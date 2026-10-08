La AEMET activa el aviso amarillo en una isla de Canarias por chubascos fuertes y tormentas

La AEMET avisa de chubascos fuertes y tormentas en Lanzarote desde las tres de la tarde en Canarias

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL El aviso contempla 15 milímetros en una sola hora. Estará activo de 15.00 a 23.59 horas. La probabilidad se sitúa entre el 40% y el 70%. No se descarta alguna tormenta aislada. Lanzarote no había entrado en los avisos de este episodio.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

El episodio de lluvias que lleva una semana castigando a Canarias cambia de escenario. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso amarillo por lluvias en Lanzarote para este viernes, la isla que hasta ahora se había mantenido al margen de todos los avisos mientras las occidentales acumulaban litros.

El aviso estará vigente desde las 15.00 hasta las 23.59 horas y contempla una precipitación acumulada en una hora de 15 milímetros, con una probabilidad estimada por la AEMET de entre el 40% y el 70%. La agencia precisa que se esperan chubascos fuertes que pueden ir acompañados de alguna tormenta aislada.

Qué significa el aviso de la AEMET en Lanzarote

La clave del parámetro está en el intervalo. No se trata de un acumulado diario repartido a lo largo de la jornada, sino de quince litros por metro cuadrado concentrados en sesenta minutos. Esa intensidad es la que puede saturar desagües, formar balsas en la calzada y activar escorrentías en una isla con un relieve y un suelo que absorben el agua con dificultad.

El nivel amarillo indica que existe riesgo meteorológico para las actividades habituales, pero que las condiciones no son excepcionales. La propia agencia advierte de que pueden producirse daños moderados a personas y bienes, especialmente a los más vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno.

Lanzarote entra en un episodio que la había esquivado

El dato que convierte este aviso en noticia es el contraste con lo que llevamos de semana. El arranque de octubre dejó en La Palma acumulados que superaron los 350 litros por metro cuadrado en 48 horas en el entorno del Cubo de la Galga, según los registros de Apalmet, con un aviso de la AEMET activo durante más de veinticuatro horas.

El martes los avisos se trasladaron a Tenerife, Gran Canaria y El Hierro, con un umbral todavía más alto, de 20 litros en una hora y doce horas de vigencia. Y este jueves las lluvias se han repartido por el norte de las islas de mayor relieve. En todo ese recorrido, Lanzarote y Fuerteventura se habían mantenido con intervalos nubosos y lluvias débiles, sin entrar en ningún aviso.

Ahora es Lanzarote la que entra, y además con tormenta de por medio. El fenómeno responde a la inestabilidad asociada a una borrasca situada al norte del archipiélago, que durante toda la semana ha ido canalizando chubascos y aparato eléctrico hacia distintas islas según la configuración del día.

Las recomendaciones ante chubascos de esta intensidad son concretas. En carretera, reducir la velocidad y extremar la precaución durante los primeros minutos de lluvia, que es cuando la calzada pierde más adherencia tras días secos. No atravesar zonas inundadas ni cauces de barrancos. Y en casa, comprobar desagües y azoteas antes de que empiece.

Si llega la tormenta, los consejos habituales pasan por evitar las zonas altas y los descampados durante el aparato eléctrico y no refugiarse bajo árboles aislados. El 1-1-2 queda reservado exclusivamente para emergencias; para información está disponible el 012.

Los avisos de la AEMET se actualizan varias veces al día y pueden ampliarse, reducirse o retirarse según evolucione la situación. Conviene consultar el mapa oficial antes de cualquier desplazamiento por la isla esa tarde.