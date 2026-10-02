El misterio del cuerpo humano que ha aparecido en la costa norte de Tenerife

El mar se ha llevado el talud y ha dejado al descubierto un esqueleto en Tenerife

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Los restos estaban a cinco metros del litoral. Aparecieron tras el desprendimiento de un talud. Sobre ellos había un relleno intencional de bloques de basalto. Se barajan tres hipótesis muy distintas. La erosión amenaza el patrimonio y a la vez lo descubre.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

El mar se está comiendo la costa norte de Tenerife, y al hacerlo ha sacado a la luz algo que llevaba décadas, quizá siglos, oculto bajo tierra. Un desprendimiento en un talud situado a apenas cinco metros del litoral dejó parcialmente expuesto un esqueleto humano junto a la playa de Barranco Hondo, en Garachico. Una intervención arqueológica de urgencia acaba de recuperarlo, y ahora empieza lo difícil: averiguar quién era.

Los trabajos se desarrollaron en la zona de Las Cruces y permitieron documentar y extraer los restos con metodología arqueológica, preservando tanto las evidencias óseas como la información del contexto en el que aparecieron. La intervención se declaró de urgencia precisamente porque la erosión del litoral amenazaba con destruirlos antes de que nadie pudiera estudiarlos.

Tres hipótesis muy distintas para un mismo cuerpo en Tenerife

La arqueóloga Nuria Álvarez, en declaraciones facilitadas por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, ha explicado que se manejan varias posibilidades y que ninguna está descartada.

Un represaliado de la Guerra Civil. Fue la hipótesis con la que partieron los trabajos, apoyada en la idea de un enterramiento intencional de la primera mitad del siglo XX.

Fue la hipótesis con la que partieron los trabajos, apoyada en la idea de un enterramiento intencional de la primera mitad del siglo XX. Una víctima de la peste negra. Surgió conforme avanzaba la excavación, y nos llevaría varios siglos atrás.

Surgió conforme avanzaba la excavación, y nos llevaría varios siglos atrás. Un fallecido en una riada. Garachico ha sufrido riadas en distintos momentos históricos, y alguna de ellas pudo dejar cuerpos sepultados junto a la costa.

Entre la primera y la segunda hipótesis median varios siglos de diferencia. Esa horquilla tan amplia da idea de lo poco que se puede deducir a simple vista de unos huesos sin ajuar ni documentación asociada.

Una costa de Tenerife donde el pasado aflora por capas

El hallazgo no surge en un territorio arqueológicamente vacío. Los especialistas recuerdan que la presencia de restos humanos en diferentes puntos del litoral de la Isla Baja, la comarca noroeste de Tenerife, está documentada desde hace décadas. No es, por tanto, un caso aislado, sino un episodio más de una costa que lleva mucho tiempo devolviendo cosas.

Los restos óseos y las evidencias del entorno serán sometidos ahora a estudios arqueológicos y bioantropológicos. Esa disciplina permite obtener información sobre las características biológicas de una persona a partir de su esqueleto: sexo, edad aproximada a la muerte, estatura, patologías, señales de desnutrición y, en ocasiones, incluso marcas de violencia. Los análisis de laboratorio deberán determinar científicamente la cronología y la naturaleza de los restos.

Hay en todo esto una paradoja que los propios arqueólogos subrayan. La erosión costera es una de las principales amenazas para el patrimonio arqueológico de Tenerife y de todo el archipiélago, porque destruye yacimientos enteros antes de que nadie sepa que existían. Pero ha sido esa misma erosión la que ha permitido detectar unos restos que de otro modo habrían seguido ocultos durante años, quizá para siempre.

El caso se conoció a finales de julio, cuando el desprendimiento del talud dejó parte del esqueleto a la vista y Patrimonio Cultural activó el procedimiento para proteger el lugar, con presencia de la Policía Local y del Seprona de la Guardia Civil. Dos meses después, los restos ya están extraídos y en manos de los laboratorios.

La respuesta tardará en Tenerife. Los análisis de datación y los estudios bioantropológicos requieren meses, y en algunos casos no permiten cerrar la cuestión del todo. Lo que sí queda claro desde ya es que alguien, en algún momento de la historia de Tenerife, enterró a una persona a cinco metros del mar y la cubrió con grandes bloques de basalto. Averiguar por qué es ahora trabajo de laboratorio.