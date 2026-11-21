Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Por lo general, cada vez que el Boletín Oficial del Estado anuncia un cambio administrativo, los trabajadores por cuenta propia sienten un escalofrío que les recorre la espalda. Y es comprensible, porque esto, la mayoría de las veces significa: más trámites, nuevas exigencias técnicas y la sospecha de tener que asumir un gasto extra. Pero, en esta oportunidad, conviene respirar hondo y mirar esta reforma desde una perspectiva práctica, porque su origen responde precisamente a una demanda histórica de los pequeños negocios españoles: cobrar a tiempo por el trabajo realizado.

Así que, para entender qué va a cambiar realmente en tu día a día, el primer paso es comprender el espíritu de la Ley Crea y Crece para autónomos (Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas). Una normativa que, aunque nació con el propósito de facilitar la apertura de nuevos negocios y modernizar el tejido productivo, su objetivo más ambicioso es combatir de raíz la morosidad comercial, una de las principales causas de la falta de liquidez y cierre de pequeños proyectos en nuestro país.

En esta oportunidad, el mecanismo elegido por el legislador para frenar los retrasos es la implantación obligatoria de la factura electrónica en todas las operaciones comerciales entre empresarios y profesionales (relaciones B2B). Porque al dejar constancia digital del momento exacto en que se entrega un trabajo y de la fecha en que se abona, se aporta total transparencia a los plazos de pago y se protege la tesorería del autónomo frente a los grandes pagadores.

MERCADOS · ÚLTIMO MES MERCADOS IBEX 35 19.186 pts +0,49%

El fin del archivo PDF

Uno de los malentendidos más habituales consiste en creer que ya cumples con la ley porque redactas tus facturas en el ordenador, las guardas en PDF y las envías por correo electrónico. Pero con el nuevo marco regulatorio, enviar un archivo PDF por email dejará de tener validez legal como factura empresarial.

De hecho, para que el documento sea válido, deberá expedirse y recibirse en un formato electrónico estructurado (como Facturae, UBL o CII) ajustado al estándar europeo. Y, a diferencia de un PDF, que funciona como una imagen plana que alguien debe leer y picar a mano, este tipo de archivos están diseñados para que los programas informáticos del emisor y el receptor lean, validen y contabilicen los datos de forma automática, garantizando además su autenticidad mediante firma electrónica.

A quién obliga la medida y cuáles son los plazos definitivos

Esta obligación se aplicará exclusivamente a las operaciones B2B, es decir, cuando tu cliente sea otra empresa o un trabajador autónomo. Eso quiere decir que, si vendes productos o prestas servicios directamente a consumidores finales particulares (operaciones B2C), nada cambia para ti. Podrás seguir entregando tu ticket o factura simplificada sin necesidad de utilizar formatos estructurados.

MATERIAS PRIMAS Y DIVISAS · ÚLTIMO MES Oro −14,57% 3.539 $/oz Plata −28,81% 41,08 $/oz Petróleo Brent −17,39% 89,87 $/bbl EUR / USD −2,15% 1,0975 EUR / GBP −0,52% 0,8381

Ahora bien, tras la aprobación definitiva del reglamento técnico y la publicación de la orden ministerial correspondiente en octubre de 2026, el calendario oficial quedó establecido en tramos según el volumen de facturación anual para ofrecer margen suficiente de adaptación:

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Empresas con facturación superior a 8 millones de euros anuales: serán las primeras en entrar en el sistema en octubre de 2027. Durante su primer año, deberán acompañar sus envíos estructurados con un PDF legible para facilitar la lectura a quienes aún no estén obligados.

serán las primeras en entrar en el sistema en octubre de 2027. Durante su primer año, deberán acompañar sus envíos estructurados con un PDF legible para facilitar la lectura a quienes aún no estén obligados. Autónomos y pymes que facturan menos de 8 millones de euros al año: Dispondrán de un plazo de dos años desde la aprobación reglamentaria (hasta octubre de 2028) para emitir y recibir facturas en formato estructurado. Además, los autónomos personas físicas contarán con un margen adicional hasta octubre de 2029 para comunicar los estados de pago.

Así funcionará la facturación electrónica y el control de los cobros

Para comprender cómo operará tu negocio ahora, imagina una autopista digital con dos carriles conectados entre sí:

Emisión desde tu herramienta: cuando termines un encargo para un cliente profesional, generarás la factura desde tu plataforma privada de gestión o desde la solución pública gratuita que habilitará la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), pensada para profesionales con muy bajo volumen de emisión.

cuando termines un encargo para un cliente profesional, generarás la factura desde tu plataforma privada de gestión o desde la solución pública gratuita que habilitará la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), pensada para profesionales con muy bajo volumen de emisión. Interconexión automática y copia fiel: tu software enviará el fichero estructurado directamente a la plataforma tecnológica que utilice tu cliente y remitirá automáticamente una copia fiel a la solución pública de Hacienda.

tu software enviará el fichero estructurado directamente a la plataforma tecnológica que utilice tu cliente y remitirá automáticamente una copia fiel a la solución pública de Hacienda. Reporte de estados comerciales: Una vez recibida la factura, tu cliente deberá informar digitalmente de su aceptación o rechazo comercial y, posteriormente, comunicar la fecha efectiva de pago completo en un plazo máximo de cuatro días hábiles desde que se produzca el ingreso.

Control de plazos frente al reglamento VeriFactu

En la calle y en las redes sociales suele mezclarse esta reforma con otra norma fiscal muy comentada: la Ley Antifraude (Ley 11/2021) y su reglamento VeriFactu. Pero conviene tener clara la distinción entre ambas para evitar confusiones innecesarias:

La Ley Crea y Crece regula el intercambio electrónico de facturas entre empresas y el control de los plazos reales de cobro para acabar con la morosidad.

regula el para acabar con la morosidad. La Ley Antifraude (VeriFactu) regula cómo debe funcionar por dentro tu programa de facturación (incorporando códigos QR y registros encadenados inalterables) para garantizar a Hacienda que las facturas no se borran ni se manipulan tras ser emitidas.

En la práctica, debes saber que cualquier software homologado en el país ya integra ambos requisitos de serie, por lo que no tendrás que preocuparte por duplicar herramientas.

Posibles sanciones y ayudas públicas para financiar tu software

Aunque el objetivo de la norma es modernizar y proteger al pequeño negocio, el texto legal también contempla sanciones económicas de hasta 10.000 euros para aquellas empresas y profesionales que, estando obligados, no ofrezcan a sus clientes la posibilidad de recibir facturas electrónicas o bloqueen el acceso a las mismas.

La buena noticia es que no tienes que asumir este paso en solitario ni comprometer tu presupuesto. Para facilitar la transición digital de los trabajadores por cuenta propia, siguen activas diversas vías de financiación y subvenciones públicas (como las convocatorias del programa Kit Digital y las líneas específicas de digitalización impulsadas por las comunidades autónomas) que permiten subvencionar prácticamente la totalidad del coste de implantación de un software homologado durante el primer año.

Beneficios prácticos más allá del cumplimiento de la ley

Ahora bien, cuando superas la barrera inicial de adaptarse a una nueva norma, descubres que digitalizar tu ciclo comercial aporta importantes ventajas desde el primer momento:

Ahorro real de tiempo administrativo: se acabaron las tardes redactando documentos a mano, revisando numeraciones correlativas o persiguiendo confirmaciones de recepción por teléfono.

se acabaron las tardes redactando documentos a mano, revisando numeraciones correlativas o persiguiendo confirmaciones de recepción por teléfono. Adiós a las facturas extraviadas: al quedar registrada la entrega electrónica con acuse de recibo, ningún cliente podrá alegar que no recibió tu factura para retrasar el vencimiento.

al quedar registrada la entrega electrónica con acuse de recibo, ningún cliente podrá alegar que no recibió tu factura para retrasar el vencimiento. Eliminación de errores humanos: el cálculo automático de las bases imponibles, los tipos de IVA y las retenciones del IRPF evita incómodas rectificaciones y descuadres contables.

el cálculo automático de las bases imponibles, los tipos de IVA y las retenciones del IRPF evita incómodas rectificaciones y descuadres contables. Control sobre tu tesorería: visualizarás en una sola pantalla quién te debe dinero, qué facturas han sido aceptadas y qué día exacto entrará cada cobro en tu cuenta bancaria.

visualizarás en una sola pantalla quién te debe dinero, qué facturas han sido aceptadas y qué día exacto entrará cada cobro en tu cuenta bancaria. Conexión directa con tu gestor o asesor fiscal: además, al trabajar en la nube, tu asesoría podrá consultar tus ingresos y gastos en tiempo real sin necesidad de que le envíes carpetas de papeles ni archivos sueltos cada trimestre, permitiéndote centrar toda tu energía en hacer crecer tu actividad con tranquilidad.

Como ves, todo son ventajas y oportunidades para hacer crecer tu negocio de una forma organizada, segura y digital. Entonces ¿a qué esperas para adoptar un sistema de facturación electrónica?