Canarias no deja de temblar: diez terremotos en 48 horas según el IGN

Diez terremotos en 48 horas en Canarias y nueve se concentran en el mismo punto

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Diez terremotos localizados en apenas dos días. El mayor alcanzó magnitud 2,4 en El Hierro. Nueve se concentran en el mismo canal marítimo. Las profundidades van de 4 a 37 kilómetros. Ninguno ha sido percibido por la población.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

El suelo de Canarias ha registrado diez terremotos según el IGN en apenas 48 horas. Lo llamativo no es la cantidad, que entra dentro de lo habitual en el archipiélago, sino la concentración: nueve de los diez se sitúan prácticamente en la misma zona, el canal marítimo situado al norte y al este de Tenerife. Ninguno ha sido percibido por la población.

El de mayor magnitud se registró este martes a las 01.31 hora canaria al suroeste de El Pinar de El Hierro, alcanzó 2,4 y se localizó a 33 kilómetros de profundidad. Es el único de la serie que no corresponde al entorno tinerfeño.

Dónde se han localizado los terremotos en Canarias

El Hierro. Magnitud 2,4 a las 01.31 del martes, al suroeste de El Pinar, a 33 kilómetros de profundidad. El más fuerte del periodo.

Magnitud 2,4 a las 01.31 del martes, al suroeste de El Pinar, a 33 kilómetros de profundidad. El más fuerte del periodo. Canal al nordeste de Tenerife. Magnitud 2,2 a las 06.28 del lunes, a 12 kilómetros. Es el segundo mayor.

Magnitud 2,2 a las 06.28 del lunes, a 12 kilómetros. Es el segundo mayor. Mar al noroeste de Tenerife. Dos movimientos casi simultáneos a las 19.32 y 19.33 del lunes, de magnitudes 2,0 y 1,8, con profundidades muy dispares: 37 y 4 kilómetros.

Dos movimientos casi simultáneos a las 19.32 y 19.33 del lunes, de magnitudes 2,0 y 1,8, con profundidades muy dispares: 37 y 4 kilómetros. Canal entre Tenerife y Gran Canaria. Cinco episodios más entre el lunes y el martes, con magnitudes de entre 1,0 y 2,0 y profundidades de 6 a 25 kilómetros.

Las magnitudes hablan por sí solas. Un terremoto de 1,0 o 1,4 es absolutamente imperceptible y solo existe en los sismogramas. Para que un movimiento llegue a sentirse hace falta, además de más energía, que el foco esté muy cerca de la superficie y de una zona habitada. Aquí los epicentros están en el mar.

El dato que más llama la atención es la horquilla de profundidades: de 4 a 37 kilómetros en la misma franja marítima y en el mismo par de días. Es la firma típica de la sismicidad tectónica, no de la volcánica. Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Por qué tiembla siempre en el mismo sitio en Canarias

La concentración no es casual. Un trabajo publicado a partir de datos GNSS del archipiélago identificó la principal falla sismogénica submarina en el canal que separa Tenerife de Gran Canaria, y concluyó que las zonas sísmicas situadas entre islas están gobernadas principalmente por el estrés tectónico regional y no por la actividad volcánica local.

Esa es la distinción clave que conviene tener clara. Los movimientos localizados bajo la zona central de Tenerife, en el entorno de Las Cañadas, responden a sismicidad de origen volcánico, asociada al desplazamiento de fluidos hidrotermales en profundidad, y el IGN repite en cada informe que ese tipo de actividad no aumenta el peligro de erupción a corto plazo. Los episodios del mar responden a otro mecanismo: la corteza oceánica acomodando tensiones.

Para situar las cifras en contexto, en el informe mensual de julio el IGN localizó 724 terremotos en el entorno de Canarias, de los cuales 611 correspondían al complejo volcánico tinerfeño. Diez movimientos en dos días, todos por debajo de magnitud 2,5, es una semana perfectamente normal.

El mayor registrado en el archipiélago de Canarias en los últimos años alcanzó magnitud 4,8 el pasado 22 de mayo, con epicentro a sesenta kilómetros al norte de Gran Canaria y a treinta de profundidad. Ese sí se sintió en varias islas. Y el pasado 2 de octubre, un terremoto de 3,0 a solo cuatro kilómetros de profundidad al suroeste de Pájara llegó a notarse en Fuerteventura, con intensidad de grado III.

La vigilancia corre a cargo del IGN en Canarias, con más de un centenar de estaciones desplegadas por las islas funcionando las veinticuatro horas, y de la Red Sísmica Canaria del Instituto Volcanológico de Canarias. El catálogo de los últimos diez días es público y se consulta en la web del propio instituto, que es la única fuente fiable cuando circulan por redes interpretaciones alarmistas.