Canarias decide mañana si los alquileres de España cambian o todo sigue igual

171 síes y 171 noes: el empate que deja a Canarias con la llave del Congreso

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LO ESENCIAL El recuento confirmado está empatado a 171. Canarias aporta uno de los ocho votos sin decidir. Coalición Canaria aseguraba estar al 50%. El decreto de los alquileres se da por derogado. Un empate repetido tres veces equivale a derogación.

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Un solo voto de Canarias puede decidir mañana si la ley de vivienda que ya está en vigor en toda España sigue existiendo o decae. El Congreso vota en un pleno extraordinario la convalidación de los dos decretos aprobados el martes en Consejo de Ministros, y la aritmética ha dejado la pelota en un tejado muy pequeño: los siete diputados de Junts y la representante de Coalición Canaria, Cristina Valido.

Los números son de infarto. Con los votos ya confirmados, el resultado previsto para el decreto que todavía tiene opciones es de 171 a favor y 171 en contra. Empate exacto a falta de conocer qué votan esos ocho diputados. Horas antes de la sesión, fuentes de Coalición Canaria resumían su posición en dos palabras: «Estamos al 50%».

Cómo ha quedado el reparto y qué pinta Canarias

En el bloque del sí están los 121 diputados del PSOE y los 26 de Sumar, a los que se suman los siete de ERC, los seis de EH Bildu, el único del BNG y los cuatro de Podemos, que se decantaron tras el respaldo del Sindicato de Inquilinas a los textos. Son 166 apoyos garantizados. Para el primer decreto, el más extenso, se añaden los cinco del PNV, elevando la cifra a 171.

Enfrente, los 137 escaños del PP, los 32 de Vox y el único de UPN suman otros 171. Y en el caso del decreto que recoge la renovación automática de los alquileres, el no sube a 176 porque el PNV también se opone, con lo que ese texto se da prácticamente por derogado.

Los escenarios: cuándo el voto de Canarias es decisivo

Aquí está el matiz que conviene entender bien, porque el peso de Canarias depende de lo que haga Junts.

Si Junts vota a favor , el decreto sale adelante y resulta indiferente lo que haga la diputada canaria.

, el decreto sale adelante y resulta indiferente lo que haga la diputada canaria. Si Junts vota en contra , el bloque del no alcanza 178 votos y el texto decae. Tampoco importaría entonces el voto de Canarias .

, el bloque del no alcanza 178 votos y el texto decae. Tampoco importaría entonces el voto de . Si Junts se abstiene, ahí sí. El Gobierno necesitaría el sí de Valido. Si vota en contra, los textos no salen por 172 noes frente a 171 síes. Y si se abstiene, se mantiene el empate.

Ese empate tiene además una consecuencia concreta que mucha gente desconoce: si persiste después de repetirse tres veces la votación, los decretos se consideran derogados automáticamente. El empate no es neutral, juega en contra del Gobierno.

La decisión de Coalición Canaria se tomó en una reunión de su Ejecutiva celebrada ayer por la tarde, con el presidente de Canarias y líder del partido, Fernando Clavijo, como figura central del debate interno. Clavijo había cuestionado públicamente el segundo de los textos y había defendido que un asunto de esa envergadura no puede resolverse en 48 horas.

El contexto en el archipiélago no ayuda a decidir con tranquilidad. La semana pasada miles de personas se manifestaron en cinco islas por el caso de un desahucio en Las Palmas de Gran Canaria, la plataforma Derecho al Techo mantiene una acampada en la Plaza de la Feria y los datos de vivienda de Canarias son de los peores del país: el alquiler medio supera los 1.154 euros con el salario más bajo de España, y comprar una casa exige más de diez años de sueldo íntegro.

Los decretos están en vigor desde su publicación en el BOE y lo que se decide hoy es si se mantienen o decaen. Entre sus contenidos figuran medidas sobre el alquiler de temporada y por habitaciones y la protección frente a los desahucios. La votación de cada texto es independiente y se celebra por mayoría simple, no absoluta.