Lo que había dentro del sarcófago que nadie se atrevió a tocar en diecisiete siglos

140 monedas, hilos de oro y una joven: lo que había dentro del sarcófago que nadie había tocado

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LO ESENCIAL Estuvo sellado durante 1.700 años. La tapa llevaba grapas y plomo fundido. Dentro había 140 monedas. Apareció tela con hilos de oro. Los restos son de una mujer joven.

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Quien enterró a esta mujer no quería que nadie la molestara. Fijaron la tapa del sarcófago con grapas metálicas y luego vertieron plomo fundido sobre las juntas. Un sellado hermético, caro y definitivo. Funcionó durante 1.700 años.

El sepulcro apareció en el distrito de Óbuda, en Budapest, una zona que en la antigüedad formaba parte de Aquincum, una de las ciudades importantes del Imperio Romano en la provincia de Panonia. Y apareció como casi nunca aparecen: intacto.

Por qué un sarcófago sin abrir es tan excepcional

La arqueología funeraria romana tiene un problema estructural: casi todo lo que se encuentra ha sido abierto antes. Los sepulcros de élite eran blancos evidentes, se saquearon a menudo pocas generaciones después del enterramiento, y muchos se reutilizaron para nuevos ocupantes.

Por eso cuando aparece uno sellado y nunca perturbado, el valor científico se dispara. «La peculiaridad de este hallazgo es que se trata de un sarcófago perfectamente sellado, nunca perturbado antes, así que lo encontramos intacto», explicó Gabriella Fényes, responsable de la excavación, a la agencia Associated Press.

Un contexto arqueológico intacto no significa solo que los objetos estén ahí: significa que están en la posición exacta en la que alguien los colocó, y esa posición cuenta tanto como la pieza.

El hallazgo corrió a cargo de especialistas del Museo de Historia de Budapest, el principal museo arqueológico de la capital húngara, y el sepulcro data del siglo IV.

Lo que había dentro del sarcófago

Al levantar la tapa apareció el esqueleto de una mujer joven, acompañado de un ajuar funerario considerable que sus familiares colocaron como parte de las tradiciones de acompañamiento al más allá.

El inventario incluye dos piezas de vidrio intactas, figuras de bronce, una joya de ámbar, un pasador de hueso para el cabello, restos de tela con hilos de oro y 140 monedas.

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Conviene detenerse en algunos de esos objetos, porque dicen más de lo que parece. El vidrio romano intacto es raro precisamente por frágil: que hayan sobrevivido dos piezas enteras confirma que nadie removió nada en diecisiete siglos. El ámbar llegaba al Imperio desde el Báltico por rutas comerciales de miles de kilómetros, y era un material de lujo. Y la tela con hilo de oro indica un estatus social alto, porque ese tipo de tejido estaba reservado a muy pocos.

Las 140 monedas son el elemento más revelador para los investigadores, por una razón técnica: las monedas se datan con enorme precisión, de modo que permiten fechar el enterramiento con un margen muy estrecho y situarlo en su contexto histórico exacto.

Y está el pasador de hueso para el cabello, que es el objeto más humano del conjunto. No era una ofrenda ritual ni un símbolo de poder: era algo que esa mujer usaba todos los días.

El otro sarcófago que todavía nadie ha abierto

Mientras el de Budapest ya ha entregado sus secretos, hay otro que sigue cerrado y lleva el doble de tiempo esperando.

Un equipo internacional localizó en Luxor, en Egipto, un sarcófago sellado de hace 3.400 años, enterrado a ocho metros de profundidad bajo una carretera, en las inmediaciones de la avenida procesional del faraón Tutmosis III, de la dinastía XVIII.

El hallazgo se produjo justo antes del cierre de la campaña de excavación, lo que obligó a detener los trabajos. Un investigador llegó a asomarse por una pequeña rendija en la piedra y confirmó lo que había dentro: un cuerpo humano envuelto en lino. La identidad del individuo sigue siendo, por ahora, un secreto.

Ambos casos ilustran bien cómo funciona hoy la disciplina. Un sarcófago sellado no se abre con una palanca y curiosidad: se abre con un equipo multidisciplinar de arqueólogos, restauradores y técnicos en imagenología, siguiendo protocolos estrictos de conservación y documentación, porque el primer minuto tras levantar la tapa es irrepetible.

En el caso croata de Cavtat, donde apareció otro sarcófago romano sellado con mortero de cal a tres metros de profundidad y sin abrir desde los siglos IV a VI, el monumento funerario acabó instalado en un espacio abierto al público una vez terminadas la extracción y la restauración.

Esa es, al final, la paradoja de estos hallazgos: alguien gastó una fortuna en sellar una tumba para siempre, y el resultado es que hoy podemos saber de esa persona más que de casi cualquier otro contemporáneo suyo.