500 microseísmos bajo el Teide en Tenerife en diez horas: qué dice el IGN sobre el riesgo volcánico

El IGN detectó el nuevo enjambre al oeste de Las Cañadas del Teide en Tenerife desde las 18.00 UTC del viernes 3 de julio. Es el decimocuarto episodio de este tipo registrado en la isla desde 2016.

Señal sísmica del enjambre registrado al oeste de Las Cañadas del Teide en la noche del 3 al 4 de julio de 2026.

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LO ESENCIAL Alrededor de 500 microseísmos detectados en menos de diez horas bajo Las Cañadas del Teide. El enjambre se sitúa a una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros bajo el nivel del mar. Solo tres eventos han podido localizarse individualmente por la baja amplitud de las señales. El IGN y el INVOLCAN coinciden: el episodio no implica un riesgo de erupción a corto plazo.

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El subsuelo de Tenerife registró en la noche del viernes 3 al sábado 4 de julio un nuevo enjambre de actividad sismo-volcánica al oeste de Las Cañadas del Teide. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha confirmado la detección de alrededor de 500 microseísmos en un intervalo de apenas diez horas, ninguno de los cuales fue percibido por la población de la isla.

Según el comunicado del IGN, la actividad comenzó a las 18.00 horas UTC del viernes 3 de julio y se prolongó hasta las 04.00 horas UTC del sábado. Por su parte, el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) precisa que la Red Sísmica Canaria detectó el enjambre entre las 18.34 y aproximadamente las 23.00 horas de ese mismo viernes, identificándolo como una secuencia de eventos sísmicos híbridos. La coincidencia entre ambos organismos en el diagnóstico y en la valoración del episodio refuerza la consistencia de los datos.

La debilidad de las señales ha condicionado el análisis desde el primer momento. De los aproximadamente 500 eventos registrados, los especialistas del grupo de Sismología Volcánica de Canarias del IGN solo han logrado localizar tres de forma individual, debido a la escasa amplitud de las ondas sísmicas captadas. La localización conjunta de la serie sitúa el foco a una profundidad de unos 10 kilómetros bajo el nivel del mar, en la misma zona donde ya se habían producido episodios de características similares en años anteriores, puedes consultar los terremtos en Canarias online aqui.

El decimocuarto enjambre de este tipo en Tenerife desde 2016

El INVOLCAN ha subrayado que este episodio es el decimocuarto enjambre de eventos sísmicos híbridos detectado en Tenerife desde el 2 de octubre de 2016, lo que convierte este fenómeno en una constante geológica monitorizada de forma ininterrumpida durante casi una década. El organismo recuerda que episodios similares ya se registraron en 2016, 2019, 2022, 2024, 2025 y, de forma especialmente intensa, durante varios días consecutivos de febrero de 2026, cuando se produjeron distintos enjambres de características muy parecidas.

El IGN señala que el episodio actual presenta un patrón claramente repetitivo, muy similar al observado en los enjambres de febrero de este mismo año. La diferencia principal reside en la energía: los eventos del enjambre de julio son de menor magnitud que los de febrero, lo que los hace más difíciles de detectar automáticamente y de localizar con precisión. Por esa razón, el organismo advierte de que la cifra de 500 microseísmos es todavía provisional y podría revisarse al alza cuando concluya el análisis detallado de los registros.

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En cuanto a la hipótesis científica que explica estos enjambres, el INVOLCAN apunta a que la causa más probable es la inyección de volátiles hidrotermales de origen magmático en el sistema hidrotermal de Tenerife. El IGN, por su parte, coincide en que este tipo de sismicidad es compatible con la circulación o interacción de fluidos magmáticos en profundidad con las rocas del subsuelo.

Sin riesgo de erupción a corto plazo, según el IGN y el INVOLCAN

Ambos organismos son categóricos en un punto esencial para la ciudadanía: la actividad registrada, considerada de forma aislada, no implica necesariamente una evolución hacia un escenario de actividad volcánica ni anticipa una erupción. El IGN insiste en que este fenómeno forma parte de la dinámica geológica habitual del subsuelo de Tenerife y que, por sí solo, no eleva el nivel de alerta volcánica de la isla.

Cabe destacar que el IGN mantiene desplegada en Tenerife una red de vigilancia con más de cien estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos. Esa infraestructura permite realizar un seguimiento exhaustivo en tiempo real de cualquier variación en sismicidad, deformaciones del terreno y geoquímica que pudiera señalar un cambio en el peligro volcánico a corto, medio o largo plazo. La amplitud de esa red es precisamente lo que hace posible detectar enjambres de energía tan reducida como el registrado esta madrugada.

El IGN es el organismo del Estado español encargado de la vigilancia sísmica y volcánica en el territorio nacional, incluidas las islas Canarias. Trabaja en estrecha coordinación con el INVOLCAN, entidad de referencia en la monitorización de la actividad volcánica del archipiélago, cuya Red Sísmica Canaria opera de forma continua las 24 horas del día. Ambas instituciones emiten comunicados periódicos sobre la evolución de la sismicidad en Tenerife y en el resto de las islas.

Para los residentes y visitantes de Tenerife, el mensaje de los científicos es claro: ninguno de los microseísmos del enjambre ha sido perceptible en superficie, y las autoridades competentes no han activado ningún protocolo de alerta. La actividad volcánica de fondo en el archipiélago canario es un fenómeno natural inherente a su origen geológico, y los organismos de vigilancia disponen de los medios necesarios para detectar cualquier cambio significativo con la antelación suficiente.

El número definitivo de eventos del enjambre del 3 y 4 de julio se conocerá una vez que el IGN concluya el análisis pormenorizado de los registros sísmicos. La actividad de Tenerife puede seguirse en tiempo real a través del visor de terremotos en Canarias habilitado por el propio Instituto Geográfico Nacional en su página web oficial.