiene un alcance que va mucho más allá del papeleo. Sigue leyendo ACTUALIDAD Cómo se evacúa una isla de Canarias en caso de catástrofe: el plan que casi nadie conoce DA La AEMET activa el aviso en Canarias: sesenta litros en doce horas en esta isla

Lo que ya está en vigor en Canarias y suele olvidarse

Conviene recordar que octubre dejó varias medidas que siguen activas y que afectan directamente al bolsillo. El Gobierno de Canarias prorrogó el tipo cero del IGIC sobre determinados productos energéticos hasta el 31 de diciembre, y el Gobierno central mantiene las rebajas directas en el Impuesto Especial de Hidrocarburos.

Siguen abiertos además los bonos del Plan Renove de electrodomésticos, con plazo hasta el 15 de diciembre y condicionado a que queden fondos disponibles. Y continúa vigente la devolución parcial del impuesto autonómico sobre carburantes para agricultores y transportistas.

Hay un detalle sobre esas medidas que casi nadie leyó en su momento: el decreto establece que, si la variación de los precios del combustible no supera en más de un 15% la del mismo mes del año anterior, el tipo cero deja de aplicarse. Es decir, no están garantizadas hasta fin de año de forma automática.

El calendario laboral de Canarias todavía reserva más descansos antes de que acabe el año, con otro puente en diciembre. Pero el de noviembre llega primero y es el único que se explica por una particularidad del archipiélago: ese traslado al día siguiente que, en otras comunidades, simplemente se pierde.