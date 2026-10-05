Una borrasca se coloca al norte de Canarias y la AEMET avisa de lo que viene

Lluvia, tormentas y calima a la vez: lo que trae la borrasca del norte a Canarias

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LO ESENCIAL La borrasca se sitúa al norte del archipiélago. Las tormentas llegarían durante la segunda mitad de la jornada. Las islas centrales concentran la mayor probabilidad. La calima será más significativa en medianías y cumbres. La temporada de borrascas con nombre sigue sin estrenarse.

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Una borrasca situada al norte del archipiélago de Canarias va a cambiar el tiempo en Canarias a partir de este martes. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé lluvias ocasionales en varias islas y señala como fenómeno significativo algo que no se veía desde hace semanas: no se descartan tormentas ocasionales en las islas orientales y en Tenerife durante la tarde.

El patrón será de intervalos nubosos con precipitaciones dispersas, más probables en la segunda mitad del día. La AEMET sitúa en las islas centrales de Canarias la mayor probabilidad de que esas lluvias vengan acompañadas de aparato eléctrico. A todo ello se suma calima ligera en niveles altos, más significativa en medianías y cumbres de las islas centrales, Lanzarote y Fuerteventura en Canarias.

El pronóstico de la AEMET isla por isla de Canarias

Gran Canaria. Intervalos nubosos y posibilidad de lluvias dispersas con tormentas por la tarde. Calima ligera, más apreciable en medianías y cumbres. Las Palmas, entre 22 y 28 grados. Viento flojo del nordeste, más intenso por la tarde en las costas del sureste y el noroeste.

Intervalos nubosos y posibilidad de lluvias dispersas con tormentas por la tarde. Calima ligera, más apreciable en medianías y cumbres. Las Palmas, entre 22 y 28 grados. Viento flojo del nordeste, más intenso por la tarde en las costas del sureste y el noroeste. Tenerife. Intervalos nubosos, sin descartar lluvias dispersas y tormentas ocasionales por la tarde. Calima especialmente en medianías y cumbres. Santa Cruz, entre 19 y 27 grados. El viento gira al este en medianías y al suroeste en las cumbres.

Intervalos nubosos, sin descartar lluvias dispersas y tormentas ocasionales por la tarde. Calima especialmente en medianías y cumbres. Santa Cruz, entre 19 y 27 grados. El viento gira al este en medianías y al suroeste en las cumbres. Lanzarote. Intervalos nubosos y posibilidad de alguna lluvia dispersa con tormenta por la tarde. Arrecife, entre 22 y 27 grados.

Intervalos nubosos y posibilidad de alguna lluvia dispersa con tormenta por la tarde. Arrecife, entre 22 y 27 grados. Fuerteventura. Intervalos nubosos buena parte de la jornada, sin descartar precipitaciones dispersas y alguna tormenta vespertina. Puerto del Rosario, entre 22 y 27 grados.

Intervalos nubosos buena parte de la jornada, sin descartar precipitaciones dispersas y alguna tormenta vespertina. Puerto del Rosario, entre 22 y 27 grados. La Palma. Lluvias probables en las vertientes norte y este desde últimas horas de la tarde. Santa Cruz de La Palma, entre 22 y 25 grados.

Lluvias probables en las vertientes norte y este desde últimas horas de la tarde. Santa Cruz de La Palma, entre 22 y 25 grados. La Gomera. Predominio de intervalos nubosos, pero sin los fenómenos tormentosos previstos para las centrales y orientales. San Sebastián, entre 20 y 25 grados.

Predominio de intervalos nubosos, pero sin los fenómenos tormentosos previstos para las centrales y orientales. San Sebastián, entre 20 y 25 grados. El Hierro. Intervalos nubosos y las temperaturas más bajas del archipiélago: Valverde, entre 18 y 20 grados.

Intervalos nubosos y las temperaturas más bajas del archipiélago: Valverde, entre 18 y 20 grados. La Graciosa. Intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones dispersas y alguna tormenta por la tarde, en línea con las orientales.

Las temperaturas apenas variarán, aunque las máximas podrían descender ligeramente en zonas de interior. El viento soplará flojo del nordeste y ganará intensidad en las costas del sureste y el noroeste durante la tarde.

La borrasca que la AEMET no ha bautizado

Hay un detalle que conviene señalar y que apunta Meteored, porque explica lo que se viene y lo que no. Esta borrasca no tiene nombre, y eso no es casual. La AEMET solo bautiza los sistemas que puedan producir un gran impacto y obliguen a activar avisos naranjas o rojos por viento, o avisos naranjas o rojos por lluvia o nieve acompañados de amarillos por viento.

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Dicho de otro modo: esta borrasca va a dejar chubascos y alguna tormenta, pero no alcanza los umbrales que la convertirían en un temporal con nombre propio. Y ahí está el dato que no tiene nadie: la temporada 2026-2027 arrancó el 1 de septiembre y, cinco semanas después, no se ha bautizado ninguna. La primera se llamará Adam, y sigue esperando en Canarias.

Para poner en contexto lo que eso significa, la temporada anterior batió el récord con 19 borrascas y danas nombradas, desde la dana Alice, bautizada el 7 de octubre de 2025, hasta Therese, el 16 de marzo de 2026. Estamos justo en la ventana del calendario en la que el año pasado apareció la primera.

El episodio de hoy en Canarias encaja en un arranque de octubre bastante movido. El día 1, la zona de El Mulato, en San Andrés y Sauces, superó los 120 litros por metro cuadrado y la AEMET mantuvo un aviso activo en La Palma durante más de veinticuatro horas. Dos semanas antes, en cambio, el archipiélago encadenaba avisos amarillos por calor en las ocho islas a la vez.

La recomendación habitual ante tormentas es evitar las zonas altas y descampados durante el aparato eléctrico, no refugiarse bajo árboles aislados y extremar la precaución al volante por la pérdida de adherencia en los primeros minutos de lluvia tras días secos. La evolución la irá marcando cada actualización de la AEMET.