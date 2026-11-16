Diez mil reportes en una tarde: la caída de los bancos que ha disparado del supuesto apagón

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LO ESENCIAL Cerca de diez mil reportes solo en Chase Los clientes mantuvieron el acceso a sus cuentas y a sus fondos Ningún banco ha hablado de ciberataque El bulo del apagón nació el 31 de octubre La prueba de mañana es solo en Estados Unidos y no toca los bancos

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Los principales bancos de Estados Unidos sufrieron este lunes fallos simultáneos en sus servicios digitales. Chase, Bank of America, Wells Fargo, Capital One y U.S. Bank acumularon miles de reportes de clientes que no conseguían entrar en sus aplicaciones. Ha ocurrido exactamente un día antes de la fecha que lleva dos semanas circulando por redes como la del supuesto apagón mundial. Y en internet ya hay quien ha sumado dos más dos.

Qué ha pasado con los bancos estadounidenses

Los primeros reportes aparecieron a lo largo de la jornada del lunes en Downdetector, la plataforma que recoge incidencias de servicios digitales. Solo en el caso de Chase, las cifras publicadas se acercaron a los diez mil reportes.

Los problemas afectaron al acceso a la banca en línea y a las aplicaciones móviles, con clientes que no podían consultar sus saldos ni completar transferencias. Durante la jornada, las acciones de varias entidades financieras cotizaron a la baja.

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La incidencia no fue total ni permanente en este apagón informático: se trató de interrupciones intermitentes en los servicios digitales, no de un cierre de los bancos ni de una pérdida de acceso al dinero.

Lo que han dicho los bancos sobre el apagón informático

Chase fue la primera entidad en reconocerlo públicamente a través de su cuenta de soporte, admitiendo que estaban trabajando para resolver un problema con la banca en línea y pidiendo a los usuarios que volvieran a intentarlo más tarde tras el apagón informático.

En una declaración posterior, la entidad concretó: «Due to a technical issue, some transactions are taking longer than usual to complete». Es decir, por un problema técnico algunas transacciones estaban tardando más de lo habitual. Y añadió el dato que más importa: los clientes conservaban el acceso a sus cuentas y a sus fondos.

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Conviene subrayar lo que no se ha dicho. Ningún banco ha hablado de ciberataque o apagón mundial. Ninguna autoridad financiera estadounidense se ha pronunciado. Y no se ha identificado la caída de ningún gran proveedor tecnológico, como ha ocurrido en episodios anteriores con servicios en la nube.

Lo que hay, por ahora, es un fallo técnico sin causa pública detallada.

Por qué esto no tiene relación con el apagón de mañana

El mensaje que circula desde finales de octubre anuncia para el 17 de noviembre un apagón mundial de hasta setenta y dos horas sin luz, sin internet, sin telefonía y sin servicios bancarios. Que los bancos fallen justo la víspera parece, a primera vista, una coincidencia difícil de digerir.

Pero los dos hechos no comparten absolutamente nada para un supuesto apagón.

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Lo que ocurre mañana es una prueba del sistema de alertas de emergencia que realizan la agencia FEMA y la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. Está anunciada en la web de FEMA desde el 17 de septiembre, es obligatoria por ley cada tres años, dura aproximadamente un minuto y consiste en interrumpir brevemente la programación de radio y televisión estadounidenses. Ni siquiera llega a los teléfonos móviles: FEMA lo aclara expresamente, porque esa parte se probó en 2023.

Una prueba de un minuto en emisoras de radio y televisión no tiene ninguna capacidad de afectar a los servidores de un banco, que además ya estaban fallando el día anterior.

Y el bulo tiene fecha de nacimiento documentada: arrancó el 31 de octubre con una publicación anónima en X y se extendió después por Facebook, Instagram y TikTok. Es decir, se escribió más de dos semanas antes de que ningún banco fallara.

Cómo un fallo en los bancos se convierte en prueba de una conspiración

Lo interesante de este episodio no es la caída en sí, que es relativamente frecuente, sino lo que ha ocurrido después. Medios estadounidenses están documentando que cuentas de gran alcance, de signos políticos opuestos, llevan horas difundiendo la coincidencia con una sola palabra: casualidad, con varios interrogantes en un supuesto apagón.

El encadenamiento ya se está construyendo: la caída de los bancos de hoy, sumada a unos días de caos en el tráfico aéreo estadounidense y a unas incidencias en servicios de correo electrónico de la semana pasada, se presenta como una secuencia con sentido.

Es el mismo mecanismo de siempre. Se toman hechos reales y verificables, se les quita el contexto que los explica por separado y se colocan en fila para que parezca que apuntan a algo. Ninguno de los tres episodios tiene relación con los otros dos, pero juntos componen una narración que se reenvía sola.

Que los sistemas digitales de un banco fallen no es excepcional. Que fallen varios el mismo día tampoco, porque comparten infraestructuras, proveedores y redes de pago. Lo excepcional sería que no ocurriera nunca con un apagón.

Qué pasa mañana y qué no va a pasar con los bancos

Mañana, 17 de noviembre, a las 19:20 hora canaria, se emitirá durante un minuto un mensaje de prueba en las emisoras de radio y televisión de Estados Unidos. Eso es todo lo que está programado. FEMA lo resume en cuatro palabras: no se requiere ninguna acción.

En España no se va a notar nada, porque el sistema es estadounidense y no se emite fuera del país. Los bancos españoles no tienen ninguna relación con esa prueba, ni con la incidencia de este lunes al otro lado del Atlántico.

Si mañana por la tarde alguna entidad vuelve a fallar en algún punto del mundo, conviene recordar un dato: las caídas de servicios digitales ocurren todas las semanas. Lo único que cambiará mañana es la cantidad de gente dispuesta a interpretarlas.