Llega un anticiclón «potente» a Canarias y el patrón de bloqueo podría durar hasta final de mes

Un anticiclón de bloqueo se instala el miércoles y cierra la puerta a las lluvias en Canarias

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL El anticiclón se instala a partir del miércoles 14. El bloqueo podría durar hasta final de mes. Desplazará la corriente en chorro hacia el norte. Es la pieza que gobierna el alisio en Canarias. Su retirada es lo que abre la puerta a las lluvias.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Casi todo lo que ocurre en el cielo de Canarias depende de una sola pieza situada a cientos de kilómetros: el anticiclón de las Azores. Y esa pieza se mueve esta semana. Los modelos sitúan la llegada de un potente anticiclón de bloqueo al norte del archipiélago azoriano a partir del miércoles 14 de octubre, y las previsiones apuntan a que el patrón podría mantenerse como dominante hasta final de mes.

Su efecto es doble y conviene entenderlo. Primero, dificulta el avance habitual de frentes y borrascas. Y segundo, obliga a la corriente en chorro polar a desplazarse hacia latitudes más septentrionales. Dicho de forma sencilla: levanta la carretera por la que circulan las borrascas y la aleja del archipiélago.

Por qué este anticiclón decide el tiempo en Canarias

El anticiclón de las Azores según la AEMET en Canarias es un centro de altas presiones semipermanente que se extiende normalmente entre los 30 y los 55 grados de latitud norte y que actúa como centro rector de la circulación atmosférica de toda la zona. Es el motor del alisio, el viento del nordeste que ventila las islas la mayor parte del año.

Su posición no es fija y cambia con las estaciones. Cuando la distancia entre su centro y Canarias se acorta, el gradiente de presión aumenta y los alisios se intensifican. Cuando se desplaza al norte y deja a las islas al sur de las altas presiones, se establece un régimen de componente este a sureste que debilita el alisio, reduce la nubosidad e incluso puede arrastrar polvo sahariano en suspensión.

Ese mecanismo tiene además un nombre técnico que explica los inviernos buenos y malos: la Oscilación del Atlántico Norte. Mide la diferencia de presión entre el anticiclón de las Azores y la baja de Islandia. Cuando está en fase positiva, el anticiclón es más intenso y las borrascas se desvían hacia el norte de Europa, dejando el sur más seco. Cuando entra en fase negativa, el anticiclón se debilita, baja de latitud y la carretera de las borrascas se desplaza hacia el sur.

Lo que puede pasar en Canarias en las próximas semanas

Con el anticiclón bloqueando la circulación atlántica, las lluvias quedarían restringidas al extremo norte peninsular y a Baleares. Es el escenario clásico de bloqueo: estabilidad prolongada, cielos despejados y temperaturas por encima de lo normal.

Conviene matizar que el cambio de patrón está dado por asegurado a partir de mediados de semana, pero la duración del bloqueo hay que tomarla con cautela. Las previsiones a más de diez días vista tienen márgenes de error considerables, y un anticiclón de bloqueo puede romperse antes de lo previsto.

Hay un detalle que suele acompañar a estas situaciones en el archipiélago. Cuando el anticiclón se coloca de forma que deja a Canarias bajo un flujo del este, el polvo africano encuentra vía libre. Es la combinación habitual de estabilidad, temperaturas al alza y calima que las islas han vivido varias veces este año.

El contexto de fondo encaja con lo que la AEMET viene anticipando. Su predicción estacional otorga entre un 60% y un 70% de probabilidad a que el trimestre de septiembre a noviembre sea más cálido de lo normal en el archipiélago, con un 40% de opciones de que además resulte más seco, frente a solo un 25% de que llueva por encima de la media.

Visto así, el episodio de lluvias de los primeros días de octubre, que llegó a dejar más de 350 litros por metro cuadrado en el entorno del Cubo de la Galga, en La Palma, empieza a parecerse más a un paréntesis que al arranque de un otoño húmedo. Lo que decida el anticiclón en las próximas dos semanas dirá si esa lectura se confirma.