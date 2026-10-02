Terremoto de magnitud 3,0 sentido en Canarias a sólo cuatro kilómetros de profundidad

Cuatro kilómetros de profundidad: por qué este terremoto de Canarias sí se ha notado

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LO ESENCIAL El seísmo alcanzó una magnitud de 3,0 mbLg. Se localizó a solo cuatro kilómetros de profundidad. El IGN le asigna una intensidad de grado III. Ocurrió a las 05.06 horas de la madrugada. La mayoría de los terremotos de Canarias no se sienten.

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Un terremoto ha despertado de madrugada a vecinos de Canarias. El Instituto Geográfico Nacional ha confirmado un movimiento sísmico de magnitud 3,0 registrado a las 05.06 horas de este viernes al suroeste de Pájara, en Fuerteventura, que ha sido percibido por la población. Es algo poco habitual en el archipiélago, donde la inmensa mayoría de los terremotos solo existen en los sismogramas.

El seísmo se localizó a una profundidad de apenas cuatro kilómetros, un dato que resulta más relevante que la propia magnitud, y el IGN le ha asignado una intensidad de grado III en la escala macrosísmica europea, lo que equivale a una sacudida calificada como débil.

Por qué este terremoto sí se ha notado en Canarias

La clave está en la profundidad. Un movimiento de magnitud 3,0 es modesto y, si se produce a veinte o treinta kilómetros bajo tierra, lo normal es que nadie lo perciba. Pero a cuatro kilómetros la energía llega a la superficie casi sin atenuarse, y entonces sí se nota.

Conviene además distinguir dos conceptos que se confunden constantemente. La magnitud mide la energía liberada en el foco y es un valor único para cada terremoto. La intensidad mide los efectos percibidos en un lugar concreto y varía según la distancia al epicentro, la profundidad y el tipo de terreno. Por eso un mismo seísmo puede tener intensidad III en una zona y pasar inadvertido a pocos kilómetros.

Lo que esto significa y lo que no para Canarias

Un terremoto de magnitud 3,0 no implica riesgo ni anticipa nada. La sismicidad es un fenómeno habitual en Canarias, un archipiélago de origen volcánico asentado sobre corteza oceánica, y los organismos de vigilancia registran decenas de movimientos cada semana. La diferencia es que casi todos se quedan por debajo de magnitud 2 y a profundidades mucho mayores.

Para situar la cifra en contexto, el mayor terremoto registrado en el archipiélago en los últimos años alcanzó una magnitud de 4,8 el pasado 22 de mayo, con epicentro a sesenta kilómetros al norte de Gran Canaria y a treinta de profundidad. Aquel sí se sintió en varias islas a la vez.

Fuerteventura, además, no es la zona más activa de Canarias. La mayor parte de la sismicidad del archipiélago se concentra en el entorno de Las Cañadas del Teide, en Tenerife, y en el canal marítimo que separa esa isla de Gran Canaria. En el informe mensual de julio, por ejemplo, el IGN localizó 724 terremotos en el conjunto del archipiélago y 611 de ellos correspondían al complejo volcánico tinerfeño.

La vigilancia corre a cargo del IGN, con más de un centenar de estaciones desplegadas por las islas funcionando las veinticuatro horas, y de la Red Sísmica Canaria del Instituto Volcanológico de Canarias. El catálogo de los últimos diez días es público y se consulta en la web del propio instituto.

Esa es también la fuente que conviene mirar cuando circulan por redes interpretaciones alarmistas, algo que ocurre indefectiblemente cada vez que un terremoto se deja sentir en Canarias. Si has notado el movimiento, el IGN dispone además de un formulario para que los ciudadanos comuniquen cómo lo percibieron: esos testimonios son los que permiten elaborar los mapas de intensidad.

Conviene recordar, por último, que vivir en Canarias implica convivir con la sismicidad igual que se convive con el alisio o con la calima. Lo verdaderamente excepcional no es que la tierra se mueva, sino que esta vez haya habido quien lo notara.