Perro, ave y lagarto: lo que aparece en los yacimientos de Canarias y casi nadie menciona

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL En Canarias la carne y la leche eran las principales fuentes de alimentación. Los productos marinos tienen un registro estadístico muy bajo. La cebada tostada y molida se llamaba ahoren. En los yacimientos aparecen restos de perro, ave y lagarto. Cada isla de Canarias comía de forma distinta.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Vivían en las islas de Canarias, con el mar a la vista desde casi cualquier punto y con acceso fácil a la costa. Y sin embargo, los antiguos habitantes de Canarias apenas comían pescado. Es una de las conclusiones que más sorprende a los propios arqueólogos, y no sale de una interpretación: sale del análisis químico de sus huesos y sus dientes.

El conservador del Museo Arqueológico de Tenerife, José Juan Jiménez González, doctor en Prehistoria por la Universidad de La Laguna, lo resume sin rodeos: los productos marinos, peces y moluscos, no formaron parte habitual de la dieta y su registro estadístico es muy bajo. Llama la atención a historiadores y arqueólogos precisamente por tratarse de islas de pequeño tamaño con un acceso al mar relativamente sencillo.

Qué se comía realmente en Canarias antes de la conquista

La base era la cabra. Carne y, sobre todo, leche. A ella se sumaban los cereales, principalmente la cebada, que se tostaba y molía para obtener lo que llamaban ahoren, el antecedente directo del gofio que sigue comiéndose hoy en el archipiélago. Los restos arqueológicos recuperados en cuevas de habitación completan el cuadro: cabras, ovejas, cerdos, perros, aves, lagartos, cereales, leguminosas, raíces, frutos silvestres, peces y moluscos.

Ese listado incluye un detalle que suele omitirse. Está documentado el consumo ocasional de carne de perro, de aves y de lagarto, con evidencias óseas en yacimientos del norte de Tenerife como Los Guanches, Los Cabezazos, Quiquirá o Don Gaspar. No era lo habitual, pero está acreditado.

La ciencia ha permitido además corregir a los cronistas. Alonso de Palencia escribió en 1490 que «no es permitido que la plebe coma carne cuando tiene hambre sino en los días de fiesta, con permiso de los amos». Pero los análisis químicos de restos óseos concluyen que la carne y la leche eran las principales fuentes de alimentación del conjunto de la población, lo que deja en evidencia esa afirmación.

Cada isla de Canarias comía distinto

Aquí conviene una precisión que se pierde constantemente. El término guanches designa estrictamente a los aborígenes de Tenerife, aunque popularmente se use para todos los pobladores prehispánicos de Canarias. Y los patrones alimentarios no eran iguales de una isla a otra.

El arqueólogo Elías Sánchez Cañadillas, de la Universidad de La Laguna, especialista en el análisis de isótopos estables, ha documentado que en las islas más desérticas, Lanzarote y Fuerteventura, la dieta estaba posiblemente influenciada por alimentos marinos de alto nivel trófico. Es decir, justo lo contrario que en Tenerife. Y los antiguos herreños también se alimentaban en buena medida de elementos marinos.

Los isótopos permiten además reconstruir cosas que ningún cronista anotó. A partir del esmalte de los dientes se puede establecer un gráfico de la dieta de una persona durante sus primeros quince años de vida, e incluso estimar a qué edad se destetaba a los niños.

Hay un último hallazgo en Canarias que da una idea de hasta dónde llega el detalle. El arqueobotánico Jacob Morales estudió las semillas recuperadas en dos estructuras habitacionales de Las Cañadas del Teide y encontró que allí se comía gofio de amagante, una planta silvestre, todavía en pleno siglo XVI. Eran los últimos aborígenes alzados, aislados de la población castellana, que comían poca cebada sencillamente porque arriba no la tenían.

Y queda lo que todavía está en la mesa. Las viejas, las sardinas o las caballas que se comen hoy en Canarias son los mismos pescados que consumían los aborígenes, y las lapas siguen formando parte de la identidad gastronómica del archipiélago. El gofio, desde luego. Cinco siglos después, buena parte de aquella despensa sigue abierta.