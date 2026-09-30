«Se acercan restos de un frente frío»: la AEMET avisa de lo que llega hoy a Canarias

Los restos de un frente frío entran hoy en Canarias: la Aemet dice a qué isla y a qué hora

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LO ESENCIAL Las nubes ya se veían esta mañana en las imágenes de satélite. La falta de viento y el calor favorecen las nubes de evolución. La Palma es la isla que más opciones de lluvia tiene. Se pueden alcanzar 30 grados en el sureste de las islas orientales. La Aemet no contempla fenómenos significativos.

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Canarias según la AEMET despide septiembre con cielos despejados, 30 grados en el este y una novedad que ya se veía esta mañana en las imágenes de satélite: se están acercando al archipiélago restos de un frente frío. Lo ha advertido la con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) coincide en líneas generales con ese escenario.

«Esa nubosidad llegará esta tarde-noche a la Isla Bonita y es probable que acabe dejando alguna precipitación de carácter débil antes de que finalice el día, al menos en zonas del norte», ha señalado Palma. La Palma es, por tanto, la isla que más opciones tiene de mojarse hoy.

Lo que prevé la AEMET para este miércoles

La jornada arranca con el cielo «despejado en la mayor parte de las Islas», según ha descrito la meteoróloga, y esa situación se mantendrá durante buena parte de la mañana. La AEMET en Canarias espera un día poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos matinales en zonas costeras.

El cambio llega en las horas centrales, y la explicación es más sencilla de lo que parece. «No hay viento, tenemos calor y eso va a favorecer la creación de nubes de evolución en todas las Islas», ha indicado Palma. Cuando el alisio afloja y el suelo se calienta, el aire asciende por sí solo y se forman nubes de desarrollo vertical, sobre todo en las zonas de interior de las islas montañosas, donde la AEMET no descarta alguna lluvia ocasional.

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Un frente frío es la línea de separación entre una masa de aire frío que avanza y otra de aire cálido que retrocede. Cuando llega a Canarias suele hacerlo ya desgastado, y lo que alcanza al archipiélago son sus restos: nubosidad y, como mucho, precipitaciones débiles.

Hasta 30 grados en Canarias según la AEMET

Lanzarote y Fuerteventura. Las más cálidas del archipiélago. Se podrán alcanzar los 30 grados en el sureste de ambas islas.

Las más cálidas del archipiélago. Se podrán alcanzar los en el sureste de ambas islas. Gran Canaria. También llega a los 30 en medianías del sur y zonas bajas del sudeste. En Las Palmas, entre 23 y 28 grados.

También llega a los 30 en medianías del sur y zonas bajas del sudeste. En Las Palmas, entre 23 y 28 grados. Tenerife. Santa Cruz se mueve entre los 24 y los 29 grados, con aumento de nubosidad en el interior durante las horas centrales.

Santa Cruz se mueve entre los 24 y los 29 grados, con aumento de nubosidad en el interior durante las horas centrales. La Palma. La protagonista del día. Recibirá durante la tarde o la noche la nubosidad asociada a los restos del frente, con posibles lluvias débiles en el norte.

La protagonista del día. Recibirá durante la tarde o la noche la nubosidad asociada a los restos del frente, con posibles lluvias débiles en el norte. La Gomera y El Hierro. Dentro del patrón general, con nubes de evolución en el interior y sin fenómenos destacados.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios respecto a jornadas anteriores y el viento soplará del nordeste entre flojo y moderado. La AEMET no contempla fenómenos meteorológicos significativos para el archipiélago durante este miércoles.

El dato de fondo sigue siendo el mismo que arrastra todo el mes: son valores altos para la época. Septiembre se cierra con termómetros que en las islas orientales siguen tocando los 30 grados una semana después del inicio del otoño astronómico.

Y de cara a los próximos días, la tendencia apunta a un descenso suave. Las máximas irían bajando hasta rondar los 24 grados durante el arranque de octubre, con la próxima jornada de lluvia señalada en la previsión extendida para la semana que viene. La AEMET publica esos pronósticos con márgenes de incertidumbre crecientes, así que conviene tomarlos como tendencia y no como certeza.

Lo de hoy, en cualquier caso, es poca cosa en términos de agua: nubes de evolución, alguna lluvia ocasional en interiores y precipitaciones débiles en el norte palmero. Pero es el primer frente que asoma por el archipiélago después de semanas de calima y calor, y eso ya es una novedad.