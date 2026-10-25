Qué mirar antes de contratar una gestoría o un asesor para tu pyme

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Elegir quién va a llevar los impuestos, las nóminas o los trámites de tu negocio no es una decisión menor. Cuando estás al frente de una pyme o trabajas por cuenta propia, necesitas que la información llegue a tiempo, que las obligaciones estén controladas y que alguien pueda explicarte qué está ocurriendo sin obligarte a descifrar tecnicismos.

El precio importa, pero una cuota baja dice poco si después cada consulta, alta de trabajador o requerimiento administrativo se factura aparte. Antes de decidir, conviene comparar qué trabajo realizará realmente cada despacho, quién lo hará y qué tendrás que aportar tú. Una conversación inicial bien planteada puede evitar bastantes malentendidos.

Para preparar una primera selección puedes consultar colegios profesionales, referencias de otros negocios y portales como tiempodenegocios.com, que publica guías y selecciones de empresas por sectores y ciudades. Esas publicaciones sirven para localizar opciones, pero no sustituyen la comprobación directa de presupuestos, experiencia y condiciones. El siguiente paso es llevar las mismas preguntas a todos los candidatos.

MERCADOS · ÚLTIMO MES MERCADOS IBEX 35 18.990 pts −3,27%

Define primero qué necesita tu negocio

No todas las empresas necesitan el mismo apoyo. Si acabas de darte de alta como autónomo, quizá busques ayuda con declaraciones y obligaciones periódicas. Si tienes empleados, una incidencia en las nóminas puede exigir una respuesta rápida. Y si vendes en distintos mercados, las operaciones requieren un análisis fiscal más específico.

Pide que la propuesta distinga entre gestión fiscal, contabilidad, asesoramiento laboral y trámites administrativos. No des por hecho que contratar uno de estos bloques incluye los demás. Pregunta también si revisarán los documentos para detectar incoherencias o si únicamente registrarán los datos que les entregues: son formas distintas de trabajar y pueden justificar precios diferentes.

También conviene aclarar las funciones profesionales. Una asesoría puede prestar orientación fiscal o contable, mientras que quien se presenta específicamente como gestor administrativo colegiado debe cumplir los requisitos de ejercicio y colegiación de esa profesión. Si esa condición es relevante para tus trámites, puedes pedir el número de colegiado y comprobarlo en el colegio correspondiente.

MATERIAS PRIMAS Y DIVISAS · ÚLTIMO MES Oro −7,25% 4.008 $/oz Plata −16,03% 53,95 $/oz Petróleo Brent +7,07% 111,70 $/bbl EUR / USD −2,01% 1,1218 EUR / GBP −2,19% 0,8392

Exige honorarios claros y por escrito

Solicita un presupuesto con la cuota mensual, los impuestos aplicables, la periodicidad del cobro y una relación concreta de tareas. Comprueba si incluye las declaraciones habituales, las cuentas anuales cuando procedan, la atención a notificaciones, las consultas ordinarias y la preparación de documentación. Una tarifa cerrada solo es útil si conoces sus límites.

Hay trabajos que pueden quedar fuera: responder a una inspección, tramitar subvenciones, preparar un despido o regularizar ejercicios anteriores. Pregunta cuánto cuestan y en qué momento deben autorizarse. Haz lo mismo con la permanencia, la revisión de precios, el preaviso para cancelar y la entrega de archivos al terminar la relación.

Si dos presupuestos parecen difíciles de comparar, plantea un caso real de tu empresa. Por ejemplo: «¿Qué ocurriría si recibo un requerimiento tributario con poco plazo para responder?». La respuesta debería aclarar quién revisa el aviso, cómo se activa el trabajo y si existe un coste adicional, no quedarse en un «nos ocupamos de todo».

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Valora la especialización que afecta a tu actividad

Una experiencia extensa no garantiza que el despacho conozca las particularidades de tu negocio. Si trabajas en comercio electrónico, exportas, tienes empleados por campañas o facturas a clientes de otros países, pide ejemplos de situaciones parecidas que hayan gestionado. No necesitas conocer datos de otros clientes; basta con entender cómo abordarían tus operaciones habituales.

En Canarias hay un matiz práctico adicional: determinadas operaciones se rigen por el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y por obligaciones ante la Agencia Tributaria Canaria. Si tu empresa opera allí, comprueba que el asesor conoce ese marco y sabe distinguirlo de los procedimientos del IVA aplicables en la Península y Baleares. La proximidad física no reemplaza ese conocimiento.

Acuerda cómo será la comunicación diaria

La relación no termina cuando se firma el contrato. Pregunta si tendrás una persona de referencia, por qué canal recibirás avisos, qué plazo de respuesta manejan y cómo actuarán ante una urgencia. La rapidez prometida debería traducirse en un procedimiento reconocible, especialmente cuando se aproxima un vencimiento o llega una notificación oficial.

Resulta útil fijar también un calendario de entrega de facturas, justificantes y datos de personal. Si el despacho necesita la documentación antes de una fecha, debes saberlo con antelación. Pide confirmación de las declaraciones presentadas y acceso a sus justificantes, de modo que puedas seguir el estado de tus obligaciones sin depender de una llamada cada vez.

Protege los accesos y prepara una posible salida

Para representar a tu negocio ante determinadas administraciones, el profesional puede necesitar un apoderamiento o una autorización concreta. La Agencia Tributaria permite consultar y revocar apoderamientos otorgados; en el ámbito laboral, las gestiones telemáticas pueden realizarse mediante un autorizado del Sistema RED. Pregunta qué permisos se necesitan, para qué trámites y cómo podrás retirarlos.

Evita compartir contraseñas personales como solución improvisada. Conviene acordar cómo se intercambiarán documentos sensibles y quién puede acceder a ellos. Si la asesoría trata datos personales por cuenta de tu empresa, puede ser necesario formalizar un contrato de encargo del tratamiento conforme al Reglamento General de Protección de Datos; la Agencia Española de Protección de Datos explica los contenidos que debe recoger.

Antes de firmar, piensa incluso en el día en que quieras cambiar de despacho. ¿Recibirás los libros, declaraciones, justificantes y archivos en un formato reutilizable? ¿Quién hará la transición y en qué plazo? La posibilidad de recuperar tu documentación sin obstáculos forma parte de una contratación bien planteada.

Decide después de una conversación concreta

No necesitas elegir al despacho que acumule más servicios ni al que responda con más seguridad. Te interesa uno que delimite responsabilidades, reconozca cuándo un asunto requiere apoyo especializado y explique los siguientes pasos con claridad. Una señal de alerta es que evite poner condiciones por escrito o prometa que nunca habrá incidencias.

Antes de aceptar, resume por correo el alcance, los honorarios, la persona de contacto, los plazos y el sistema de entrega de información. Si la respuesta confirma esos puntos, tendrás una base para trabajar y para resolver discrepancias. La mejor elección será la que te permita saber qué delegas, qué conservas bajo tu control y cómo comprobar que el trabajo se ha hecho.