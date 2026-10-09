Hasta 150 estrellas fugaces por hora: la noche que Canarias no debería perderse

Apunta el 13 de diciembre: la mejor noche del año para mirar al cielo en Canarias

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LO ESENCIAL Las gemínidas pueden alcanzar 150 meteoros por hora. Su máximo llega la noche del 13 al 14 de diciembre. En esa fecha la luna apenas molestará. Las oriónidas de octubre sí tendrán la luna en contra. Las dracónidas ya pasaron el 9 de octubre.

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Quedan tres lluvias de estrellas antes de que acabe el año, y una de ellas puede dejar hasta 150 meteoros por hora sobre el cielo de Canarias. No es en octubre ni en noviembre: la gran cita llega en diciembre, y además con las mejores condiciones posibles porque la luna apenas va a molestar.

El archipiélago parte con ventaja en esto. Sus cielos están entre los más limpios del planeta y un clima en Canarias único, hasta el punto de que acogen algunos de los mayores observatorios astronómicos del mundo. Lo que en otros lugares exige buscar un rincón sin contaminación lumínica, aquí se resuelve subiendo a cualquier medianía.

Las tres citas que quedan en el cielo de Canarias

Oriónidas. Noche del 21 al 22 de octubre. Están activas desde el 2 de octubre hasta el 7 de noviembre y proceden del cometa Halley, el mismo que origina las etas acuáridas de mayo. Producen unos 20 meteoros por hora, rápidos y con estelas persistentes. El problema de este año es la luna: estará iluminada en torno a un 80% y restará visibilidad. La ventaja de esta lluvia es que su actividad se mantiene alta entre el 20 y el 24, así que una noche nublada no lo estropea todo.

Leónidas. Noche del 16 al 17 de noviembre. Activas del 6 al 30 de noviembre, tienen fama por las tormentas de meteoros que han protagonizado históricamente, aunque en un año normal su actividad es modesta, en torno a 15 por hora. La luna estará al 45% y se pondrá antes de las dos de la madrugada, de modo que la segunda mitad de la noche ofrecerá un cielo limpio.

Gemínidas. Noche del 13 al 14 de diciembre. La gran cita del año. Son una de las lluvias más intensas del calendario, con más de 120 meteoros por hora habitualmente y picos que pueden alcanzar los 150. En 2026 las condiciones son especialmente buenas: la luna estará iluminada solo alrededor de un 20% y se pondrá antes de medianoche, dejando el resto de la noche completamente oscuro.

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Las gemínidas tienen además una rareza: no proceden de un cometa, como casi todas las demás, sino de un asteroide llamado Faetón. Eso las hace más lentas y brillantes que la media.

Conviene añadir que las dracónidas, que aparecían en algunos calendarios como la primera cita del otoño, ya han pasado: su máximo fue el 9 de octubre.

Cómo verlas desde Canarias

No hace falta telescopio ni prismáticos. Al contrario: los meteoros se ven mejor a simple vista, porque el ojo abarca mucho más campo que cualquier instrumento. Las recomendaciones básicas son siempre las mismas.

Aléjate de las luces. En Canarias basta con subir a medianías o buscar una zona rural. Cuanto más oscuro, más meteoros débiles se ven.

En basta con subir a medianías o buscar una zona rural. Cuanto más oscuro, más meteoros débiles se ven. Deja que el ojo se adapte. La vista necesita unos veinte minutos para acostumbrarse a la oscuridad, y mirar el móvil reinicia el proceso.

La vista necesita unos veinte minutos para acostumbrarse a la oscuridad, y mirar el móvil reinicia el proceso. Después de medianoche. Las mejores horas suelen ir desde la medianoche hasta el amanecer, cuando el radiante está más alto.

Las mejores horas suelen ir desde la medianoche hasta el amanecer, cuando el radiante está más alto. Mira al cielo entero. No hace falta localizar la constelación de origen: los meteoros aparecen por cualquier parte.

No hace falta localizar la constelación de origen: los meteoros aparecen por cualquier parte. Abrígate. En diciembre, en medianías y de madrugada, hace bastante más frío del que se espera.

Hay un factor que en el archipiélago de Canarias juega a favor y que no depende de nadie: el mar de nubes. Por encima de los 1.500 o 2.000 metros, la inversión térmica deja la atmósfera especialmente estable y transparente, que es exactamente la razón por la que los observatorios internacionales eligieron Canarias.

Y una recomendación práctica para la noche del 13 de diciembre: consulta la previsión antes de salir. La nubosidad del norte puede arruinar la observación mientras en el sur de la misma isla el cielo está despejado.