La AEMET activa el aviso amarillo en Canarias por tormentas y fuertes lluvias

Doce horas de aviso amarillo en Canarias: las zonas exactas que señala la AEMET

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LO ESENCIAL El aviso contempla 20 milímetros acumulados en una hora. Está activo desde las 12.00 hasta las 23.59 horas. Afecta a Tenerife, Gran Canaria y El Hierro. No se descarta alguna tormenta ocasional. Las medianías y zonas altas son las más expuestas.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por fuertes lluvias en tres islas de Canarias. La cifra que lo justifica no es un acumulado diario, sino algo bastante más contundente: hasta 20 milímetros en una sola hora. Y no se descarta alguna tormenta ocasional.

Los avisos están vigentes desde las 12.00 horas de este martes hasta las 23.59 del mismo día, es decir, casi doce horas seguidas. Afectan a Tenerife, Gran Canaria y El Hierro. Llamativamente, La Palma queda fuera esta vez, después de haber concentrado los avisos de los últimos días y de haber superado los 120 litros acumulados el pasado 1 de octubre.

Las zonas que señala la AEMET, isla por isla

Tenerife. El aviso afecta a las vertientes este, sur y oeste, al norte de la isla y a la zona metropolitana. Es la isla con el ámbito territorial más amplio de las tres.

El aviso afecta a las vertientes este, sur y oeste, al norte de la isla y a la zona metropolitana. Es la isla con el ámbito territorial más amplio de las tres. Gran Canaria. Quedan incluidas las vertientes este, sur y oeste, además de las cumbres.

Quedan incluidas las vertientes este, sur y oeste, además de las cumbres. El Hierro. Es la única de las tres donde el aviso cubre toda la isla, sin excepción de zonas.

En los tres casos, la AEMET precisa que las precipitaciones con el aviso amarillo que afectarán principalmente a medianías y zonas altas del norte, el nordeste y el sur. Es el patrón habitual cuando la inestabilidad llega asociada a nubosidad de evolución: el relieve fuerza el ascenso del aire húmedo y la descarga se concentra en las cotas intermedias, no en la costa.

Veinte litros por metro cuadrado en una hora es la clave del aviso. No es una cantidad extraordinaria en términos absolutos, pero concentrada en sesenta minutos puede saturar desagües, formar balsas en la calzada y activar escorrentías en barrancos.

Qué significa el aviso amarillo de la AEMET

Conviene recordar qué nivel es este, porque genera confusión constante. Un aviso amarillo indica que existe riesgo meteorológico para las actividades habituales, pero que las condiciones no son excepcionales. La propia agencia advierte de que pueden producirse daños moderados a personas y bienes, especialmente a los más vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno.

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Es además distinto de una alerta. Los avisos los emite la AEMET y miden el fenómeno meteorológico; las alertas y prealertas las declara la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias y miden el riesgo de protección civil. Pueden coexistir, y a veces una isla está en aviso meteorológico sin que haya alerta declarada.

Las recomendaciones ante lluvias intensas son las de siempre y conviene repasarlas cuando el aviso dura doce horas. En carretera, evitar los desplazamientos innecesarios, reducir la velocidad y circular preferentemente por vías principales. Nunca atravesar zonas inundadas ni puentes rebasados por el agua, y mantenerse lejos de cauces de barrancos, pistas forestales y carreteras secundarias. En casa, comprobar desagües y azoteas y no acceder a garajes o sótanos inundados.

El 1-1-2 queda reservado exclusivamente para emergencias. Para consultas e información está disponible el 012.

El episodio encaja en un arranque de octubre especialmente movido en el archipiélago. El día 1, la zona de El Mulato, en San Andrés y Sauces, superó los 120 litros por metro cuadrado y la AEMET mantuvo activo un aviso en La Palma durante más de veinticuatro horas. Dos semanas antes, en cambio, el archipiélago encadenaba avisos amarillos por calor en las ocho islas a la vez y una estación registraba 40,9 grados, la temperatura más alta de toda España aquella jornada.

La evolución de los avisos se actualiza varias veces al día. La AEMET puede ampliarlos, reducirlos o retirarlos según se comporte la inestabilidad, así que conviene consultar el mapa oficial antes de cualquier desplazamiento por medianías esta tarde.