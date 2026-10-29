El 48,7% que convierte a esta isla de Canarias en la más problable para una nueva erupción volcánica

El 48,7% que convierte a La Palma en la isla con más papeletas de Canarias

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Hay un número que casi nadie conoce y que coloca en Canarias a La Palma en una posición incómoda dentro del archipiélago: 48,7%. Esa es la probabilidad de que la isla experimente una erupción volcánica en un horizonte de cincuenta años, según los cálculos del Instituto Volcanológico de Canarias.

Dicho en lenguaje llano con datos de INVOLCAN: casi una de cada dos papeletas. Y por delante de Tenerife, que se queda en el 39,4%.

De dónde sale el 48,7% de La Palma, Canarias

El cálculo no es una intuición. Parte del registro de 18 erupciones históricas documentadas en Canarias, todas ellas concentradas en cuatro islas: La Palma, Tenerife, Lanzarote y El Hierro. A partir de ese historial se obtiene un intervalo medio entre erupciones para cada sistema volcánico insular, y de ahí se deriva la probabilidad para una ventana temporal determinada.

La razón de que La Palma encabece la lista es simplemente que ha entrado en erupción más veces y más recientemente que ninguna otra. Tigalate en 1646, San Antonio entre 1677 y 1678, el volcán de Charco en 1712, San Juan en 1949, Teneguía en 1971 y Tajogaite en 2021. Seis episodios documentados en menos de cuatro siglos.

Entre San Juan y Teneguía pasaron 22 años. Entre Teneguía y Tajogaite, 50. Esa frecuencia es la que empuja el porcentaje hacia arriba.

Hay un segundo cálculo que conviene no confundir con el anterior. Referido específicamente al sistema de Cumbre Vieja, y no al conjunto de la isla, la probabilidad de una erupción en una ventana de cincuenta años se ha situado en el 44,2%. Es una cifra distinta porque mide un sistema volcánico concreto, no el total insular.

Por qué los porcentajes no suman lo que parece

Aquí está el detalle que descoloca a mucha gente al ver estos números. Si La Palma tiene un 48,7% y Tenerife un 39,4%, la suma da 88,1%. Y sin embargo el conjunto del archipiélago se sitúa por debajo de esa cifra. ¿Cómo puede ser?

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Porque las probabilidades no se suman. Lo que se calcula es la probabilidad de que no ocurra ninguna erupción en ningún sitio, y luego se resta de cien. Con esos dos valores, la probabilidad de que ninguna de las dos islas entre en erupción en medio siglo ronda el 31%, lo que deja cerca de un 69% de que lo haga al menos una. Sumando el resto de islas se llega a la cifra global.

Y esa cifra global acaba de quedar fijada por escrito. La Orden INT/1071/2026, publicada en el Boletín Oficial del Estado, incorpora una estimación científico-técnica que sitúa en el 77,69% la probabilidad de al menos una erupción en Canarias en cincuenta años. Equivale a una recurrencia media de una erupción cada 33 años.

Para poner esa cifra en contexto: en el campo volcánico de La Garrotxa, en Cataluña, la otra zona activa del país, esa misma probabilidad es del 1,09%.

Lo que el 48,7% no significa para La Palma

Aquí conviene ser muy claro, porque un número así se malinterpreta con facilidad.

No significa que vaya a haber una erupción en La Palma en los próximos cincuenta años. Significa que, si se repartieran cien escenarios posibles según el comportamiento histórico del sistema, en unos 49 habría al menos un episodio eruptivo en ese periodo. No dice cuándo, no dice dónde dentro de la isla, y no dice de qué tipo.

Tampoco es una predicción basada en lo que está ocurriendo ahora bajo tierra. Es una estadística construida sobre el pasado. Lo que se vigila en tiempo real es otra cosa: sismicidad, deformación del terreno y emisión de gases, y eso lo hacen el Instituto Geográfico Nacional y el Involcan con redes desplegadas por todo el archipiélago.

Y hay un matiz importante sobre la isla. La Palma en Canarias mantiene el semáforo volcánico en amarillo, pero no por una señal de reactivación: el motivo son las emisiones anómalas de dióxido de carbono en Puerto Naos y La Bombilla, que son herencia de la erupción de 2021 y un asunto de protección civil, no un indicio de que venga otra.

La utilidad real de estos porcentajes es administrativa y de planificación en Canarias. Son los que determinan dónde es obligatorio elaborar mapas de peligrosidad, delimitar zonas de riesgo y revisar los planes de emergencia. La nueva directriz estatal fija precisamente el umbral del 5% a cincuenta años para activar esas obligaciones, y Canarias es la única región española que lo supera.