Salud Pública pide revisar esto en las casas de Canarias: «Un plato de maceta basta para el mosquito Tigre»

Lo que tienes que vaciar hoy mismo en tu casa si vives en Canarias

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LO ESENCIAL En Canarias hay tres islas con episodios abiertos a la vez. Le basta un recipiente pequeño con agua estancada. Un plato de maceta puede ser un criadero. Pica de día, no de noche como el mosquito común. Puedes avisar enviando una foto por correo.

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Hay una cosa que puedes hacer hoy mismo en tu casa en Canarias, te cuesta cinco minutos y es la medida más eficaz que existe contra el mosquito tigre en Canarias: vaciar cualquier recipiente con agua estancada. No hace falta una charca ni un estanque. A esta especie le basta un plato de maceta olvidado en la terraza.

El aviso llega en un momento concreto. La Consejería de Sanidad ha confirmado la detección de ejemplares adultos de Aedes albopictus en la zona de Motor Grande, en Mogán, apenas dos días después de la primera detección en La Gomera. Y hay un tercer frente que casi nadie está contando: Fuerteventura mantiene abierto otro episodio de vigilancia en Tuineje. Tres islas del archipiélago con episodios activos a la vez.

Esto es lo que tienes que vaciar o revisar en tu casa en Canarias

Salud Pública insiste en eliminar cualquier acumulación de agua que pueda convertirse en punto de cría. Traducido a una vivienda normal en Canarias, la lista es esta:

Platos de macetas. El criadero más común y el que todo el mundo olvida. Vacíalos después de regar.

El criadero más común y el que todo el mundo olvida. Vacíalos después de regar. Bebederos de mascotas. Cámbialos a diario en lugar de rellenarlos.

Cámbialos a diario en lugar de rellenarlos. Cubos, barreños y regaderas. Bocabajo si no se están usando.

Bocabajo si no se están usando. Juguetes, sillas y objetos en patios y azoteas. Cualquier hueco que retenga agua tras una lluvia.

Cualquier hueco que retenga agua tras una lluvia. Canalones y desagües. Si están atascados, acumulan agua sin que se vea.

Si están atascados, acumulan agua sin que se vea. Lonas, toldos y cubiertas. Los pliegues forman bolsas de agua perfectas para la puesta.

Los pliegues forman bolsas de agua perfectas para la puesta. Piscinas hinchables, fuentes y pilas en desuso. Vaciarlas o mantenerlas en movimiento.

La clave está en la biología del insecto. El mosquito tigre no pone sus huevos en grandes masas de agua, sino en pequeños recipientes artificiales, y por eso las ciudades le resultan más cómodas que el campo. Cortarle el ciclo en casa es mucho más efectivo que cualquier fumigación posterior.

Cómo reconocerlo y cómo avisar desde Canarias

El Aedes albopictus es un mosquito negro con rayas blancas y notablemente más pequeño que los habituales en el archipiélago. Su comportamiento también lo delata: pica durante el día, sobre todo al amanecer y al anochecer, al contrario que el mosquito común. Y su picadura genera una reacción inflamatoria fuerte acompañada de un escozor intenso.

Si crees haber visto uno, hay una vía directa que ya ha demostrado funcionar. Puedes enviar fotografías al correo habilitado por Salud Pública, vectores.scs@gobiernodecanarias.org. De hecho, el foco de La Gomera se detectó así: una alerta ciudadana por picaduras frecuentes en una finca de Valle Gran Rey llevó al Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias a inspeccionar el lugar, donde encontraron larvas y ejemplares adultos.

Cuando hay notificación de picaduras, los inspectores analizan cada caso mediante una encuesta, la fotografía de la picadura y una inspección de la vivienda para localizar al insecto, sus larvas y los puntos de cría. En Mogán, el Comité Autonómico de Vigilancia Entomológica ya ha activado inspecciones, trampas, limpieza y fumigación en la zona afectada.

Sanidad apunta en todos los casos a introducciones accidentales, probablemente a través de material susceptible de contener huevos, y descarta por ahora que exista una población establecida en Canarias. Esa es exactamente la diferencia que se juega ahora: un mosquito que llega es un incidente; un mosquito que cría es un problema permanente.

Y ahí es donde entra cada casa. Las administraciones pueden fumigar una zona concreta, pero no pueden entrar en miles de patios y azoteas a vaciar platos de macetas. Esa parte solo la puedes hacer tú, y hoy es tan buen día como cualquier otro.