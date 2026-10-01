Prealerta por lluvias en Canarias: se esperan más de 80 litros en 12 horas según la AEMET

El Gobierno de Canarias activa la prealerta por lluvias: afecta al norte y al este

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL En Canarias solo La Palma está bajo aviso de la AEMET. El Mulato acumulaba 126 litros a las 11.50 horas. La previsión era de 80 litros en doce horas. El aviso amarillo llega hasta las 09.00 del viernes. En Gran Canaria se pueden alcanzar los 30 grados.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Octubre ha entrado en Canarias con una desproporción llamativa. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había fijado en 80 litros por metro cuadrado la precipitación acumulada prevista para doce horas en el este de La Palma. A las 11.50 horas de este jueves, la zona de El Mulato, en el municipio de San Andrés y Sauces, ya acumulaba 126 litros, según los registros de Apalmet. Antes del mediodía y con el episodio todavía abierto.

El Gobierno de Canarias había declarado la prealerta por lluvias a las 08.30 horas, a través de la Dirección General de Emergencias y en aplicación del Plan Específico de Emergencias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos. El ámbito territorial comprende el norte y el este de la isla, con especial incidencia en las medianías de ambas vertientes.

El aviso de la AEMET en Canarias sigue activo hasta mañana

La agencia activó el aviso amarillo por lluvias en el este de La Palma y lo mantiene vigente hasta las 09.00 horas del viernes 2 de octubre. El parámetro que lo justifica es esa precipitación acumulada de 80 milímetros en doce horas, con una probabilidad estimada por la AEMET de entre el 40% y el 70%.

Conviene explicar qué significa ese nivel, porque genera confusión constante. Un aviso amarillo indica que existe riesgo meteorológico para las actividades habituales, pero que las condiciones no son excepcionales. La propia agencia advierte de que pueden producirse daños moderados a personas y bienes, especialmente a los más vulnerables o en zonas expuestas.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Y hay otra distinción importante: una prealerta no es una alerta. Es el escalón previo, implica seguimiento de la evolución del episodio, pero no activa los dispositivos operativos que sí movilizaría una alerta según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología AEMET en Canarias. Sigue leyendo SOCIEDAD Canarias decide mañana si los alquileres de España cambian o todo sigue igual ACTUALIDAD Lo que de verdad comían los guanches en Canarias no es lo que cuenta casi nadie

La Palma es, además, la única zona de todo el archipiélago bajo aviso. En el resto de Canarias, la AEMET prevé cielos nubosos en el norte y despejados en el sur, con alisio moderado y sin avisos por precipitaciones. En Gran Canaria, de hecho, los termómetros pueden llegar a los 30 grados en el mismo día en que la isla bonita supera los cien litros.

Qué recomienda Emergencias en Canarias

Las indicaciones oficiales ante esta prealerta de la Dirección General de Emergencias son concretas y conviene repasarlas, porque la mayoría de los incidentes en episodios de lluvia fuerte se producen por decisiones evitables.

En carretera. Evitar los desplazamientos en coche siempre que sea posible. Si es imprescindible conducir, reducir la velocidad y circular preferentemente por carreteras principales.

Evitar los desplazamientos en coche siempre que sea posible. Si es imprescindible conducir, reducir la velocidad y circular preferentemente por carreteras principales. Zonas de riesgo. No atravesar zonas inundadas ni puentes rebasados por el agua, y evitar cauces de barrancos, pistas forestales y carreteras secundarias.

No atravesar zonas inundadas ni puentes rebasados por el agua, y evitar cauces de barrancos, pistas forestales y carreteras secundarias. En casa. Comprobar desagües y azoteas, no acceder a garajes o sótanos inundados y desconectar la corriente eléctrica si hay riesgo de entrada de agua.

Comprobar desagües y azoteas, no acceder a garajes o sótanos inundados y desconectar la corriente eléctrica si hay riesgo de entrada de agua. Teléfonos. El 1-1-2 debe utilizarse exclusivamente para emergencias. Para información está disponible el 012.

El episodio de mal tiempo y lluvias en Canarias llega después de un septiembre excepcionalmente cálido en Canarias, con avisos amarillos por calor que llegaron a cubrir las ocho islas a la vez y con una estación de la AEMET que marcó 40,9 grados, la temperatura más alta registrada en toda España aquel día. Diez días después, una isla del mismo archipiélago recoge 126 litros en una mañana.

De fondo está el frente atlántico que afecta este jueves a la Península, donde cinco comunidades han alcanzado el nivel naranja por precipitaciones. En Canarias solo ha entrado en los avisos La Palma, y la evolución se irá actualizando con cada boletín de la AEMET y con las declaraciones de Emergencias.