Vuelven las lluvias a Canarias: la AEMET amplía la probabilidad de precipitaciones en estas fechas

Adiós a los 37 grados: la AEMET anuncia un descenso "localmente notable" en las medianías del sur de Canarias

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LO ESENCIAL El sábado la probabilidad de lluvia se limita al norte de las islas de mayor relieve. El domingo las precipitaciones débiles se extienden al resto del archipiélago. El descenso térmico será moderado a localmente notable en las medianías del sur y oeste. En el sureste de Gran Canaria las mínimas nocturnas seguirán entre los 24 y los 26 grados. El alisio dejará rachas localmente muy fuertes, especialmente durante la madrugada del sábado.

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El contraste entre lo que marca hoy el termómetro según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y lo que viene el domingo resume bien el fin de semana que le espera al archipiélago. Este viernes se superan los 34 grados en la cuenca de Tejeda y en las medianías orientadas al sur y oeste de Gran Canaria, con puntas locales de 37 en el sureste. Cuarenta y ocho horas después, la AEMET contempla lluvias débiles y ocasionales repartidas por todo el archipiélago.

El cambio no llega de golpe, y ahí está la clave para entenderlo. El boletín de la AEMET dibuja una transición en dos escalones: el sábado la humedad se queda en el norte y el descenso térmico se concentra en el interior, y el domingo la inestabilidad se generaliza. Nada dramático, pero sí un giro claro tras semanas de calor.

El sábado, primer escalón: nubes en el norte y bajada en las medianías

Para la primera jornada del fin de semana, la AEMET prevé cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías. Es decir, el paraguas es más un gesto de prudencia que una necesidad, y solo en la mitad norte.

Lanzarote y Fuerteventura quedan al margen de ese escenario. En las islas orientales predominará el ambiente poco nuboso, con algunos intervalos en el norte y el oeste, lo que las mantiene como el rincón más soleado del archipiélago durante toda la jornada.

Lo más perceptible del sábado, sin embargo, serán las temperaturas. La AEMET anticipa un ligero descenso en las costas y en Lanzarote, y uno moderado a localmente notable en el resto, especialmente en las medianías orientadas al sur y al oeste. Aun así, conviene no confiarse: todavía se alcanzarán los 30 grados en amplias zonas, y en las costas del norte apenas habrá cambios.

Gran Canaria seguirá siendo la excepción térmica. En su sureste, las máximas se moverán entre los 32 y los 33 grados, con posibilidad de llegar puntualmente a los 34, y las mínimas nocturnas se mantendrán entre los 24 y los 26, todavía dentro del rango que impide un descanso cómodo.

Y queda el viento, que en Canarias casi siempre es el factor que más condiciona los planes. El alisio soplará con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, y la AEMET no descarta rachas localmente muy fuertes, especialmente durante la madrugada.

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Conviene leer los tres apellidos que el organismo pone a las precipitaciones de este fin de semana: débiles, dispersas y ocasionales. No es un frente ni un temporal, sino humedad suficiente para mojar el suelo en zonas concretas y poco más.

El domingo, la lluvia se extiende al resto del archipiélago

Aquí está el verdadero giro. Para la jornada dominical, la AEMET mantiene los cielos nubosos al norte de las islas de mayor relieve, con apertura de algunos claros durante las horas centrales, pero cambia el lenguaje sobre la lluvia: pasa de baja probabilidad a probables lluvias débiles y ocasionales, especialmente en las medianías expuestas.

Y sobre todo amplía el alcance. En el resto del archipiélago, incluidas las zonas que el sábado quedaban fuera, se esperan intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales. Es la primera vez en semanas que el boletín contempla agua en toda la geografía insular, aunque sea de forma testimonial.

Las temperaturas del domingo apenas se moverán respecto al sábado, con pocos cambios o un ligero descenso en el interior, especialmente en las vertientes sur de las islas centrales. Se seguirán alcanzando los 30 grados en zonas bajas orientadas al sur, de modo que el verano no se va, simplemente afloja.

El viento se modera ligeramente y quedará del nordeste con carácter moderado, manteniendo intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve. En las cotas altas del Teide, en cambio, la AEMET prevé viento moderado de componente oeste, un detalle relevante para quien planee subir a cumbre.

Hay una advertencia que conviene hacer explícita, porque el titular de la lluvia puede llevar a engaño. Unas precipitaciones débiles y ocasionales concentradas en medianías del norte no resuelven la situación del monte tras semanas de calor extremo y humedades relativas por debajo del 30% en cotas altas. Antes de cualquier plan en zona forestal conviene comprobar el estado de las alertas por riesgo de incendio, que se gestionan por separado y no dependen de este boletín.

El resumen práctico del fin de semana es sencillo. Si el plan es playa, el sábado en Lanzarote, Fuerteventura y las vertientes sur va a acompañar sin discusión. Si el plan es medianías del norte, conviene contar con nubes las dos jornadas y con alguna llovizna suelta el domingo. Y si el plan implica barco o costa expuesta, el dato a vigilar sigue siendo el viento y no el termómetro, porque el alisio va a seguir apretando. La AEMET actualiza su predicción a diario, así que la última consulta antes de salir de casa siempre manda.