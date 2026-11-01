La tumba que cambia quién construyó las pirámides de Egipto: «Esto nadie lo esperaba»

Una tumba junto a las pirámides desmontó lo que creías sobre quién las construyó

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LO ESENCIAL Un caballo tropezó con la tumba. Enterrados al lado de su faraón. Se llamaban a sí mismos amigos de Keops. Diez mil obreros, no cien mil. Veintiún búfalos y veintitrés ovejas al día.

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Durante más de dos mil años, todo el mundo dio por hecho que las pirámides de Egipto las habían levantado ejércitos de esclavos bajo el látigo. Lo escribió Heródoto, lo repitieron los historiadores clásicos y el cine acabó de fijarlo. Hasta que un caballo tropezó con un ladrillo.

Ocurrió en 1990, en la meseta de Giza. El animal chocó con una estructura de ladrillo enterrada a diez metros de la zona funeraria, y lo que apareció debajo cambió la respuesta a quién construyó las pirámides.

La tumba que no debería estar ahí

Lo que apareció era un cementerio de obreros. Decenas de tumbas de los braceros que levantaron las dos pirámides más antiguas del valle de Giza, las de Keops y Kefrén, al principio de la Cuarta Dinastía. Tienen unos 4.510 años.

Y aquí está el detalle que lo cambia todo, y no es el contenido de las tumbas sino su dirección postal. Estaban al sur de las tres pirámides y de la Esfinge, a la entrada de una necrópolis de un kilómetro de largo. Es decir: al lado de la tumba del rey.

El arqueólogo Zahi Hawass lo resumió sin margen de interpretación: si hubieran sido esclavos, no se les habría permitido construir sus tumbas junto a la de su rey.

Hay más. En los grabados de las paredes, los propios trabajadores se autodenominaban «amigos de Keops». No es el lenguaje de alguien al que se azota.

La ciudad perdida de los constructores de las pirámides

El hallazgo no llegó solo. Ya en los años noventa, el egiptólogo Mark Lehner había dado con las claves excavando en Heit el-Ghurab, conocido como la Ciudad Perdida de los Constructores de las Pirámides.

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Lo que encontró no es un campo de trabajos forzados. Son viviendas, panaderías, cervecerías, talleres, almacenes, calles e incluso instalaciones médicas. Barrios enteros, organizados, donde residían los obreros mientras duraba la obra.

El análisis de los restos remató el argumento: los trabajadores seguían una dieta rica en proteínas, con raciones de carne, pan fresco y cerveza. Y hay constancia de cómo se abastecía aquello. Los agricultores del Delta y del Alto Egipto enviaban a la meseta veintiún búfalos y veintitrés ovejas diarios solo para alimentarlos.

Nadie alimenta así a quien considera desechable.

Cuántos eran de verdad

La otra cifra que cae con el mito es la del tamaño del ejército humano. Heródoto sostenía que se habían empleado cien mil obreros en la construcción de las pirámides. Es el número que ha viajado durante siglos.

Los datos arqueológicos apuntan a unos diez mil trabajadores, una décima parte de la estimación clásica. Y no todos a la vez de forma permanente: muchos eran campesinos que se incorporaban a las obras durante la crecida del Nilo, cuando sus tierras quedaban inutilizables.

Ese sistema funcionaba como un tributo de fuerza laboral, no como esclavitud. El Estado faraónico gestionaba las pirámides como un proyecto de ingeniería civil de enorme escala, con mano de obra especializada, rotatoria y mantenida a su cargo. Algo más parecido a una gran obra pública que a una cantera de prisioneros.

Por qué el mito aguantó tanto

Hawass ha calificado el hallazgo de las tumbas de los constructores como uno de los descubrimientos más significativos de los siglos XX y XXI. Vino a confirmar lo que las investigaciones de los noventa ya apuntaban, pero con pruebas difíciles de discutir: cuerpos, nombres y una posición en el mapa.

Lo interesante es por qué costó tanto. El mito del esclavo tenía detrás a Heródoto, que escribía dos mil años después de los hechos y recogía lo que le contaban. Luego vino la tradición bíblica, después la literatura y por último el cine, que lo convirtió en imagen fija. Cuando una idea tiene esa cadena de transmisión, los datos tardan en abrirse paso.

Queda una lección poco cómoda. Las pirámides siguen siendo exactamente igual de impresionantes: la Gran Pirámide es la única maravilla del mundo antiguo que aún se mantiene en pie. Lo que ha cambiado no es la obra, sino quién merece el crédito. Y resulta que fueron diez mil profesionales bien pagados, bien alimentados y lo bastante respetados como para descansar a la sombra del faraón al que sirvieron.