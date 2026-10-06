Una DANA se acerca a Canarias y la AEMET ya vigila su trayectoria y el tiempo

La AEMET mantiene el aviso y lo peor podría llegar a partir del jueves en Canarias

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LO ESENCIAL Se superaron los 350 litros en 48 horas en La Palma. El aviso amarillo sigue activo en tres islas. Los chubascos podrían extenderse a todas las islas. Hay escenarios que acercan una dana al archipiélago. El domingo las precipitaciones serían ya de menor entidad.

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Hubo un episodio de lluvias en Canarias que según la AEMET, que dejó cifras de las que marcan un otoño y que pasó prácticamente desapercibido fuera del archipiélago. Entre el 1 y el 2 de octubre, en el entorno del Cubo de la Galga, en el este-nordeste de La Palma, se superaron los 350 litros por metro cuadrado en apenas 48 horas, según los registros de Apalmet. Y lo que viene ahora son varios días más de inestabilidad.

El modelo europeo apunta a que las precipitaciones se extenderán por el archipiélago durante el resto de la semana, con temperaturas a la baja y chubascos que en algunos puntos podrían ser intensos y venir acompañados de tormenta. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activo el aviso amarillo en Tenerife, Gran Canaria y El Hierro por acumulados locales de más de 20 litros en una hora.

Lo que prevé la AEMET para los próximos días

El patrón dominante será el alisio con un ambiente algo inestable. Esa combinación genera convergencias, zonas donde las corrientes de aire chocan y fuerzan el ascenso, y de ahí salen los chubascos y las tormentas ocasionales. En el interior de las islas los vientos serán más débiles y variables, lo que favorece precisamente la formación de nubes de desarrollo vertical.

Para el miércoles, el modelo europeo dibuja una situación bastante similar a la de hoy, con la novedad de que los chubascos podrían hacer acto de presencia también en La Gomera y La Palma. En lo que queda de semana, el alisio soplará con rachas localmente intensas en los canales entre islas y en las áreas expuestas, con un mar más revuelto en los sectores donde el viento se acelere.

El domingo se mantendrían las precipitaciones, pero en principio ya de menor entidad. A partir de ahí, el riesgo de lluvias tendería a concentrarse en las islas de mayor relieve, de forma más localizada y menos intensa, con las altas presiones imponiéndose poco a poco y las temperaturas volviendo a subir.

La dana que la AEMET vigila a partir del jueves

Aquí está la incógnita real de la semana según la AEMET. Durante la segunda mitad habrá que seguir la evolución de una dana que se descolgará hacia el suroeste peninsular, porque existen escenarios que la acercan al archipiélago. Si eso ocurre, las precipitaciones podrían reactivarse y llegar a todas las islas, con nuevos chubascos ocasionalmente intensos y tormentosos.

Conviene explicar qué es, porque el término se usa mucho y se entiende poco. Una dana es una depresión aislada en niveles altos: una bolsa de aire frío que se desprende de la circulación general de la atmósfera y queda girando sobre sí misma, desligada de la corriente principal. Al moverse despacio y sin rumbo claro, puede descargar precipitaciones muy intensas y muy localizadas, y su trayectoria es difícil de prever con antelación.

Eso es exactamente lo que ocurre ahora: hay incertidumbre sobre su recorrido final y la previsión está cambiando con cada actualización. Que una dana aparezca en los modelos no significa que vaya a afectar a Canarias. Significa que hay que vigilarla.

El contexto de este arranque de octubre explica por qué conviene tomárselo en serio. Aquel episodio del 1 y 2 de octubre llevó a la AEMET a mantener un aviso activo en La Palma durante más de veinticuatro horas y al Gobierno de Canarias a declarar la prealerta. Y apenas dos semanas antes, el archipiélago encadenaba avisos amarillos por calor en las ocho islas a la vez, con una estación registrando 40,9 grados, la temperatura más alta de toda España aquella jornada.

De 40 grados a 350 litros en poco más de quince días. La evolución de los próximos se irá actualizando con cada boletín de la AEMET, que es la referencia a consultar antes de cualquier desplazamiento por medianías.