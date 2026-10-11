Se va la dana y la AEMET ya avisa de lo que viene al resto de octubre en Canarias

La AEMET lo adelanta: tres semanas de anticiclón y calor por encima de lo normal en Canarias

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Las lluvias se concentran en la primera mitad del día. Por la tarde se abren claros en casi todas las islas. Entre el 12 y el 18 se recuperan las temperaturas. Las precipitaciones serán escasas en casi todo el país. El final de octubre apunta a un periodo más cálido.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Canarias según la AEMET deja atrás la influencia de la dana que ha marcado el puente del Pilar, pero la inestabilidad todavía se nota durante la mañana de este domingo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé precipitaciones débiles y ocasionales en la primera mitad del día, sobre todo en las islas orientales y en el norte de las más montañosas, y claros por la tarde.

Y hay un dato que va más allá de la jornada: la agencia anticipa un predominio del tiempo anticiclónico en España durante el resto del mes, con temperaturas por encima de lo habitual y precipitaciones escasas. Dicho de otro modo, quien esperaba un octubre lluvioso puede ir ajustando expectativas.

La previsión de la AEMET isla por isla

Lanzarote. Intervalos nubosos más compactos a primeras y últimas horas, con probabilidad de precipitaciones débiles durante la madrugada. Arrecife, entre 21 y 27 grados.

Intervalos nubosos más compactos a primeras y últimas horas, con probabilidad de precipitaciones débiles durante la madrugada. Arrecife, entre 21 y 27 grados. Fuerteventura. Intervalos nubosos con posibles lluvias débiles de madrugada, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Puerto del Rosario, entre 21 y 27.

Intervalos nubosos con posibles lluvias débiles de madrugada, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Puerto del Rosario, entre 21 y 27. Gran Canaria. Nuboso en el norte con precipitaciones débiles a primeras horas y sin descartarlas de noche. En el resto, poco nuboso con baja probabilidad de algún chubasco en la vertiente sur e interior. Las Palmas, entre 22 y 26.

Nuboso en el norte con precipitaciones débiles a primeras horas y sin descartarlas de noche. En el resto, poco nuboso con baja probabilidad de algún chubasco en la vertiente sur e interior. Las Palmas, entre 22 y 26. Tenerife. Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles durante la primera mitad del día, más probables en medianías del nordeste. Chubascos ocasionales posibles por la tarde en las vertientes sur y oeste. Santa Cruz, entre 20 y 27.

Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles durante la primera mitad del día, más probables en medianías del nordeste. Chubascos ocasionales posibles por la tarde en las vertientes sur y oeste. Santa Cruz, entre 20 y 27. La Gomera. Nuboso en la vertiente norte con precipitaciones débiles por la mañana y claros por la tarde. San Sebastián, entre 21 y 26.

Nuboso en la vertiente norte con precipitaciones débiles por la mañana y claros por la tarde. San Sebastián, entre 21 y 26. La Palma. Nuboso en el norte y el este con precipitaciones débiles, más probables por la mañana. Santa Cruz de La Palma, entre 19 y 23.

Nuboso en el norte y el este con precipitaciones débiles, más probables por la mañana. Santa Cruz de La Palma, entre 19 y 23. El Hierro. Intervalos nubosos con posibles lluvias débiles en el norte y el interior durante la mañana. Valverde registra las temperaturas más bajas del archipiélago: entre 18 y 21 grados.

El contraste del día está entre esos 21 grados de Valverde y los 27 de Arrecife y Santa Cruz. Seis grados de diferencia entre dos capitales del mismo archipiélago.

En el mar según la AEMET, vientos de fuerza 3 o 4 que podrán alcanzar fuerza 5 e incluso 6 en zonas costeras de La Palma, El Hierro, La Gomera y Gran Canaria, con mar de fondo del norte de uno a dos metros. Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Lo que la AEMET prevé para el resto de octubre

El lunes y el martes mantienen el patrón de intervalos nubosos con alguna precipitación débil. El lunes podrían caer chubascos por la tarde en el interior de las islas montañosas. El martes la nubosidad se concentrará en las vertientes norte, con nubosidad de evolución en el interior del sur, y el alisio del nordeste se intensificará al final del día.

A partir de ahí llega el cambio de tendencia. Entre el 12 y el 18 de octubre, la AEMET prevé que las temperaturas se recuperen progresivamente hasta alcanzar valores superiores a los habituales para la época, con precipitaciones escasas en casi todo el país. La situación podría prolongarse durante la semana del 19 al 25, también con termómetros por encima de lo normal y pocas lluvias.

Y de cara a los últimos días del mes, entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre según la AEMET, los pronósticos apuntan a un periodo más cálido de lo habitual en buena parte de España, aunque la agencia advierte de que todavía existe una elevada incertidumbre sobre la evolución de las lluvias.

Ese escenario encaja con lo que la AEMET viene anticipando desde septiembre. Su predicción estacional otorga entre un 60% y un 70% de probabilidad a que el trimestre de septiembre a noviembre sea más cálido de lo normal en Canarias, con un 40% de opciones de que además resulte más seco, frente a solo un 25% de que llueva por encima de la media.

Visto así, el episodio de lluvias de estos diez días, que llegó a dejar más de 350 litros por metro cuadrado en el entorno del Cubo de la Galga, en La Palma, parece más un paréntesis que el inicio de un otoño húmedo.