La AEMET mantiene el aviso por lluvias en Canarias y avisa: «Puede ser la primera DANA seria del otoño»

120 litros en un día y una carretera cortada: la AEMET prolonga el aviso en Canarias

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LO ESENCIAL El aviso contempla 80 milímetros acumulados en 12 horas. Ayer se superaron los 120 litros en La Palma. La carretera de Los Camachos quedó cortada en Barlovento. Las lluvias afectan a todas las islas salvo las orientales. Hay zonas que aún rondarán los 30 grados.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activo este viernes el aviso amarillo por lluvias en el este de La Palma, después de una jornada que dejó más de 120 litros acumulados en la isla y obligó a cortar la carretera de Los Camachos, en Barlovento. Y lo que viene no es una tregua: la previsión apunta a nubosidad durante buena parte de la semana, con posibilidad de chubascos y un descenso térmico que empieza a notarse.

El aviso contempla una precipitación acumulada en 12 horas de 80 milímetros, con una probabilidad estimada por la AEMET de entre el 40% y el 70%, afectando especialmente a las medianías del norte y el este de la isla. Sobre el papel, un aviso amarillo no implica condiciones excepcionales, pero los acumulados reales de ayer ya superaron ampliamente ese umbral.

La previsión de la AEMET isla por isla

La Palma. La más castigada. Volverá a llover gran parte del día en el norte y el este, con precipitaciones que podrán ser persistentes. Apertura de algún claro en el oeste por la tarde. Santa Cruz de La Palma se mueve entre 21 y 22 grados, las máximas más bajas del archipiélago.

La más castigada. Volverá a llover gran parte del día en el norte y el este, con precipitaciones que podrán ser persistentes. Apertura de algún claro en el oeste por la tarde. Santa Cruz de La Palma se mueve entre 21 y 22 grados, las máximas más bajas del archipiélago. Tenerife. Nubes bajas y precipitaciones débiles e intermitentes en medianías durante la primera mitad del día, sobre todo en el norte.

Nubes bajas y precipitaciones débiles e intermitentes en medianías durante la primera mitad del día, sobre todo en el norte. La Gomera. Cielos nubosos en el norte con posibilidad de lluvias débiles que irán remitiendo por la tarde.

Cielos nubosos en el norte con posibilidad de lluvias débiles que irán remitiendo por la tarde. El Hierro. Nuboso en el norte sin descartar lluvia débil, menos probable a partir del mediodía. Máximas en ligero descenso en el norte.

Nuboso en el norte sin descartar lluvia débil, menos probable a partir del mediodía. Máximas en ligero descenso en el norte. Gran Canaria. Dentro del grupo con posibilidad de lluvias débiles en la vertiente norte, con ambiente más despejado hacia el sur.

Dentro del grupo con posibilidad de lluvias débiles en la vertiente norte, con ambiente más despejado hacia el sur. Lanzarote y Fuerteventura. Las dos excepciones. Cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas y ratos de sol por la tarde.

El contraste entre provincias es la clave del día. Mientras La Palma acumula litros, hay zonas del archipiélago que seguirán rondando los 30 grados. El viento soplará moderado del nordeste, arreciando con intervalos de fuerte en zonas bajas del sureste y el noroeste por la noche.

Lo que la AEMET prevé para los próximos días

La inestabilidad según la AEMET no se va a marchar de golpe. La previsión mantiene nubosidad en las vertientes norte durante buena parte de la semana, con lluvias débiles intermitentes y la posibilidad de que algún chubasco venga acompañado de tormenta en las islas occidentales.

Y hay un elemento que los especialistas de la AEMET están siguiendo con atención. Varios expertos consultados por medios del archipiélago han advertido de que la situación atmosférica que se está configurando «puede ser la primera dana seria del otoño». Una dana es una depresión aislada en niveles altos, una bolsa de aire frío que se desprende de la circulación general y queda girando sobre sí misma, capaz de generar precipitaciones muy intensas y localizadas.

Conviene matizar que, por ahora, la AEMET no ha emitido ninguna previsión oficial que confirme la formación de una dana sobre Canarias. Lo que hay es un aviso amarillo activo en una isla y una tendencia a la inestabilidad. El resto son valoraciones de especialistas sobre un escenario posible.

El episodio llega después de un septiembre excepcional. Hace apenas diez días, el archipiélago encadenaba avisos amarillos por calor en las ocho islas a la vez y una estación de la AEMET marcaba 40,9 grados, la temperatura más alta registrada en toda España aquella jornada. La predicción estacional sigue dando entre un 60% y un 70% de probabilidad a un otoño más cálido de lo normal, con un 40% de opciones de que además resulte más seco.

Mientras el aviso siga activo, Emergencias recomienda evitar los desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas, no atravesar zonas inundadas ni cauces de barrancos y comprobar desagües y azoteas. El 1-1-2 queda reservado para emergencias y el 012 para información.