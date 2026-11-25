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Tener dos empleos, cobrar comisiones o trabajar por cuenta propia no tiene por qué impedir el acceso a una hipoteca. Sin embargo, estos perfiles pueden encontrarse con mayores dificultades a la hora de demostrar su solvencia ante una entidad financiera. La clave no está únicamente en cuánto dinero se gana, sino en cómo se justifican esos ingresos y qué estabilidad ofrecen a largo plazo.

Las entidades bancarias analizan diferentes factores antes de aprobar un préstamo hipotecario: ingresos netos, antigüedad laboral, deudas pendientes, capacidad de ahorro y estabilidad económica. Cuando los ingresos proceden de varias fuentes o fluctúan de un mes a otro, resulta especialmente importante preparar correctamente la documentación.

¿Cómo valora un banco a una persona que tiene dos trabajos?

Contar con dos empleos puede representar una ventaja económica, ya que permite disponer de varias fuentes de ingresos. No obstante, esto no significa que el banco vaya a considerar automáticamente la suma íntegra de ambas nóminas para calcular la capacidad de endeudamiento.

Las entidades financieras estudian la naturaleza de cada relación laboral, su antigüedad y la continuidad de los ingresos. Por ejemplo, una persona con un contrato indefinido y un segundo empleo estable puede presentar un perfil diferente al de alguien que acaba de comenzar una actividad complementaria.

Para facilitar el análisis, Aim Inver ayuda a realizar todos los trámites como aportar los contratos laborales, las últimas nóminas de ambos trabajos, la declaración de la renta y un informe actualizado de vida laboral. El objetivo es demostrar que los ingresos adicionales no son puntuales, sino que forman parte de una situación económica suficientemente sólida como para afrontar una hipoteca a largo plazo.

Hipotecas con ingresos variables: comisiones, incentivos y trabajos por cuenta propia

La situación puede ser más compleja para quienes perciben una parte importante de su remuneración mediante comisiones comerciales, incentivos por objetivos, horas extraordinarias o actividades profesionales independientes.

En estos casos, el banco necesita conocer qué parte de los ingresos puede considerarse recurrente. No es lo mismo cobrar un incentivo extraordinario una sola vez que recibir comisiones de manera habitual durante varios ejercicios.

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Por ello, resulta conveniente presentar documentación que permita acreditar la evolución de los ingresos y su regularidad. En el caso de los autónomos, el análisis suele requerir información adicional, como las declaraciones del IRPF, las declaraciones trimestrales de IVA y los documentos contables del negocio, entre ellos el balance de situación y la cuenta de resultados.

También puede ser necesario acreditar que se está al corriente de las obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social. Esta información permite a la entidad financiera estudiar la rentabilidad, estabilidad y continuidad de la actividad profesional, más allá de la facturación de un mes concreto.

Cómo prepararse antes de solicitar una hipoteca

Para las personas con ingresos procedentes de diferentes actividades, preparar correctamente la solicitud puede marcar una diferencia importante. El primer paso consiste en reunir la documentación que demuestre la procedencia y continuidad de todos los ingresos declarados. Es recomendable que exista coherencia entre las nóminas, los movimientos bancarios, las declaraciones fiscales y la situación laboral del solicitante.

También resulta conveniente evitar nuevas deudas antes de iniciar el proceso hipotecario y comprobar qué cuota mensual puede asumirse de manera realista, sin depender exclusivamente de ingresos extraordinarios.

Otro aspecto importante es anticiparse a posibles incidencias. Si existen cambios recientes de empleo, periodos de actividad irregular o ingresos difíciles de justificar, conviene analizarlos antes de presentar la operación ante una entidad financiera.

En este sentido, contar con un broker hipotecario como Aim Inver puede facilitar el proceso. Esta consultoría financiera independiente analiza previamente la situación económica del comprador, revisa la documentación y negocia con distintas entidades bancarias para identificar las opciones de financiación que mejor se ajustan a su perfil.

Su metodología contempla el estudio inicial de viabilidad, la preparación de la documentación, la negociación bancaria y el acompañamiento durante las distintas fases de la operación hipotecaria.