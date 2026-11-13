Lo que había pintado dentro de la tumba que llevaba 2.300 años cerrada con tres losas

Abrieron una tumba de 2.300 años y en la cara interior de la losa había algo pintado en rojo y azul

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LO ESENCIAL Excavada directamente en la roca madre Cerrada con tres grandes losas de piedra Una inscripción pintada en rojo y azul por la cara interior Un motivo de meandro, una llave de santuario y un quemador de incienso Nadie ha publicado todavía qué dicen las inscripciones

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La tumba llevaba unos 2.300 años cerrada con tres grandes losas de piedra cuando los arqueólogos consiguieron retirarlas. Dentro había pinturas. Pero lo que convierte este hallazgo en algo distinto no está en las paredes de la cámara, sino en una de las propias losas: por la cara interior, la que miraba hacia el difunto y que nadie iba a volver a ver jamás, había una inscripción pintada en rojo y azul.

La tumba que apareció en las murallas de Manduria

El descubrimiento se produjo en el Parque Arqueológico de las Murallas Mesápicas de Manduria, en la provincia italiana de Tarento, en la región de Puglia. Los resultados de la campaña se presentaron públicamente el 29 de octubre de 2026.

La excavación la ha llevado la Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje para las provincias de Brindisi, Lecce y Tarento, con financiación del Ministerio de Cultura italiano y la participación del Ayuntamiento de Manduria y de la empresa pública Ales. Los trabajos se concentraron en la zona de la Puerta Este y en el sector sur del parque.

La pieza se ha catalogado como Tumba 17. Está excavada directamente en la roca madre, y originalmente estaba sellada por tres grandes losas de piedra.

Manduria fue una ciudad mesápica, de un pueblo que ocupó el talón de la bota italiana y que resistió durante siglos la presión de la vecina Tarento, colonia griega. Sus murallas, que todavía se conservan en pie en varios tramos, son el gran monumento de aquella cultura.

Lo que hay pintado dentro de la tumba

El interior de la tumba conserva decoración pictórica, algo poco habitual en los enterramientos de la zona y la razón de que este hallazgo haya llamado tanto la atención.

Tres elementos destacan sobre el resto. El primero es un motivo de meandro, esa greca continua de ángulos rectos que recorre buena parte del arte griego y que aquí aparece adaptada al gusto local. El segundo es una llave de santuario, un objeto que en el mundo antiguo no servía para abrir puertas corrientes: identificaba a quien tenía acceso al recinto sagrado de un templo. El tercero es un thymiaterion, el quemador de incienso que se utilizaba en los rituales.

Los tres juntos no son decoración neutra. Son el vocabulario visual del culto.

La inscripción de la tumba que nadie iba a ver

Y llegamos al detalle que distingue este enterramiento de cualquier otro. Hay dos inscripciones, ambas en lengua mesápica, y están colocadas en lugares muy distintos.

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La primera se identificó en las losas de cierre. La segunda está pintada en rojo y azul sobre la superficie interior de una de esas losas.

Conviene detenerse en lo que eso significa. Una inscripción en la cara exterior de una piedra de cierre tiene una función comprensible: identifica, señala, advierte a quien pase por delante. Una inscripción en la cara interior, en cambio, queda condenada a la oscuridad en el momento mismo en que la tumba se sella. Nadie la iba a leer. No estaba escrita para los vivos.

Que alguien se tomara la molestia de pintar un texto a dos colores sobre una superficie que iba a quedar invisible para siempre es, en sí mismo, el hallazgo.

Por qué creen que la tumba es de una sacerdotisa

La hipótesis que manejan los investigadores es que el enterramiento corresponde a una mujer con un papel sacerdotal vinculado al culto de Deméter, la diosa griega de la fertilidad, la tierra y los ciclos agrícolas, cuyo culto estaba muy extendido en el sur de Italia.

Esa lectura se apoya en dos patas. Por un lado, las lecturas preliminares de las inscripciones. Por otro, la iconografía: la llave de santuario y el quemador de incienso apuntan a alguien con funciones rituales y con acceso a un espacio sagrado.

En la presentación participaron el superintendente Antonio Zunno, el teniente de alcalde de Manduria, Giuseppe Antonio Mazza, el arqueólogo responsable del territorio, Vincenzo Ria, y la arqueóloga de Ales Stefania Montanaro.

Pero hay que subrayar algo: la propia Superintendencia presenta esto como una interpretación preliminar, pendiente de estudios epigráficos e iconográficos adicionales. No es una conclusión cerrada.

Lo que todavía falta por saber de la tumba

Y aquí está la parte que más frustra y más intriga a la vez. Nadie ha publicado todavía qué dicen las inscripciones. No se ha difundido la transcripción de ninguna de las dos, ni su traducción.

Hay una razón técnica para esa prudencia. El mesapio es una lengua indoeuropea extinta que se escribía con un alfabeto derivado del griego, de modo que los textos se pueden leer fonéticamente con relativa facilidad. Entenderlos es otra cosa: el corpus conservado es escaso, se compone sobre todo de inscripciones funerarias breves, y el vocabulario sigue siendo en buena medida desconocido. Se puede pronunciar una palabra mesápica sin tener ni idea de qué significa.

Los próximos pasos anunciados son estudios especializados, restauración y análisis científicos. También se ha planteado la posibilidad de exponer el conjunto en el Museo Arqueológico de Manduria.

Hasta entonces, lo que hay es esto: una cámara excavada en la roca, tres losas, un meandro, una llave, un quemador de incienso y dos líneas de texto en una lengua que casi nadie sabe leer, una de ellas escrita donde nadie iba a verla.