Dos kilómetros bajo la pirámide de Egipto: el misterio que nadie comprobó

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LO ESENCIAL Dos metros, no dos mil. Nunca hubo autorización. Sin revisión por pares. El agua está a pocas decenas. Sí hay algo ahí abajo.

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Cuando se anunció que había una colosal estructura subterránea bajo la pirámide de Kefrén, la imagen dio la vuelta al mundo: pozos verticales, pasillos en espiral y cámaras enormes a dos kilómetros de profundidad bajo la pirámide.

Lo que ha aparecido desde aquel anuncio no es lo que cabría esperar. No hay excavación, no hay cámaras nuevas y no hay nada desenterrado. Hay otra cosa.

De dónde salió lo que supuestamente escondía la pirámide

El trabajo lo firman dos italianos: Corrado Malanga, químico orgánico jubilado, y Filippo Biondi, exacadémico especializado en teledetección.

Sus conclusiones sobre la pirámide son espectaculares. Hablan de estructuras de unos 38.000 años de antigüedad situadas a unos dos kilómetros de profundidad, y las describen con detalle:

Ocho pozos rodeados de pasillos en espiral.

rodeados de pasillos en espiral. Dos estructuras cúbicas de noventa metros.

de noventa metros. Cinco estructuras conectadas entre sí por pasadizos.

Dos detalles sobre cómo se presentó todo esto explican buena parte de la reacción posterior. El primero: no apareció en una revista científica, sino en una rueda de prensa celebrada en Italia. El segundo: las reconstrucciones que circularon parecen generadas con inteligencia artificial.

Las afirmaciones no han pasado por revisión por pares. Los mismos autores sí habían publicado antes un artículo revisado sobre la estructura interna de la pirámide de Kefrén, pero esto es otra cosa.

El dato técnico que desmonta lo de la pirámide

Aquí está el núcleo del problema, y cabe en una línea.

La técnica empleada es el radar de apertura sintética, el SAR. Los autores no inventaron un sistema nuevo de detección: aplicaron un método propio para interpretar datos de radar ya existentes.

El SAR, en condiciones como las de Guiza, penetra unos dos metros bajo la superficie.

Ellos hablan de estructuras a dos mil. La diferencia entre lo que la herramienta puede ver y lo que dicen haber visto bajo la pirámide es de tres órdenes de magnitud.

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Sarah Parcak, de la Universidad de Alabama y una de las mayores especialistas mundiales en teledetección aplicada a la arqueología, lo zanjó sin matices: los datos SAR no pueden ver a través de la roca, y punto.

Lawrence B. Conyers, de la Universidad de Denver y experto en radar de penetración terrestre, calificó la teoría de enorme exageración. Flint Dibble, arqueólogo de la Universidad de Cardiff, añadió que las técnicas no están probadas ni verificadas de forma independiente y que el trabajo ignora dos siglos de datos arqueológicos acumulados sobre Guiza.

Lo que respondió Egipto sobre su pirámide

La respuesta oficial fue todavía más tajante, y es el elemento que más se ha ignorado en toda la difusión posterior.

Zahi Hawass, exministro egipcio de Antigüedades, calificó las afirmaciones de infundadas y añadió un dato administrativo demoledor: el Consejo Egipcio de Antigüedades nunca autorizó ese estudio.

Eso significa que no hubo trabajo de campo junto a la pirámide, no hubo sondeos y no hubo nada que un equipo pudiera comprobar sobre el terreno. Y explica por qué los arqueólogos no han excavado nada desde entonces: no hay permiso, porque no hay expediente.

Hay además un obstáculo físico que ningún permiso resolvería. Según los estudios hidrogeológicos de la zona, el nivel freático de Guiza está a solo unas pocas decenas de metros bajo la superficie. Por debajo de esa cota no hay pasillos ni cámaras: hay agua.

Lo que sí hay bajo la pirámide y su entorno

Y aquí viene la parte que merece la pena, porque bajo la meseta sí hay cosas, solo que son distintas a las anunciadas.

Lo más relevante que ha aparecido en los últimos años es un brazo desaparecido del Nilo. Los estudios geológicos confirmaron que el llamado brazo de Khufu llegaba hasta la meseta de Guiza durante la construcción de las pirámides. Un canal fluvial que resuelve una de las grandes incógnitas logísticas: cómo llegaron hasta allí los bloques que levantaron cada pirámide.

En paralelo, otro trabajo ha apuntado a la posible existencia de una segunda esfinge enterrada junto a las pirámides, una línea de investigación que sigue abierta.

Esa es la diferencia entre ambos escenarios. Los hallazgos que resisten vienen acompañados de datos publicados, revisión por pares y permisos. Los que no resisten se presentan en ruedas de prensa con imágenes de inteligencia artificial y acaban desmentidos por el país que custodia el yacimiento.

Lo que han encontrado bajo la pirámide desde aquel anuncio, por tanto, no son ocho pozos ni dos cubos de noventa metros. Es la constatación de que allí abajo, a esa profundidad, lo único que hay es roca y agua.