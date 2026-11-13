Los arqueólogos llevaban 4.500 años sin poder mirar ahí y un robot lo consiguió en la Gran Pirámide

Metieron un robot por un agujero de dos centímetros en la Gran Pirámide y los arqueólogos vieron algo detrás de la puerta

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LO ESENCIAL El conducto mide veinte centímetros de ancho El módulo del robot pasa por un orificio de veinte milímetros Marcas rojas y dos asas metálicas ornamentadas Un vacío de al menos treinta metros sobre la Gran Galería Un corredor confirmado a dos metros de la cara norte

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Durante décadas, los arqueólogos supieron que había un espacio dentro de la Gran Pirámide de Keops al que ningún ser humano podía llegar. No porque estuviera oculto, sino por una razón mucho más banal: el conducto que lleva hasta él mide veinte centímetros de ancho. Ni una persona cabe, ni se puede ensanchar sin dañar el monumento. La única salida era construir una máquina lo bastante pequeña.

El robot que los arqueólogos tuvieron que inventar

El proyecto se llamó Djedi y lo coordinó la Universidad de Leeds, con la investigación dirigida por el profesor Rob Richardson y el apoyo técnico de Dassault Systèmes. Los estudios preliminares se hicieron en julio y diciembre de 2009, y el trabajo de campo continuó en 2011.

El reto principal, reconocido por el propio equipo, era el ancho del conducto. La solución fue un sistema modular: una cámara estenopeica miniaturizada similar a un endoscopio, un dispositivo ultrasónico para medir el grosor y el estado de la piedra, una brújula y un inclinómetro de precisión, una broca de testigo por si había que atravesar una segunda losa, y un módulo apodado beetle, el escarabajo, diseñado para espacios confinados y capaz de pasar por un orificio de apenas veinte milímetros.

Con ese equipo, el robot ascendió por el conducto sur de la Cámara de la Reina y desplegó sus cámaras más allá de las barreras que hasta entonces nadie había podido superar según publica la revista NATURE.

Lo que los arqueólogos vieron al otro lado

Y ahí estaba lo que nadie había visto. En el espacio situado tras la segunda losa de cierre, las cámaras registraron pequeñas marcas rojas, trazos aplicados sobre la piedra que no corresponden a la estructura del monumento sino a la mano de quien trabajó allí.

Al girar la cámara para filmar la cara posterior de la losa, apareció el segundo hallazgo: los restos de dos asas metálicas ornamentadas. Desde fuera, esas piezas se veían como dos simples pasadores asomando por la piedra. Por detrás, resultaron ser elementos trabajados, no funcionales.

El robot documentó además marcas de construcción en el suelo y las paredes de una pequeña cámara oculta. El desarrollo del proyecto y las imágenes se publicaron en 2013 en el Journal of Field Robotics, firmados por Richardson y su equipo de arqueólogos.

Lo que esas marcas significan sigue sin estar resuelto. Son, con toda probabilidad, anotaciones de los equipos de obra, el equivalente de hace 4.500 años a las marcas de replanteo de un albañil. Que hayan sobrevivido intactas en un espacio sellado es lo que las convierte en excepcionales.

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El vacío de treinta metros que los arqueólogos aún no han abierto

Mientras tanto, otro equipo atacaba el problema desde fuera. ScanPyramids, dirigido por la Universidad de El Cairo y el instituto francés HIP, arrancó en octubre de 2015 con una idea distinta: en vez de meter máquinas, leer el interior desde el exterior usando muones, partículas procedentes de los rayos cósmicos que atraviesan la piedra y se frenan de forma distinta según lo que encuentren.

En el proyecto participaron la Universidad de Nagoya con placas de emulsión nuclear, el centro japonés KEK con un hodoscopio de centelleo y la francesa CEA con telescopios de muones frente a la cara norte.

El 2 de noviembre de 2017 anunciaron el resultado: un vacío de al menos treinta metros de longitud situado sobre la Gran Galería, con una sección transversal parecida a la de esta. Tres equipos lo observaron desde puntos de vista distintos, dos desde la Cámara de la Reina y uno desde fuera. El trabajo se publicó en Nature, firmado por Morishima y su equipo.

Ese espacio sigue sin abrirse. Nadie sabe si es una cámara, una cavidad estructural pensada para aliviar el peso sobre la Gran Galería, o algo distinto.

El corredor que los arqueólogos sí llegaron a mirar

Hubo un segundo hallazgo, y ese sí se pudo inspeccionar. Las anomalías térmicas detectadas en la cara norte llevaron a colocar placas sensibles a muones en el Corredor Descendente y en el túnel de Al-Mamun, lo que permitió verificar en 2017 la existencia de una estructura a entre 0,7 y 2 metros de la cara norte y a una altura de entre 17 y 23 metros sobre el nivel del suelo de la pirámide.

Después se introdujo un endoscopio por una junta entre los bloques y se obtuvieron las primeras imágenes de su interior. El resultado se publicó en marzo de 2023 en Nature Communications, firmado por Procureur, Morishima, Kuno y una quincena de investigadores y arqueólogos más.

Lo que les queda por abrir a los arqueólogos

Conviene cerrar con una advertencia. En torno a las pirámides de Giza circula de forma constante una mezcla de hallazgos reales y anuncios que no han pasado por revisión científica. La diferencia es fácil de comprobar: los tres trabajos citados aquí están publicados en revistas revisadas por pares y tienen identificador permanente.

Lo verificado, a día de hoy, es esto: hay marcas rojas y dos asas metálicas detrás de una losa del conducto sur, hay un vacío de al menos treinta metros sobre la Gran Galería en la Gran Pirámide de Egipto que nadie ha abierto, y hay un corredor junto a la cara norte del que ya existen imágenes.

Los arqueólogos llevan casi dos siglos midiendo el monumento más estudiado del planeta, y la lista de lo que queda por mirar sigue creciendo. No porque aparezcan cosas nuevas, sino porque cada generación trae herramientas que la anterior no tenía.