Hay veinte volcanes submarinos activos alrededor de Canarias y que INVOLCAN vigila

No es uno: los científicos han contado veinte volcanes en el canal entre Tenerife y Gran Canaria

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LO ESENCIAL Son al menos veinte conos submarinos. Están en un radio de seis kilómetros. La cima del Enmedio está a 1.625 metros. Se eleva casi 600 metros sobre el fondo. El Tagoro fertilizó el mar de El Hierro.

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Todo el mundo en Canarias conoce los volcanes de el Teide, Timanfaya y el Tajogaite. Casi nadie sabe que, a 1.600 metros bajo el agua, en el canal que separa Tenerife de Gran Canaria, hay un enjambre de al menos veinte volcanes submarinos apiñados en un radio de apenas seis kilómetros.

Lo ha cartografiado un equipo del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) mediante batimetría de alta resolución, y el resultado cambia por completo la idea que se tenía de esa zona.

Lo que hay en el canal entre Tenerife y Gran Canaria

Hasta hace poco, el volcán de Enmedio aparecía como un nombre aislado en las cartas náuticas del archipiélago. Un edificio suelto en mitad del canal, sin más contexto. Se le bautizó así precisamente porque está justo entre dos islas y nadie quería atribuírselo a ninguna.

Los datos del IEO revelan otra cosa: Enmedio no es una estructura solitaria, sino el eje de un pequeño complejo volcánico. A su alrededor hay un ejército de conos que nadie había contado.

Las dimensiones del principal ayudan a entender la escala. Nace a unos 2.300 metros de profundidad y se eleva casi 600 metros sobre el fondo. Su cima se queda a 1.625 metros bajo el nivel del mar. Está a unos 25 kilómetros de Tenerife y 36 de Gran Canaria.

El estudio describe además una gran fractura que cruza el volcán de norte a sur y una depresión en uno de sus flancos, dos zonas que facilitarían la salida de fluidos calientes.

Porque la otra parte del hallazgo es que ese sistema está vivo. El IEO ha confirmado por primera vez la existencia de actividad hidrotermal: agua de mar que se infiltra por las fracturas de la corteza, entra en contacto con una fuente de calor y vuelve a salir enriquecida en calor, minerales, gases y nutrientes.

Conviene decir de inmediato lo que eso no significa. Alba González Vega, investigadora de geología marina del IEO, ha sido explícita: «Ahora mismo, la probabilidad de que haya una erupción en el volcán de Enmedio es bastante baja». Hidrotermalismo no es erupción, es calor residual circulando.

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Los otros volcanes submarinos de Canarias

El complejo del canal no es el único. El fondo marino que rodea al archipiélago está salpicado de edificios volcánicos de distintas edades y tamaños.

Al sur están las llamadas abuelas de Canarias, montes submarinos considerados ancestros del propio archipiélago, entre los que se encuentra el conocido monte Tropic. Al norte, un equipo coordinado por el Instituto Geológico y Minero descubrió el monte Los Atlantes, compuesto a su vez por tres volcanes, bautizado así por el proyecto Atlantis que se desarrolla a bordo del buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa.

Y está el más joven de todos, el único que muchos canarios han visto nacer: el Tagoro, frente a El Hierro, formado durante la erupción submarina de 2011. Su historia posterior es la más interesante de todas.

Por qué estos volcanes importan en Canarias

El Tagoro es uno de los volcanes que arrasó con todo lo que había a su alrededor durante la erupción. Pero después ocurrió lo contrario de lo esperado: se convirtió en un motor de vida. Los nutrientes que emite fertilizan el agua a una velocidad notable, y la zona ha regenerado flora, fauna y pesquerías en un tiempo récord. Se ha llegado a comparar su aporte de nutrientes con el del afloramiento del banco canario-sahariano.

Ese es el papel que el equipo científico atribuye a estas estructuras: los sistemas hidrotermales influyen en los ciclos globales de nutrientes, en la biodiversidad marina y en el funcionamiento del océano profundo. A su alrededor se desarrollan comunidades biológicas que no dependen de la luz solar, sino de la química del agua.

Hay además un componente que explica por qué todo esto es tan reciente. Como suele recordarse en estos trabajos, conocemos mejor la superficie de la Luna que los fondos marinos de nuestras propias costas. El complejo de Enmedio llevaba millones de años ahí y ha hecho falta una década de campañas oceanográficas para describirlo.

El canal entre Tenerife y Gran Canaria tiene además interés sísmico añadido con estos volcanes: es la zona de mayor actividad sísmica tectónica de todo el archipiélago, aunque los organismos de vigilancia atribuyen esos movimientos al estrés tectónico regional y no a la actividad volcánica local.

Lo que queda, en resumen, es un recordatorio incómodo y fascinante a partes iguales. Las siete islas que se ven en el mapa de los volcanes de Canarias son solo la parte emergida de un sistema volcánico enorme que sigue funcionando bajo el agua, y del que todavía se está haciendo el inventario.