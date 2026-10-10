Lluvias y tormentas por una DANA que llega a Canarias: la AEMET marca aviso en estas islas

Una DANA deja lluvias y tormentas en Canarias: cómo evoluciona el tiempo hasta el lunes según la AEMET

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LO ESENCIAL El núcleo de la DANA nunca llegó a situarse sobre Canarias. Entre domingo y lunes se colocará sobre Argelia. El lunes será la jornada más estable del puente. Lanzarote y Fuerteventura pueden notar inestabilidad por la tarde. Una DANA no implica necesariamente lluvias torrenciales.

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La DANA entra en Canarias y ha condicionado el arranque del puente del Pilar en Canarias se marcha. El núcleo de esta depresión aislada en niveles altos nunca llegó a colocarse directamente sobre el archipiélago, se situó entre el golfo de Cádiz y las islas, y ahora se desplaza hacia el este. Entre el domingo y el lunes estará ya sobre Argelia, perdiendo intensidad. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta por tanto a una mejoría progresiva.

La consecuencia práctica para quien tenga planes es clara: el lunes 12, festivo nacional por el Día del Pilar, podría ser la jornada más estable de todo el puente en el archipiélago.

Cómo evoluciona el puente según la AEMET en Canarias

Sábado 10. La DANA se desplaza hacia el nordeste del archipiélago. Los chubascos continúan presentes, aunque se esperan más débiles y aislados que durante la jornada del viernes, que fue la de mayor inestabilidad del episodio. Las precipitaciones afectarán sobre todo a las islas de mayor relieve, mientras que Lanzarote y Fuerteventura podrían registrar un aumento de la inestabilidad durante la tarde.

Domingo 11. Disminuyen las precipitaciones conforme la DANA se mueve hacia el continente africano. Todavía podrán caer chubascos débiles y aislados, más probables en Tenerife, Gran Canaria y La Palma. La tendencia general es hacia una mayor estabilidad, aunque la nubosidad puede seguir presente durante parte del día.

Lunes 12. La jornada más favorable. Con la DANA ya sobre Argelia y debilitándose, su influencia sobre Canarias se reduce notablemente. Aun así, no se descartan lluvias débiles durante la tarde, especialmente en las islas montañosas. En cualquier caso, las condiciones serán claramente mejores que las del viernes.

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La AEMET no señalaba fenómenos meteorológicos significativos para la jornada del viernes pese a ser la de mayor riesgo del episodio, lo que da la medida de la intensidad real de este sistema.

Qué es una DANA y por qué no siempre significa lo mismo

El término se ha instalado en los titulares y casi siempre se asocia a catástrofe, pero conviene precisarlo. Una DANA es una depresión aislada en niveles altos: una bolsa de aire frío que se desprende de la circulación general de la atmósfera y queda girando sobre sí misma, desligada de la corriente principal. Puede favorecer la formación de nubosidad de desarrollo vertical, chubascos y tormentas cuando se dan las condiciones adecuadas.

Pero su presencia no implica necesariamente lluvias torrenciales ni fenómenos adversos en Canarias. La intensidad de las precipitaciones depende de la humedad disponible, de la posición exacta del sistema y de las condiciones atmosféricas locales. Una DANA que pasa de largo, como esta, deja chubascos dispersos. Una que se coloca encima y se queda quieta es otra cosa muy distinta.

En Canarias, además, las danas llegan con mucha menos frecuencia que a la Península. La posición del archipiélago, muy al sur y bajo el dominio del alisio, hace que la mayoría de estos sistemas se descuelguen por latitudes más altas y acaben descargando sobre la vertiente atlántica peninsular.

Este episodio encaja en un arranque de octubre especialmente movido. El día 1, el entorno del Cubo de la Galga, en el este-nordeste de La Palma, superó los 350 litros por metro cuadrado en 48 horas según los registros de Apalmet en Canarias. Y el martes, la AEMET mantuvo avisos amarillos en Tenerife, Gran Canaria y El Hierro por acumulados de más de veinte litros en una hora.

La recomendación habitual sigue vigente para quien se mueva estos días: las previsiones pueden cambiar conforme evolucione la situación atmosférica, así que conviene consultar las actualizaciones de la AEMET y los posibles avisos oficiales antes de organizar desplazamientos, excursiones o actividades al aire libre.