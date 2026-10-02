El mosquito tigre llega a otra isla de Canarias dos días después de aparecer en La Gomera

Ya son tres las islas de Canarias con el mosquito tigre: el mapa que casi nadie ha contado

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LO ESENCIAL Tres islas de Canarias tienen episodios abiertos a la vez. Los últimos ejemplares aparecieron en Motor Grande, en Mogán. Pica de día, sobre todo al amanecer y al anochecer. Un particular dio el aviso que destapó el caso gomero. Basta un recipiente con agua para que críe.

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El mosquito tigre ya no es un caso aislado en Canarias. La Consejería de Sanidad ha confirmado la detección de ejemplares adultos de Aedes albopictus en la zona de Motor Grande, en el municipio de Mogán, apenas dos días después de la primera detección de esta especie invasora en La Gomera. Y hay un tercer frente que casi nadie está contando: Fuerteventura mantiene abierto otro episodio de vigilancia en Tuineje.

Tres islas del archipiélago con episodios activos de forma simultánea. Salud Pública apunta en todos los casos a introducciones accidentales, probablemente a través de material susceptible de contener huevos del mosquito, y descarta por ahora que exista una población establecida.

Cómo ha llegado el mosquito tigre a Canarias

El caso gomero es el más revelador porque lo destapó un particular. Una alerta ciudadana por picaduras frecuentes en una finca de la desembocadura del barranco de Valle Gran Rey llevó al Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, de la Universidad de La Laguna, a inspeccionar el lugar y recoger ejemplares. Allí se encontraron larvas y adultos, lo que confirma que el insecto había llegado a reproducirse.

En Gran Canaria el procedimiento fue similar. Se instalaron trampas siguiendo el protocolo y una notificación posterior con fotografías permitió constatar que se trataba de Aedes albopictus. El Comité Autonómico de Vigilancia Entomológica se reunió con representantes del Ayuntamiento de Mogán, el Área de Salud de Gran Canaria, Salud Pública y el instituto universitario para acordar las actuaciones: inspecciones, trampas, limpieza y fumigación de la zona.

Salud Pública es tajante en un punto: la detección del mosquito no implica que exista transmisión de enfermedades como el dengue, el zika, la fiebre amarilla o el chikungunya, porque esas patologías no están presentes de forma endémica en Canarias y solo se registran casos esporádicos importados. Sigue leyendo DA Terremoto de magnitud 3,0 sentido en Canarias a sólo cuatro kilómetros de profundidad DA El misterio del cuerpo humano que ha aparecido en la costa norte de Tenerife Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Cómo reconocerlo y qué hacer en tu casa en Canarias

El Aedes albopictus es un mosquito negro con rayas blancas y notablemente más pequeño que los habituales en el archipiélago. Su comportamiento también lo delata: a diferencia del mosquito común, pica durante el día, especialmente al amanecer y al anochecer, y su picadura genera una fuerte reacción inflamatoria acompañada de un escozor intenso.

La medida preventiva más eficaz no la aplican las administraciones, sino los vecinos. Esta especie no necesita charcas ni estanques: le basta un recipiente pequeño con agua estancada. Por eso Salud Pública insiste en eliminar cualquier acumulación de agua que pueda convertirse en punto de cría. En la práctica, eso significa revisar platos de macetas, cubos, bebederos de mascotas, juguetes en el patio, lonas, canalones y cualquier objeto capaz de retener agua tras una lluvia.

Y hay una vía de colaboración directa que ya ha demostrado funcionar. Quien sospeche haber visto un ejemplar puede enviar fotografías al correo habilitado por Salud Pública, vectores.scs@gobiernodecanarias.org. Fue precisamente una notificación de ese tipo la que permitió identificar el foco de La Gomera. Si hay aviso de picaduras, los inspectores analizan cada caso mediante una encuesta, la fotografía de la picadura y una inspección de la vivienda para localizar al insecto, sus larvas y los puntos de cría.

La preocupación de fondo es conocida. El mosquito tigre es un vector potencial de varias enfermedades tropicales y lleva años expandiéndose por el Mediterráneo y por la Península. Que aparezca en tres islas de Canarias en cuestión de días no significa que esté establecido, pero sí que los puntos de entrada se están multiplicando.

El archipiélago tiene además un antecedente que explica por qué Sanidad actúa con esta rapidez. Canarias logró erradicar en su día un foco de Aedes aegypti en Fuerteventura mediante un dispositivo intensivo de vigilancia y control. La experiencia demostró que una detección temprana y una respuesta inmediata pueden evitar que una especie invasora se asiente. Esa es exactamente la carrera que se está jugando ahora.