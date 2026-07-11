Estos son todos los volcanes activos de Canarias que los científicos vigilan las 24 horas del día

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LO ESENCIAL Canarias es el único territorio español con volcanes activos. INVOLCAN y el IGN vigilan cada isla las 24 horas del día. El Teide es el volcán más monitorizado del archipiélago. El Tajogaite entró en erupción hace apenas cinco años. La Restinga y varios volcanes submarinos también están bajo control.

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Canarias es el único territorio de toda España con volcanes considerados activos por los organismos científicos internacionales. El origen volcánico del archipiélago, formado por la erupción de puntos calientes en la corteza atlántica durante millones de años, sigue vivo bajo cada isla. Y aunque muchas veces se piensa que solo el Teide y el reciente Tajogaite entran en esa categoría, la realidad es más amplia: varias islas del archipiélago albergan volcanes activos sometidos a vigilancia científica constante por Involcan desde tierra, mar y aire. Estos son todos los volcanes canarios que la comunidad científica monitoriza hoy, isla por isla, y las instituciones que se encargan de vigilarlos las 24 horas del día.

Antes de entrar al detalle conviene aclarar un concepto. Un volcán «activo» no significa que esté en erupción. Significa que ha tenido erupciones en tiempos históricos recientes (los últimos 10.000 años, según la definición internacional) y que mantiene señales de vida geológica: actividad sísmica interna, emisión de gases, deformación del suelo o pequeños movimientos internos. Por eso, la vigilancia no significa alarma, sino prevención científica en Canarias.

El Teide y el Pico Viejo (Tenerife)

El Teide es probablemente el volcán activo más famoso de España y uno de los más vigilados del mundo. Con 3.715 metros de altura, es el pico más alto del país y el tercer edificio volcánico más alto del planeta desde su base submarina. Aunque su última erupción documentada data del siglo XVIII (Chahorra, 1798), mantiene actividad interna clara. Junto al Teide, el Pico Viejo forma un complejo volcánico único, vigilado permanentemente por el IGN, INVOLCAN y el propio Parque Nacional del Teide con sensores sísmicos, GPS y estaciones geoquímicas.

Cumbre Vieja y el Tajogaite (La Palma)

La isla de La Palma alberga el sistema volcánico más activo del archipiélago en tiempos recientes. La dorsal de Cumbre Vieja ha sido escenario de la mayor parte de las erupciones históricas de Canarias en los últimos siglos. La más reciente fue la del volcán Tajogaite (2021), que se prolongó durante 85 días y transformó parte del valle de Aridane. Toda la Cumbre Vieja está bajo la máxima vigilancia científica del Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), del IGN y del sistema PEVOLCA (Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico), con decenas de estaciones sísmicas, geoquímicas y de deformación desplegadas por toda la isla.

El Hierro y La Restinga (2011)

El Hierro protagonizó en 2011 la última erupción submarina documentada del archipiélago canario, en las aguas próximas a la localidad de La Restinga. Aquella erupción, que se prolongó hasta 2012 y llegó a mancar de mar teñido de amarillo por los gases volcánicos, sigue siendo objeto de estudio activo. La isla está considerada volcánicamente activa y vigilada permanentemente por INVOLCAN, el IGN y el Instituto Español de Oceanografía (IEO), que monitoriza la actividad submarina de la zona.

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El archipiélago canario cuenta con una red de vigilancia volcánica formada por decenas de estaciones sísmicas, geoquímicas y de deformación coordinadas por INVOLCAN, el Instituto Geográfico Nacional y el sistema PEVOLCA del Gobierno de Canarias.

Timanfaya y el volcanismo reciente de Lanzarote

Aunque suele pasar desapercibido, Lanzarote alberga una de las áreas volcánicas más recientes de Canarias: el Parque Nacional de Timanfaya, formado por las grandes erupciones históricas del siglo XVIII (1730-1736 y 1824). Es una de las mayores erupciones documentadas de Europa en tiempos históricos, con más de seis años de actividad continua. Aunque Timanfaya no muestra actualmente signos de reactivación inminente, sí mantiene anomalías térmicas y de gases significativas, con temperaturas superiores a los 400 grados a apenas unos metros bajo la superficie. INVOLCAN mantiene vigilancia constante.

Los volcanes submarinos en Canarias: Enmedio y otros focos activos

Menos conocidos, pero científicamente muy relevantes, son los volcanes submarinos activos del archipiélago canario. Entre ellos destaca el volcán Enmedio, situado entre Tenerife y Gran Canaria, y varios edificios submarinos identificados en las últimas campañas oceanográficas del IEO y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Aunque están a considerable profundidad y su erupción no supondría un riesgo directo para la población, forman parte del sistema volcánico canario y están sometidos a monitorización continua.

Además de los grandes protagonistas en Canarias, la comunidad científica canaria vigila otros focos con distintos niveles de actividad:

Volcán de Fasnia (Tenerife): última erupción en 1705, sin actividad reciente pero considerado activo.

(Tenerife): última erupción en 1705, sin actividad reciente pero considerado activo. Volcán de Arafo (Tenerife): erupción de 1705, en el mismo sistema histórico que Fasnia.

(Tenerife): erupción de 1705, en el mismo sistema histórico que Fasnia. Bandama (Gran Canaria): erupción hace unos 2.000 años, la más reciente de la isla.

(Gran Canaria): erupción hace unos 2.000 años, la más reciente de la isla. Sistema volcánico del norte de La Palma (Cumbre Nueva): con actividad más antigua pero considerado geológicamente activo.

(Cumbre Nueva): con actividad más antigua pero considerado geológicamente activo. Isla de Alegranza y La Graciosa (archipiélago Chinijo): con edificios volcánicos jóvenes.

Quién vigila los volcanes canarios y cómo se hace

La vigilancia volcánica del archipiélago se realiza mediante una red integrada de instituciones científicas con protocolos internacionalmente reconocidos. Las principales son:

INVOLCAN (Instituto Volcanológico de Canarias) : coordina buena parte de la vigilancia científica y opera decenas de estaciones repartidas por el archipiélago.

: coordina buena parte de la vigilancia científica y opera decenas de estaciones repartidas por el archipiélago. Instituto Geográfico Nacional (IGN) : mantiene la red sísmica nacional y realiza el análisis en tiempo real de la actividad interna.

: mantiene la red sísmica nacional y realiza el análisis en tiempo real de la actividad interna. PEVOLCA : sistema de coordinación del Gobierno de Canarias, con niveles de alerta desde el verde (normalidad) hasta el rojo (erupción activa).

: sistema de coordinación del Gobierno de Canarias, con niveles de alerta desde el verde (normalidad) hasta el rojo (erupción activa). Instituto Geológico y Minero de España (IGME) : participa en estudios estructurales y en campañas específicas.

: participa en estudios estructurales y en campañas específicas. Universidades canarias (ULL y ULPGC) : colaboran en investigación básica y aplicada.

: colaboran en investigación básica y aplicada. Instituto Español de Oceanografía (IEO): vigila la actividad volcánica submarina.

La erupción del Tajogaite en 2021 demostró que el sistema de vigilancia volcánica canaria funciona: la comunidad científica detectó con antelación las señales precursoras y las autoridades pudieron organizar evacuaciones eficaces sin víctimas mortales directas. Fue una lección amarga pero también una demostración de la importancia de la ciencia aplicada al riesgo natural. Y una advertencia: los volcanes canarios seguirán siendo protagonistas, con toda seguridad, de nuevas erupciones a lo largo de los próximos siglos. Estar preparados es la única respuesta razonable. Y eso pasa por invertir en ciencia, en tecnología y en educación ciudadana sobre un fenómeno que forma parte de la propia identidad geológica del archipiélago.