Canarias tiene terremotos que rompen todas las reglas de lo que debería notarse

Hay terremotos en Canarias que se sienten a 30 kilómetros de profundidad y otros que nadie nota

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LO ESENCIAL Un sismo de 3,5 a 30 kilómetros se sintió en varias localidades. Otro de 4,1 se notó en casi todo el archipiélago. Tres seísmos en 18 minutos llegaron a intensidad IV. La percepción depende del terreno y de la altura del edificio. La magnitud es única; la intensidad cambia en cada punto.

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La regla que se repite siempre que tiembla en Canarias es sencilla: cuanto más superficial es un terremoto, más se nota. Y es cierta casi siempre. Pero el archipiélago acumula casos que la rompen. Hay registros de movimientos a 30 kilómetros de profundidad que se sintieron en varias localidades, y otros mucho más someros que pasaron completamente inadvertidos.

El ejemplo más claro ocurrió el pasado abril. Un seísmo de magnitud 3,5 según el IGN localizado a treinta kilómetros bajo el canal entre Tenerife y Gran Canaria fue percibido por los vecinos de varias localidades. Sobre el papel, a esa distancia del suelo la energía debería haberse atenuado hasta resultar imperceptible. No fue así.

Los casos de Canarias que rompen la regla

Febrero. Un terremoto de magnitud 4,1 en la misma zona fue sentido en prácticamente todo el archipiélago con intensidad III.

Un terremoto de magnitud en la misma zona fue sentido en prácticamente todo el archipiélago con intensidad III. 6 de julio. Tres seísmos en apenas 18 minutos frente a la costa oeste de Gran Canaria, con magnitudes de entre 2,9 y 3,7, percibidos con intensidades de II a IV en los municipios cercanos.

Tres seísmos en apenas frente a la costa oeste de Gran Canaria, con magnitudes de entre 2,9 y 3,7, percibidos con intensidades de II a IV en los municipios cercanos. Agaete. Un movimiento de magnitud 1,7 , una cifra minúscula, fue sentido débilmente por algunos vecinos, con intensidad II en la escala macrosísmica europea.

Un movimiento de magnitud , una cifra minúscula, fue sentido débilmente por algunos vecinos, con intensidad II en la escala macrosísmica europea. Pájara. El pasado 2 de octubre, un sismo de magnitud 3,0 a solo cuatro kilómetros de profundidad despertó de madrugada a vecinos de Fuerteventura, con intensidad III.

Si se comparan esos cuatro casos, la conclusión es que ni la magnitud ni la profundidad explican por sí solas lo que la gente acaba notando. Un 1,7 percibido y un 2,5 que nadie siente pueden convivir en la misma semana.

La clave está en una distinción que casi nadie maneja bien: la magnitud es un valor único para cada terremoto, mientras que la intensidad mide lo que se percibe en cada punto concreto y cambia incluso dentro de la misma isla.

De qué depende realmente que se note en Canarias

Los especialistas señalan tres factores que se suman a la magnitud y la profundidad. El primero es la distancia al epicentro: cuanto más lejos, menor intensidad. El segundo es el tipo de terreno, porque los suelos blandos amplifican el movimiento mientras la roca compacta lo transmite sin aumentarlo. Y el tercero sorprende a mucha gente: la altura de la edificación.

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Ese último punto explica una escena habitual en Canarias. Quien vive en un quinto piso puede notar perfectamente un temblor que su vecino de la planta baja no ha percibido en absoluto. Los edificios altos oscilan más ante las ondas sísmicas, de modo que amplifican la sensación en los pisos superiores.

De hecho, así lo describe la propia escala macrosísmica europea. El grado III corresponde a un temblor percibido por algunas personas en el interior de los edificios, especialmente en los pisos altos, con una vibración comparable a la que produce el paso de un camión ligero.

Hay además un detalle que condiciona los datos oficiales: la intensidad no la mide ningún aparato, la aportan las personas. El IGN en Canarias elabora sus mapas a partir de los cuestionarios macrosísmicos que envían los ciudadanos. Si nadie rellena el formulario tras notar un temblor, ese movimiento puede quedar registrado como no sentido aunque sí lo fuera.

Por eso el instituto insiste en que quien perciba un terremoto en Canarias lo comunique a través de su web. Ese testimonio es el que permite afinar el mapa de intensidades y, con él, los modelos de riesgo sísmico del archipiélago.

Los técnicos en Canarias recuerdan en cualquier caso que estos movimientos, aun pudiendo ser percibidos, se consideran de carácter menor y entran dentro de los parámetros habituales de la actividad sísmica de las islas. Que un terremoto se note no significa que sea peligroso. Significa, sobre todo, que se dieron las condiciones para que alguien lo sintiera.