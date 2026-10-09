El vórtice polar ya se está formando y la ventana crítica en Canarias se abre en este mes

La AEMET vigila el vórtice polar: los modelos miran a enero y a un El Niño histórico en Canarias

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LO ESENCIAL El vórtice arranca con intensidad normal o algo superior. Los modelos señalan un debilitamiento entre enero y febrero. La NOAA da más del 90% a un El Niño muy fuerte. Un 75% de que alcance intensidad histórica desde 1950. La AEMET aún no tiene predicción estacional para enero.

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El fenómeno que puede romper el invierno ya está en marcha en Canarias. Un nuevo vórtice polar se está organizando sobre el Polo Norte de cara al invierno 2026-2027, y aunque la AEMET todavía no ha publicado una predicción estacional que llegue a enero, los modelos a largo plazo ya señalan una posible fase de debilitamiento entre enero y febrero de 2027.

El arranque, por ahora, es normal. Según los análisis de Severe Weather Europe, el vórtice podría comenzar el invierno con una intensidad normal o ligeramente superior a la habitual. Pero hay una ventana que se abre justo ahora y que conviene tener en el calendario: históricamente, los primeros calentamientos estratosféricos súbitos pueden producirse desde la última semana de octubre.

¿Y qué significa todo esto para Canarias? El archipiélago está a 28 grados de latitud, a más de seis mil kilómetros del Polo Norte, y rara vez nota una irrupción de aire ártico como las que sufre la Península. Pero sí nota lo que el vórtice le hace a la corriente en chorro.

Cuando se mantiene fuerte y compacto, el chorro circula recto y alto, y las borrascas atlánticas en Canarias pasan de largo por el norte sin acercarse a las islas. Cuando se debilita, ese mismo chorro se ondula y baja de latitud, y entonces es cuando los sistemas descienden hasta el entorno del archipiélago. Esa es, precisamente, la mecánica que está detrás de la pieza más leída de este otoño en Canarias: un chorro polar que subió de latitud y cambió el tiempo en las islas de Canarias.

Ni la AEMET en Canarias ni ningún organismo ha publicado una previsión que vincule el comportamiento del vórtice con el tiempo canario este invierno, de modo que lo que hay es un mecanismo conocido, no un pronóstico.

Qué es el vórtice polar y por qué lo vigila la AEMET en Canarias

Es una extensa circulación de vientos que se desarrolla cada invierno sobre las regiones polares y que en la estratosfera puede alcanzar los cincuenta kilómetros de altura. Mientras se mantiene fuerte y compacto funciona como un muro: retiene el aire más frío del planeta confinado en torno al Polo.

El problema llega cuando ese muro se rompe. Si la circulación pierde fuerza, se desplaza o se divide, cambian la presión atmosférica y el trazado de la corriente en chorro, y el aire ártico encuentra vías para escapar hacia latitudes más bajas.

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El episodio que más vigilan los meteorólogos es el calentamiento estratosférico súbito: ondas atmosféricas de gran escala ascienden desde la troposfera, rompen el flujo estable del vórtice y la temperatura de la estratosfera polar puede subir más de cincuenta grados en cuestión de días.

Conviene añadir un matiz esencial: que el vórtice se rompa a treinta kilómetros de altura no afecta por sí solo a la vida en superficie. Hace falta el llamado acoplamiento estratosfera-troposfera, y ese proceso tarda semanas en producirse, si es que llega a producirse. En episodios anteriores, los modelos confirmaron el calentamiento y sin embargo no llegó a propagarse hacia abajo.

El Niño histórico que lo condiciona todo

Lo que hace distinto a este invierno es el Pacífico. La NOAA eleva a más del 90% la probabilidad de que el episodio de El Niño en curso sea muy fuerte, y sitúa en un 75% las opciones de que alcance una intensidad superior a la de cualquier evento registrado desde 1950. La Organización Meteorológica Mundial da por prácticamente segura su persistencia hasta febrero de 2027.

La conexión entre ambos fenómenos es física. Un El Niño muy intenso puede modificar las ondas atmosféricas que ascienden hacia la estratosfera, y esas ondas son precisamente las que pueden desestabilizar el vórtice polar a mitad del invierno. De ahí que los especialistas vinculen la señal de enero con lo que está ocurriendo en el Pacífico.

¿Y en Canarias? Aquí toca ser prudente. Ni la AEMET en Canarias ni ningún organismo ha publicado una previsión que relacione el comportamiento del vórtice con el tiempo del archipiélago este invierno. El mecanismo general sí se conoce: cuando el vórtice se debilita y la corriente en chorro se vuelve más ondulada, las borrascas y las danas pueden descender a latitudes más bajas de lo habitual. Es una posibilidad, no un pronóstico.

Lo único concreto para las islas es la predicción estacional vigente, que abarca octubre, noviembre y diciembre y otorga una probabilidad del 70% de que las temperaturas sean superiores a las normales en la mayor parte de España. La estacional que cubra diciembre, enero y febrero no se publicará hasta finales de noviembre.

Hay además un precedente reciente que invita a no descartar nada. El invierno pasado, el vórtice comenzó muy debilitado, se fortaleció después y terminó la estación otra vez alterado por sucesivos calentamientos. Esa irregularidad es exactamente lo que hace que la AEMET y el resto de servicios meteorológicos sigan el asunto semana a semana en lugar de aventurar escenarios a tres meses vista.